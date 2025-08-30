Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbinini kurdu: 55.000 evin ihtiyacını karşılayacak!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin devletine ait Dongfang Electric şirketi, Siemens Gamesa’nın Danimarka’daki 21,5 MW’lık türbinini geride bırakarak 26 MW gücündeki dünyanın en büyük rüzgar türbini kurulumunu gerçekleştirdi.

Devlet şirketi, bugün yaptığı açıklamada prototip türbinin bir test ve sertifikasyon sahasında kurulduğunu duyurdu. Bu türbin yalnızca kapasite açısından değil, boyut bakımından da dünyanın en büyüğü. Devasa türbin, 310 metreden fazla kanat çapına ve 185 metre göbek yükseliğine sahip. Şirket, bu ayın başında türbinin gövdesini (dünyanın en ağır türbin gövdesi) üç kanadıyla birlikte sahaya teslim etmişti.

Tam Boyutta Gör

Yılda 100 GWh elektrik üretecek

Açık deniz rüzgar türbini, saniyede 8 metrenin üzerindeki rüzgar hızları için tasarlandı. Ortalama 10 m/s hızındaki rüzgâr koşullarında tek bir türbin yılda 100 GWh elektrik üretebiliyor. Bu da yaklaşık 55.000 hanenin yıllık ihtiyacına eşdeğer. Ayrıca 30 bin ton standart kömür tüketimini önleyip 80 bin ton karbondioksit salımını engelliyor. Dongfang, türbinin Beaufort ölçeğinde 17 seviyesine kadar, yani saatte 200 km’ye ulaşan fırtınalara dayanıklı olduğunu belirtiyor.

Hawaii’de mevcut binalarda "yeşil" dönüşüm dönemi 1 gün önce eklendi

Şirket, Mayıs ayında türbin kanatlarının statik yük testlerini tamamladığını açıklamıştı. Şimdi ise yorulma testleri sürüyor ve bu sürecin tamamlanıp türbinin sertifikalandırılmasının almasının bir yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Çin'de dünyanın en büyük rüzgar türbini kuruldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: