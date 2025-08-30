Giriş
    Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurdu: 55.000 evin ihtiyacını karşılayacak!

    Çinli Dongfang Electric, 26 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbini kurulumunu gerçekleştirdi. 310 metreden fazla kanat çapına sahip türbin, 55 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

    Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbini kuruldu Tam Boyutta Gör
    Çin devletine ait Dongfang Electric şirketi, Siemens Gamesa’nın Danimarka’daki 21,5 MW’lık türbinini geride bırakarak 26 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbini kurulumunu gerçekleştirdi.

    Devlet şirketi, bugün yaptığı açıklamada prototip türbinin bir test ve sertifikasyon sahasında kurulduğunu duyurdu. Bu türbin yalnızca kapasite açısından değil, boyut bakımından da dünyanın en büyüğü. Devasa türbin, 310 metreden fazla kanat çapına ve 185 metre göbek yükseliğine sahip. Şirket, bu ayın başında türbinin gövdesini (dünyanın en ağır türbin gövdesi) üç kanadıyla birlikte sahaya teslim etmişti.

    Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbini kuruldu Tam Boyutta Gör

    Yılda 100 GWh elektrik üretecek

    Açık deniz rüzgar türbini, saniyede 8 metrenin üzerindeki rüzgar hızları için tasarlandı. Ortalama 10 m/s hızındaki rüzgâr koşullarında tek bir türbin yılda 100 GWh elektrik üretebiliyor. Bu da yaklaşık 55.000 hanenin yıllık ihtiyacına eşdeğer. Ayrıca 30 bin ton standart kömür tüketimini önleyip 80 bin ton karbondioksit salımını engelliyor. Dongfang, türbinin Beaufort ölçeğinde 17 seviyesine kadar, yani saatte 200 km’ye ulaşan fırtınalara dayanıklı olduğunu belirtiyor.

    Şirket, Mayıs ayında türbin kanatlarının statik yük testlerini tamamladığını açıklamıştı. Şimdi ise yorulma testleri sürüyor ve bu sürecin tamamlanıp türbinin sertifikalandırılmasının almasının bir yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.

