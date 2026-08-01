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    Çin'de elektrikli araç şarj sürelerinde saniye yarışı: %10'dan %80'e 224 saniye

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, elektrikli araç şarj sürelerini birkaç dakikaya indiren teknolojisini tanıttı. Yeni batarya %10'dan %80 doluluğa sadece 224 saniyede ulaşıyor.

    Çin'de elektrikli araç şarj sürelerinde saniye yarışı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç dünyasında menzil kaygısının yerini şarj hızı alırken, sektör devleri arasındaki rekabet artık dakikalarla değil, saniyelerle ölçülüyor. Dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, elektrikli araç teknolojisinde yeni bir çığır açarak, %10'dan %80 doluluk oranına sadece 3 dakika 44 saniyede (224 saniye) ulaşabilen yeni tüketici bataryasını duyurdu.

    Dakikalar değil saniyeler yarışıyor

    CATL tarafından tanıtılan bu yeni batarya bloğu, sadece laboratuvar ortamında test edilen tekil bir hücreden ibaret değil; gerçek hızlı şarj koşullarında test edilen tam teşekküllü bir batarya paketi. Şirketin daha önce tanıttığı ve %20'den %80'e 6 dakika 48 saniyede şarj olan ticari 8C teknolojisinden bile çok daha hızlı olan bu yeni ünite, şarj sürelerini fosil yakıtlı araçların yakıt ikmali hızına bir adım daha yaklaştırıyor. Henüz bir araçta ticari olarak kullanılmaya başlanmasa da bu gelişme, sektördeki hız çıtasını en tepeye taşıyor.

    Çin'de elektrikli araç şarj sürelerinde saniye yarışı Tam Boyutta Gör

    Devlerin batarya rekabeti

    Sektördeki diğer dev oyuncular da bu yarışta geri kalmıyor. BYD'nin Blade 2.0 modeli %10'dan %70'e 5 dakikada şarj olurken, Geely'nin Golden Brick modeli aynı doluluk oranına 4 dakika 22 saniyede ulaşıyor. Öte yandan FAW Grubu, %10'dan %70 doluluğa 3 dakika 41 saniyede çıkan bir batarya duyurarak CATL ile kafa kafaya bir rekabete girdi. Tüm bu gelişmeler, elektrikli araç dünyasında şarj sürelerinin artık sadece dakikalarla değil, saniyelerle ifade edildiği yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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