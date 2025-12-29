Çin'de 1 GW'lık dünyanın en büyük açık deniz güneş enerjisi projesi hizmete girdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin'in ilk gigawatt kapasiteli açık deniz güneş enerjisi santrali hizmete girdi. Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying şehrine bağlı Kenli bölgesinin açıklarında yer alan proje, 1.200 hektardan fazla bir alanı kapsıyor.

Deniz tabanına sabitlenmiş panellerde oluşuyor

China Energy Investment şirketi tarafından geliştirilen 1 GW kapasiteli HG14 açık deniz güneş enerjisi santrali, geçtiğimiz günlerde tam kapasiteyle şebekeye bağlandı. Tesis, kıyıdan yaklaşık 8 kilometre açıkta, deniz derinliğinin 1 ila 4 metre arasında değiştiği sığ sularda yer alıyor.

HG14, Çin’in ilk gigavat ölçekli sabit kazıklı açık deniz PV santrali olmasının yanı sıra, ulusal üç boyutlu deniz kullanım hakkı çerçevesinde onaylanan ilk açık deniz güneş enerjisi tesisi olma özelliğini taşıyor. Projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 8,1 milyar yuan (yaklaşık 1,2 milyar dolar) olarak bildiriliyor.

Tam Boyutta Gör Santral, her biri 60 x 35 metre boyutlarında olan 2.934 çelik PV platformundan oluşuyor. Bu platformlar, toplam 11.736 çelik kazık ile deniz tabanına sabitlenmiş durumda. Sabit kazıklı yapı, rüzgar, dalga, gelgit ve kuzey kıyılarında görülen mevsimsel deniz buzuna karşı yüksek dayanım sağlayarak açık deniz güneş projelerinin temel mühendislik zorluklarını çözüyor.

2,3 milyondan fazla güneş paneli yer alıyor

Tesiste, 15 derece eğimle monte edilmiş 2,3 milyondan fazla 710 W gücünde n-tipi çift yüzlü fotovoltaik modül yer alıyor. Proje verilerine göre, deniz üzerindeki daha düşük sıcaklıklar ve su yüzeyinden gelen yansıtıcı etki sayesinde, üretim verimliliği karadaki benzer sistemlere kıyasla %5 ila %15 daha yüksek.

Üretilen elektrik, 66 kV’luk deniz altı kabloları ve karadaki iletim hatları aracılığıyla 220 kV’luk bir trafo merkezine aktarılıyor. Ayrıca projeye entegre edilen 100 MW / 200 MWh kapasiteli enerji depolama sistemi, şebeke kararlılığını ve enerji sevk esnekliğini artırıyor. Bu iletim altyapısının, kapasiteyi %20 oranında artırırken, birim maliyetleri %15 düşürdüğü belirtiliyor.

Santralin yıllık yaklaşık 1,78 TWh elektrik üretmesi bekleniyor. Bu miktar, Kenli ilçesinin elektrik ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılıyor. Proje sayesinde her yıl 1,34 milyon ton CO₂ salımı önlenirken, 500 bin tondan fazla kömür tasarrufu sağlanıyor. Tesis ayrıca, “üstte güneş paneli, altta su ürünleri yetiştiriciliği” yaklaşımını benimseyerek deniz alanlarının çift amaçlı kullanımına olanak tanıyor.

