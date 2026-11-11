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    Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geriledi

    Çin’den ekimde 606 bin yeni enerjili araç ihraç edildi. İhracat yıllık bazda yüzde 140 büyürken iç pazardaki satışlar yüzde 8,6 düştü. Böylece toplam satışların yaklaşık üçte biri yurt dışına gitti.

    Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geri
    Çinli otomobil üreticileri kendi ülkelerinde yoğun rekabet ortamının etkisiyle kar marjlarının düşük olmasından şikayetçi. Şimdi buna bir de iç pazarda yeni enerjili araç satışlarının daralması eklendi. Bu dönemde üreticilerin kurtarıcısı ise ihracat oldu.

    Türkiye, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği düzenlemeler ile Çinli markaların ülkeye girişini zorlaştırdı. Avrupa ise geminin su almasını önlemek adına bulduğu her gediği tıkamaya çalışıyor. Önce elektriklilere ek vergi getirdi, şimdi de Çinlilerin bu engeli aşmasını sağlayan PHEV'lere ihracat kotası getirilmesini istiyor.

    Ancak bu engeller, Çinlilerin yeni enerjili araç ihracatının artmasını engelleyemiyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin (CAAM) ekim ayı verilerine göre, iç satışlar ve ihracatın toplamından oluşan yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 1,94 milyona ulaştı.

    Bu toplamın 1 milyon 334 bin adedini iç pazar oluşturdu. Çin’deki satışlar yıllık bazda yüzde 8,6 gerilerken ihracat yüzde 140 artışla 606 bin adede çıktı. Başka bir deyişle, ihracattaki büyüme iç pazardaki düşüşü fazlasıyla telafi etti.

    Satılan her üç araçtan yaklaşık biri ihracata gitti

    Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geri Tam Boyutta Gör
    Yeni enerjili araç ihracatı, eylüldeki 571 bin adetle kıyaslandığında da yüzde 6,1 arttı. İhracatın toplam yeni enerjili araç satışları içindeki payı yüzde 31,2’ye ulaştı.

    Yurt dışına gönderilen araçların yaklaşık 374 binini tamamen elektrikli modeller, 233 binini ise şarj edilebilir hibritler oluşturdu. Bu iki grupta yıllık ihracat artışı sırasıyla yaklaşık yüzde 130 ve yüzde 160 olarak gerçekleşti.

    CAAM; bataryalı elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı elektrikli araçları yeni enerjili araç kategorisinde değerlendiriyor.

    Elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerin payı yüzde 64’ü aştı

    Çin’de üretilen tüm araçların ekim ayındaki toplam toptan satışı, ihracat dahil 3 milyon 16 bin adet oldu. Yeni enerjili araçların bu toplam içindeki payı, eylüldeki yüzde 61,6’dan yüzde 64,3’e yükselerek rekor kırdı. Böylece yeni enerjili araç payı üst üste dördüncü ayda yüzde 60’ın üzerinde kaldı.

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