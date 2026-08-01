Çin'de elektrikli araç şarj sürelerinde saniye yarışı: %10'dan %80'e 224 saniye

Dakikalar değil saniyeler yarışıyor
CATL tarafından tanıtılan bu yeni batarya bloğu, sadece laboratuvar ortamında test edilen tekil bir hücreden ibaret değil; gerçek hızlı şarj koşullarında test edilen tam teşekküllü bir batarya paketi. Şirketin daha önce tanıttığı ve %20'den %80'e 6 dakika 48 saniyede şarj olan ticari 8C teknolojisinden bile çok daha hızlı olan bu yeni ünite, şarj sürelerini fosil yakıtlı araçların yakıt ikmali hızına bir adım daha yaklaştırıyor. Henüz bir araçta ticari olarak kullanılmaya başlanmasa da bu gelişme, sektördeki hız çıtasını en tepeye taşıyor.
Devlerin batarya rekabeti
Sektördeki diğer dev oyuncular da bu yarışta geri kalmıyor. BYD'nin Blade 2.0 modeli %10'dan %70'e 5 dakikada şarj olurken, Geely'nin Golden Brick modeli aynı doluluk oranına 4 dakika 22 saniyede ulaşıyor. Öte yandan FAW Grubu, %10'dan %70 doluluğa 3 dakika 41 saniyede çıkan bir batarya duyurarak CATL ile kafa kafaya bir rekabete girdi. Tüm bu gelişmeler, elektrikli araç dünyasında şarj sürelerinin artık sadece dakikalarla değil, saniyelerle ifade edildiği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii