Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin otomotiv pazarında elektrikli araçların payı yüzde 73 seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Kasım ayının ilk yarısında toplam araç satışları yüzde 25 düşerken, yeni enerjili araç satışı 447 bin adede ulaştı. Yüksek yakıt maliyetleri içten yanmalı modellere ilgiyi azaltırken, sertleşen rekabet ortamında BYD markası satışlarda liderliğini korudu. Sektör temsilcileri, pazardaki genel durgunluğu aşmak adına yeni destek paketlerinin şart olduğunu vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Çin otomotiv pazarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayının ilk yarısında yeni enerjili araçların (NEV) pazar payı yüzde 73,2'ye yükselerek rekor kırdı. Buna karşın toplam otomobil satışlarında ciddi bir daralma yaşanıyor.

Çin Binek Otomobil Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu tarafından paylaşılan verilere göre, 2026 Kasım ayının ilk 15 gününde Çin'de yeni enerjili araçların perakende satışları 447 bin adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, tamamen elektrikli (BEV), şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve menzil uzatıcı elektrikli (EREV) modelleri kapsıyor. Yeni enerjili araçların toplam perakende satışlar içerisindeki payı ise yüzde 73,2'ye çıktı.

Toplam otomobil satışlarında yüzde 25 düşüş

CPCA verilerine göre, kasım ayının ilk yarısında Çin'de üretilen binek otomobillerin toptan satışları yıllık bazda yüzde 23 azalarak 722 bin adet oldu. Perakende satışlar ise yüzde 25 düşüşle 611 bin adede geriledi.

Yeni enerjili araçların toptan satışları 592 bin adetle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 düşerken, perakende satışları yüzde 13 azalarak 447 bin seviyesinde kaldı. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin pazar payı rekor kırmasına rağmen bu segmentte de yıllık bazda satış hacminde düşüş yaşandı.

İçten yanmalı motorlu otomobillerdeki düşüşün arkasındaki önemli etkenlerden biri ise yüksek petrol fiyatları olarak gösteriliyor. Yakıt maliyetlerinin yüksek seyretmesi tüketicilerin tercihlerini elektrikli modellere yönlendirirken, pazardaki rekabet de giderek sertleşiyor.

Cui Dongshu, Çin otomotiv sektörünün artık bir tür "güçlü olanın hayatta kaldığı" döneme girdiğini belirtiyor. Bu süreçte yalnızca tüketiciler açısından güçlü çekiciliğe sahip elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerin satışlarını koruyabildiği ifade ediliyor.

Çin Otomobil Bayileri Birliği (CADA) verileri de pazardaki durgunluğu ortaya koyuyor. Kasım ayının ilk yarısında otomobil bayilerine gelen müşteri sayısı aylık bazda yüzde 14,5 azalırken, yeni siparişlerdeki düşüş yüzde 36,6'ya ulaştı.

Sektör temsilcileri, otomobil talebini uzun vadede desteklemek için yeni teşviklere ihtiyaç duyulduğunu düşünüyor. Bu kapsamda otomobil alıcılarına yönelik gelir vergisi indirimleri, kırsal bölgelerde yeni enerjili araç kullanımının teşvik edilmesi ve menzili 200 kilometrenin altında kalan elektrikli otomobillere yönelik satın alma vergisi avantajlarının artırılması gibi seçenekler gündeme geliyor.

Çin’de sürücüsüz araç 868 kez park etmeye çalıştı: İşte nedeni 4 sa. önce eklendi

Çinli üreticiler için 2027 daha zorlu geçebilir

Çin otomotiv sektörünü bekleyen bir diğer önemli gelişme ise ihracat teşviklerinde yapılacak değişiklik. Çin, gelecek yıl otomobil ihracatına yönelik KDV iadesi oranını yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürecek. Bu değişikliğin, özellikle ihracata bağımlı üreticilerin kârlılığı üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Bununla birlikte CADA, kasım ayının ikinci yarısı için daha iyimser bir tablo çiziyor. 11 Kasım kampanyalarının etkisi, Guangzhou Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak yeni modeller ve bazı teşviklerin sona erecek olması nedeniyle tüketicilerin yıl sonundan önce satın alma kararlarını hızlandırabileceği tahmin ediliyor.

BYD satışlarda liderliğini koruyor

2-15 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan 45. ve 46. haftalara ait araç tescil verileri, Çinli üreticiler arasındaki rekabetin boyutunu da gösteriyor. BYD, 136 bin 200 adetlik tescille rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağladı. Geely Galaxy 46 bin 50 adetle ikinci sırada yer alırken Leapmotor 38 bin 50, Xiaomi ise 20 bin 550 adetlik tescile ulaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin'de elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 73'e ulaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: