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    Çin’de elektrikli araç satışları yüzde 13 düştü: Gözler ihracata çevrildi

    Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de satışlar 2026 yılının ilk yarısında belirgin şekilde yavaşladı. Düşen satışlar, üreticileri yurt dışı pazarlara yönlendiriyor.

    Çin’de elektrikli araç satışları yüzde 13 düştü: Gözler ihracatta Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de satışlar 2026 yılının ilk yarısında belirgin şekilde yavaşladı. İç pazardaki talep kaybı ve azalan teşvikler, yerel üreticileri yeni modellerini yurt dışı pazarlara yönlendirmeye zorluyor.

    Yılın ilk yarısında satışlar yüzde 13 azaldı

    Çin Binek Otomobil Birliği'nin ön verilerine göre, Haziran ayında ülkede toplam 1,04 milyon adet bataryalı elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satıldı. Ancak bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 daha düşük seviyede kaldı. İlk altı aylık dönemde ise satışlar yüzde 13 gerileyerek 4,73 milyon adede düştü.

    Uzmanlara göre satışlardaki düşüşün arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Çin ekonomisindeki yavaşlama, tüketicilerin yeni fiyat indirimlerini beklemesi ve devlet desteklerinin kademeli olarak azaltılması talebi baskılıyor. Pekin yönetimi yılın başlarında yeni enerji araçlarına yönelik teşvik politikalarını güncellerken, elektrikli araç üreticilerine sağlanan bazı vergi avantajlarını da azaltmaya başladı.

    Bununla birlikte, bataryalı elektrikli araçlar, şarj edilebilir hibritler, menzil uzatıcı hibritler ve hidrojen yakıt hücreli ticari araçlar için sunulan yıllık vergi indirimlerinin 1 Ocak 2027 itibarıyla daha da düşürüleceği doğrulandı. Söz konusu avantajlar araç sahiplerine yılda yaklaşık 360 ila 660 yuan (53-97 dolar) arasında tasarruf sağlıyordu.

    Kârlılık sorunu büyüyor

    Çin’de faaliyet gösteren çok sayıdaki elektrikli araç üreticisi için kârlılık hala önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Sektör analizlerine göre şu anda yalnızca BYD, Xiaomi ve Leapmotor düzenli olarak kâr elde edebiliyor. Danışmanlık şirketi AlixPartners, 2030 yılına kadar yalnızca birkaç markanın daha başa baş noktasına ulaşabileceğini, birçok küçük üreticinin ise birleşme veya satın alma yoluyla sektörden çekilebileceğini öngörüyor.

    Gözler ihracata çevrildi

    İç pazardaki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte Çinli üreticiler rotayı küresel pazarlara çevirmiş durumda. Analistler, Çinli markaların 2026 yılı sonunda yaklaşık 10 milyon araç ihraç edebileceğini tahmin ediyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 41’lik artış anlamına geliyor.

    BYD, Xiaomi, Chery, Geely ve SAIC gibi üreticiler Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarındaki yatırımlarını hızlandırırken, Çin’in elektrikli araç ihracatındaki yükselişinin küresel otomotiv sektöründeki rekabeti daha da artırması bekleniyor.

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