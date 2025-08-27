Çin hız kesmiyor: Elektrikli araç şarj noktası 16,7 milyona ulaştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin, küresel elektrikli araç şarj altyapısındaki liderliğini sağlamlaştırdı. 2025 Temmuz sonu itibarıyla ülkedeki toplam şarj noktası sayısı 16,7 milyona ulaştı. Bu, yıllık bazda %53’lük bir artış anlamına geliyor.

2020'ye göre 10 kat artış

Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Çin'de artık her 5 araca karşılık 2 şarj ünitesi yer alıyor. Ülkedeki şarj noktası sayısının 2020'ye kıyasla 10 kat artış gösterdiği belirtiliyor. Ülkede sadece 2025'in ilk yedi ayında 3,878 milyon yeni ünite kuruldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %93,2 artışa işaret ediyor. Bunun 623 bini (%28,9 artış) kamuya açık, 3,255 milyonu ise (%113,6 artış) özel şarj noktaları oluşturdu.

Kıyaslama açısından, Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 32.682 adet şarj noktası bulunuyor. AC şarj noktası sayısı 18.888’e ulaşırken DC şarj noktası sayısı 13.794’ye ulaşmış durumda.

Elektrik tüketimi %40 arttı

Elektrikli araç kullanımındaki artış, elektrik tüketiminde de önemli bir artışa yol açtı. 2025’in ilk yedi ayında şarj ve batarya değiştirme hizmetleri için tüketilen elektrik %40’tan fazla arttı. Yalnızca Temmuz 2025'te, ulusal şarj elektrik tüketimi yaklaşık 7,71 milyar kWh'e ulaşarak bir önceki aya göre 1,0 milyar kWh artış gösterdi ve yıllık bazda %53,9, aylık bazda ise %14,9 büyüme kaydetti. Elektrik tüketiminin çoğunun otobüsler ve binek araçlar tarafından yapıldığı belirtiliyor.

Çin'deki elektrikli araç sahipliğinin 2030 yılına kadar 100 milyonu aşacağı ve ülkenin şarj altyapısının talepten biraz önde ilkesine bağlı kalarak hızla büyümeye devam edeceğini öngörülüyor.

