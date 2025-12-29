Çin'de 1 GW'lık dünyanın en büyük açık deniz güneş enerjisi projesi hizmete girdi

Deniz tabanına sabitlenmiş panellerde oluşuyor
China Energy Investment şirketi tarafından geliştirilen 1 GW kapasiteli HG14 açık deniz güneş enerjisi santrali, geçtiğimiz günlerde tam kapasiteyle şebekeye bağlandı. Tesis, kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta, deniz derinliğinin 1 ila 4 metre arasında değiştiği sığ sularda yer alıyor.
HG14, Çin’in ilk gigavat ölçekli sabit kazıklı açık deniz PV santrali olmasının yanı sıra, ulusal üç boyutlu deniz kullanım hakkı çerçevesinde onaylanan ilk açık deniz güneş enerjisi tesisi olma özelliğini taşıyor. Projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 8,1 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar dolar) olarak bildiriliyor.
2,3 milyondan fazla güneş paneli yer alıyor
Tesiste, 15 derece eğimle monte edilmiş 2,3 milyondan fazla 710 W gücünde n-tipi çift yüzlü fotovoltaik modül yer alıyor. Proje verilerine göre, deniz üzerindeki daha düşük sıcaklıklar ve su yüzeyinden gelen yansıtıcı etki sayesinde, üretim verimliliği karadaki benzer sistemlere kıyasla %5 ila %15 daha yüksek.
Üretilen elektrik, 66 kV’luk deniz altı kabloları ve karadaki iletim hatları aracılığıyla 220 kV’luk bir trafo merkezine aktarılıyor. Ayrıca projeye entegre edilen 100 MW / 200 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi, şebeke kararlılığını ve enerji sevk esnekliğini artırıyor. Bu iletim altyapısının, kapasiteyi %20 oranında artırırken, birim maliyetleri %15 düşürdüğü belirtiliyor.
Santralin yıllık yaklaşık 1,78 TWh elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktar, Kenli ilçesinin elektrik ihtiyacının yaklaşık %60'ını karşılıyor. Proje sayesinde her yıl 1,34 milyon ton CO₂ salımı önlenirken, 500 bin tondan fazla kömür tasarrufu sağlanıyor. Tesis ayrıca, "üstte güneş paneli, altta su ürünleri yetiştiriciliği" yaklaşımını benimseyerek deniz alanlarının çift amaçlı kullanımına olanak tanıyor.
