Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geriledi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin’de elektrikli araç sektörü iç pazardaki daralmayı güçlü ihracat performansıyla aşmayı başardı. Ekim ayında Çin’in yeni enerjili araç ihracatı geçen yıla göre yüzde 140 artarak 606 bin adede ulaştı. Yurt içindeki satışlar yüzde 8,6 gerilese de yurt dışından gelen yoğun talep sayesinde toplam satışlar 1,94 milyona yükseldi. Böylece satılan her üç araçtan biri ihraç edilmiş oldu. Küresel engellere rağmen yükselen ihracat, Çinli üreticilerin en büyük kurtarıcısı haline geldi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Çinli otomobil üreticileri kendi ülkelerinde yoğun rekabet ortamının etkisiyle kar marjlarının düşük olmasından şikayetçi. Şimdi buna bir de iç pazarda yeni enerjili araç satışlarının daralması eklendi. Bu dönemde üreticilerin kurtarıcısı ise ihracat oldu.

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği düzenlemeler ile Çinli markaların ülkeye girişini zorlaştırdı. Avrupa ise geminin su almasını önlemek adına bulduğu her gediği tıkamaya çalışıyor. Önce elektriklilere ek vergi getirdi, şimdi de Çinlilerin bu engeli aşmasını sağlayan PHEV'lere ihracat kotası getirilmesini istiyor.

Ancak bu engeller, Çinlilerin yeni enerjili araç ihracatının artmasını engelleyemiyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin (CAAM) ekim ayı verilerine göre, iç satışlar ve ihracatın toplamından oluşan yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 1,94 milyona ulaştı.

Bu toplamın 1 milyon 334 bin adedini iç pazar oluşturdu. Çin’deki satışlar yıllık bazda yüzde 8,6 gerilerken ihracat yüzde 140 artışla 606 bin adede çıktı. Başka bir deyişle, ihracattaki büyüme iç pazardaki düşüşü fazlasıyla telafi etti.

Satılan her üç araçtan yaklaşık biri ihracata gitti

Tam Boyutta Gör Yeni enerjili araç ihracatı, eylüldeki 571 bin adetle kıyaslandığında da yüzde 6,1 arttı. İhracatın toplam yeni enerjili araç satışları içindeki payı yüzde 31,2’ye ulaştı.

Yurt dışına gönderilen araçların yaklaşık 374 binini tamamen elektrikli modeller, 233 binini ise şarj edilebilir hibritler oluşturdu. Bu iki grupta yıllık ihracat artışı sırasıyla yaklaşık yüzde 130 ve yüzde 160 olarak gerçekleşti.

Elektrikli Dacia Sandero geliyor: 44 kWsa batarya, 400 km menzil 8 sa. önce eklendi

CAAM; bataryalı elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı elektrikli araçları yeni enerjili araç kategorisinde değerlendiriyor.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerin payı yüzde 64’ü aştı

Çin’de üretilen tüm araçların ekim ayındaki toplam toptan satışı, ihracat dahil 3 milyon 16 bin adet oldu. Yeni enerjili araçların bu toplam içindeki payı, eylüldeki yüzde 61,6’dan yüzde 64,3’e yükselerek rekor kırdı. Böylece yeni enerjili araç payı üst üste dördüncü ayda yüzde 60’ın üzerinde kaldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: