Çin’de elektrikli araç ihracatı yüzde 140 arttı, iç satışlar geriledi

Yapay Zeka Özeti:
- Çin’de elektrikli araç sektörü iç pazardaki daralmayı güçlü ihracat performansıyla aşmayı başardı. Ekim ayında Çin’in yeni enerjili araç ihracatı geçen yıla göre yüzde 140 artarak 606 bin adede ulaştı. Yurt içindeki satışlar yüzde 8,6 gerilese de yurt dışından gelen yoğun talep sayesinde toplam satışlar 1,94 milyona yükseldi. Böylece satılan her üç araçtan biri ihraç edilmiş oldu. Küresel engellere rağmen yükselen ihracat, Çinli üreticilerin en büyük kurtarıcısı haline geldi.
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Türkiye, geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiği düzenlemeler ile Çinli markaların ülkeye girişini zorlaştırdı. Avrupa ise geminin su almasını önlemek adına bulduğu her gediği tıkamaya çalışıyor. Önce elektriklilere ek vergi getirdi, şimdi de Çinlilerin bu engeli aşmasını sağlayan PHEV'lere ihracat kotası getirilmesini istiyor.
Ancak bu engeller, Çinlilerin yeni enerjili araç ihracatının artmasını engelleyemiyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin (CAAM) ekim ayı verilerine göre, iç satışlar ve ihracatın toplamından oluşan yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artarak 1,94 milyona ulaştı.
Bu toplamın 1 milyon 334 bin adedini iç pazar oluşturdu. Çin’deki satışlar yıllık bazda yüzde 8,6 gerilerken ihracat yüzde 140 artışla 606 bin adede çıktı. Başka bir deyişle, ihracattaki büyüme iç pazardaki düşüşü fazlasıyla telafi etti.
Satılan her üç araçtan yaklaşık biri ihracata gitti
Yurt dışına gönderilen araçların yaklaşık 374 binini tamamen elektrikli modeller, 233 binini ise şarj edilebilir hibritler oluşturdu. Bu iki grupta yıllık ihracat artışı sırasıyla yaklaşık yüzde 130 ve yüzde 160 olarak gerçekleşti.
CAAM; bataryalı elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve menzil uzatıcılı elektrikli araçları yeni enerjili araç kategorisinde değerlendiriyor.
Elektrikli ve şarj edilebilir hibritlerin payı yüzde 64’ü aştı
Çin’de üretilen tüm araçların ekim ayındaki toplam toptan satışı, ihracat dahil 3 milyon 16 bin adet oldu. Yeni enerjili araçların bu toplam içindeki payı, eylüldeki yüzde 61,6’dan yüzde 64,3’e yükselerek rekor kırdı. Böylece yeni enerjili araç payı üst üste dördüncü ayda yüzde 60’ın üzerinde kaldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: