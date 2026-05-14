Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’de elektrikli araç devrimi sürüyor: Pazar payı yüzde 60'ı aştı!

    Çin otomotiv pazarı, Nisan 2026 itibarıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Paylaşılan verilere göre, yeni enerjili araçların (NEV) satışlardaki payı ilk kez yüzde 60 seviyesini aştı.

    Çin’de elektrikli araç devrimi: Pazar payı yüzde 60'ı aştı! Tam Boyutta Gör
    Çin otomotiv pazarı, Nisan 2026 itibarıyla tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) ve Dongchedi tarafından paylaşılan verilere göre, yeni enerjili araçların (NEV) satışlardaki payı ilk kez yüzde 60 seviyesini aştı. Böylece Çin’de satılan her 10 binek otomobilden 6’dan fazlası elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit modellerden oluştu.

    Nisan ayında en çok satan ilk 10 otomobil listesinde yalnızca tek bir içten yanmalı motorlu model yer aldı. Listenin sekizinci sırasında bulunan Geely Coolray dışında kalan tüm modeller elektrikli veya hibrit araçlardan oluştu.

    Çin'de Nisan 2026’da en çok satan otomobiller

    1. Geely Xingyuan — 34.727 adet
    2. Xiaomi SU7 — 26.826 adet
    3. Tesla Model Y — 22.990 adet
    4. Li Auto i6 — 21.024 adet
    5. Changan Qiyuan Q05 — 15.814 adet
    6. BYD Sealion 06 EV — 15.659 adet
    7. BYD Yuan Up — 15.658 adet
    8. Geely Coolray — 14.923 adet
    9. Leapmotor A10 — 14.372 adet
    10. BYD Dolphin — 14.218 adet

    İçten yanmalı araçlarda sert düşüş

    CPCA verilerine göre Çin’de toplam binek otomobil satışları Nisan ayında 1,384 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu rakam yıllık bazda yüzde 21,5 düşüş anlamına geliyor.

    NEV satışları yüzde 6,8 düşüşle 849 bin adet seviyesinde gerçekleşirken, içten yanmalı motorlu araç satışları adeta sert fren yaptı. İçten yanmalı segmentinde satışlar yalnızca 530 bin adet olurken, yıllık bazda yüzde 37, aylık bazda ise yüzde 33 gerileme yaşandı.  

    Yerli markalar pazarı domine ediyor

    Elektrifikasyon dönüşümü özellikle Çinli üreticilerde çok daha belirgin hale geldi. Nisan ayında markalara göre NEV penetrasyon oranları şöyle gerçekleşti:

    • Çinli markalar: yüzde 80,1
    • Lüks markalar: yüzde 26,1
    • Ortak girişim markaları: yüzde 14,1

    En fazla NEV satışı gerçekleştiren üreticiler ise şu şekilde sıralandı:

    • BYD — 182.025 adet
    • Geely — 95.585 adet
    • Changan Automobile — 64.471 adet
    • Leapmotor — 57.162 adet
    • Xiaomi — 36.702 adet
    • Chery — 34.768 adet
    • Li Auto — 34.085 adet
    • Nio — 29.312 adet

    Elektrikli araç ihracatı da patlama yaşıyor

    Çin’in “Yeni Enerjili + Yerli Marka” stratejisi yalnızca iç pazarı değil, ihracatı da dönüştürüyor. İlk kez yeni enerjili modeller toplam binek otomobil ihracatının yarısından fazlasını oluşturdu. Nisan ayında toplam otomobil ihracatı 769 bin adede ulaşırken, bunun 406 bin adedi yeni enerjili modellerden oluştu. Böylece elektrikli ve hibrit araçların ihracattaki payı yüzde 52,7’ye yükseldi.

    En fazla yeni enerjili araç ihraç eden üreticiler ise, 130 bin adetle BYD, 58 bin adetle Chery ve 53 bin adetle Tesla oldu. Çinli markaların toplam ihracatı yıllık bazda yüzde 91 artışla 653 bin adede ulaştı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eca kombi kalorifer devreye girmiyor kombide bar yükselmesi tehlikeli midir doktor yazısı okuma newatherm kombi kullanıcı yorumları parmakta cam parçası kalması belirtileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum