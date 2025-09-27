Giriş
    Çin'de dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla robot çalışıyor

    Çin, fabrika robotlarının üretimi ve kurulumunda bütün ülkeleri geride bıraktı. Ülke, geçen yıl fabrikalara yaklaşık 300 bin yeni robot ekleyerek toplam sayıyı 2 milyonun üzerine çıkardı.

    Çin'de dünyanın gerisinin toplamından daha fazla robot çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Robot Federasyonu’nun yayımladığı son rapora göre Çin, fabrika robotlarının üretimi ve kurulumunda bütün ülkeleri geride bıraktı. Ülke, geçen yıl fabrikalara yaklaşık 300 bin yeni robot ekleyerek toplam sayıyı 2 milyonun üzerine çıkardı. Bu sayı, dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla. ABD’deki fabrikalarda ise yalnızca 34 bin robot devreye alındı.

    Devlet desteği büyük rol oynuyor

    Pekin yönetimi 2015’te "Made in China 2025" programını açıklamış, ithalata bağımlılığı azaltıp robotik alanda liderliği hedeflemişti. Devletin sağladığı politik teşvikler ve kamu sermayesi, Çinli şirketlerin hem robotikte hem de yarı iletkenler ve yapay zeka gibi diğer stratejik alanlarda büyümesine olanak sağladı.

    Devlet bankaları şirketlere neredeyse sınırsız ve düşük faizli kredi sağladı, yabancı şirketlerin satın alınması için destek verildi ve doğrudan mali yardımlar da aktarıldı. 2021’de ise robot kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik ayrıntılı bir plan hayata geçirildi.

    Çin'in fabrika otomasyonuna yönelik çabaları, dünyanın üretim devi konumuna ulaşmasında önemli bir rol oynuyor. Çin'deki fabrikalar 2017'den bu yana her yıl 150.000'den fazla robot kuruyor. Bugün Çin fabrikaları, dünyadaki tüm üretimin üçte birini tek başına karşılıyor. Bu oran ABD, Almanya, Japonya, Güney Kore ve Britanya’nın toplamından fazla.

    2023’e kıyasla Japonya, ABD, Güney Kore ve Almanya’da robot kurulumu gerilerken, Çin’de artış sürdü. 2024’e kadar Çin, çoğunlukla ithal robotları tercih ediyordu. Fakat geçen yıl kurulan robotların üçte ikisine yakını artık ülke içinde üretildi. Sonuç olarak, Çin’de faal durumda olan robot sayısı ABD’nin beş katına ulaşmış durumda.

    Federasyona göre, Çin'in dünya robot üretimindeki payı geçen yıl küresel arzın üçte birine yükseldi, 2023'te bu oran dörtte birdi. Daha önce lider olan Japonya'nın dünya pazarındaki payı ise %38'den %29'a geriledi.

    İnsansı robotlarda liderliği hedefliyor

    Federasyonun verileri insansı robotları kapsamıyor. Ancak devlet desteği sayesinde bu alanda da büyük bir sıçrama yaşanıyor. Çin, motorlu eklemler gibi özel robot parçalarının üretiminde de ekosistem kurmaya başladı.

    Hangzhou merkezli Unitree Robotics, uygun fiyatlı insansı robotlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin temel modelleri 6 bin dolardan satılıyor; bu rakam Boston Dynamics’in robotlarına kıyasla oldukça düşük. Unitree’nin 2025 sonunda halka arz edilmesi planlanıyor.

    Kaynakça https://www.japantimes.co.jp/business/2025/09/26/tech/china-robot-manufacturing/ https://www.nytimes.com/2025/09/25/business/china-factory-robots.html
