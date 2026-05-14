Çin’de elektrikli araç devrimi sürüyor: Pazar payı yüzde 60'ı aştı!

Tam Boyutta Gör Çin otomotiv pazarı, Nisan 2026 itibarıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) ve Dongchedi tarafından paylaşılan verilere göre, yeni enerjili araçların (NEV) satışlardaki payı ilk kez yüzde 60 seviyesini aştı. Böylece Çin’de satılan her 10 binek otomobilden 6’dan fazlası elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit modellerden oluştu.

Nisan ayında en çok satan ilk 10 otomobil listesinde yalnızca tek bir içten yanmalı motorlu model yer aldı. Listenin sekizinci sırasında bulunan Geely Coolray dışında kalan tüm modeller elektrikli veya hibrit araçlardan oluştu.

Çin'de Nisan 2026’da en çok satan otomobiller

Geely Xingyuan — 34.727 adet Xiaomi SU7 — 26.826 adet Tesla Model Y — 22.990 adet Li Auto i6 — 21.024 adet Changan Qiyuan Q05 — 15.814 adet BYD Sealion 06 EV — 15.659 adet BYD Yuan Up — 15.658 adet Geely Coolray — 14.923 adet Leapmotor A10 — 14.372 adet BYD Dolphin — 14.218 adet

İçten yanmalı araçlarda sert düşüş

CPCA verilerine göre Çin’de toplam binek otomobil satışları Nisan ayında 1,384 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakam yıllık bazda yüzde 21,5 düşüş anlamına geliyor.

NEV satışları yüzde 6,8 düşüşle 849 bin adet seviyesinde gerçekleşirken, içten yanmalı motorlu araç satışları adeta sert fren yaptı. İçten yanmalı segmentinde satışlar yalnızca 530 bin adet olurken, yıllık bazda yüzde 37, aylık bazda ise yüzde 33 gerileme yaşandı.

Yerli markalar pazarı domine ediyor

Elektrifikasyon dönüşümü özellikle Çinli üreticilerde çok daha belirgin hale geldi. Nisan ayında markalara göre NEV penetrasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Çinli markalar: yüzde 80,1

Lüks markalar: yüzde 26,1

Ortak girişim markaları: yüzde 14,1

En fazla NEV satışı gerçekleştiren üreticiler ise şu şekilde sıralandı:

BYD — 182.025 adet

Geely — 95.585 adet

Changan Automobile — 64.471 adet

Leapmotor — 57.162 adet

Xiaomi — 36.702 adet

Chery — 34.768 adet

Li Auto — 34.085 adet

Nio — 29.312 adet

Elektrikli araç ihracatı da patlama yaşıyor

Çin’in “Yeni Enerjili + Yerli Marka” stratejisi yalnızca iç pazarı değil, ihracatı da dönüştürüyor. İlk kez yeni enerjili modeller toplam binek otomobil ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu. Nisan ayında toplam otomobil ihracatı 769 bin adede ulaşırken, bunun 406 bin adedi yeni enerjili modellerden oluştu. Böylece elektrikli ve hibrit araçların ihracattaki payı yüzde 52,7’ye yükseldi.

En fazla yeni enerjili araç ihraç eden üreticiler ise, 130 bin adetle BYD, 58 bin adetle Chery ve 53 bin adetle Tesla oldu. Çinli markaların toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 91 artışla 653 bin adede ulaştı.

