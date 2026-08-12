Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de elektrikli payı rekor tazeledi: İlk 10'da direnen tek benzinli bir Japon

    Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) verilerine göre elektrikli araç satışları rekor kırdı. Temmuzda pazar payı %65,1'e ulaşan elektrikliler arasında ilk 10'a giren tek benzinli model Corolla Cross oldu.

    Çin'de elektrikli rekoru: İlk 10'da direnen tek benzinli kaldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de benzinli otomobillerin dönemi resmen kapanıyor. Çin Binek Otomobil Derneği’nin (CPCA) açıkladığı son verilere göre, Temmuz ayında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların (NEV) pazar payı %65,1 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Pazar genelindeki daralmaya rağmen elektrikli araç dönüşümü o kadar hızlandı ki en çok satan ilk 10 otomobil arasında benzinli motora sahip tek araç Toyota Corolla Cross oldu.

    Listenin zirvesinde yerli Çin markaları var

    Temmuz ayında satış sıralamasının ilk üç sırasını tamamen yeni nesil elektrikli modeller domine etti:

    1. Geely Xingyuan (EX2): 32.306 adet satışla listenin zirvesine yerleşti.
    2. Leapmotor A10: Aylık %6 büyüme ile 26.424 adet satarak 2. sıraya yükseldi.
    3. Tesla Model Y: Geçtiğimiz ayın lideri olan Model Y, satışlarında yaşanan %35'lik sert düşüşle 25.158 adede gerileyerek 3. sıraya düştü.

    Teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikli sedanı SU7, 24.023 adetlik satışla 4. sıradaki güçlü konumunu korurken; BYD markası Fangchengbao Ti 7 (20.300 adet), Yuan UP (20.275 adet) ve Sealion 06 (15.395 adet) modelleriyle ilk 10 içerisinde üç farklı pozisyon elde etti.

    Benzinli motorlar için yolun sonu göründü

    Çin'de elektrikli rekoru: İlk 10'da direnen tek benzinli kaldı Tam Boyutta Gör
    Çin pazarında yaşanan bu dönüşümün hızı istatistiklere belirgin şekilde yansıyor. 2026'nın başında en çok satan ilk 10 araç arasında 7 adet benzinli model yer alırken, bu sayı Mart’ta 5'e, Nisan’da ise sadece 1'e düşmüştü. Mayıs ayında ise tarihte ilk kez ilk 10 listenin tamamı elektrikli araçlardan oluşmuştu.

    Temmuz ayı Çin'de en çok satan otomobiller

    Sıra Model Yakıt / Motor Tipi Temmuz Satış Adedi
    1 Geely Xingyuan (EX2) %100 Elektrikli 32.306
    2 Leapmotor A10 %100 Elektrikli 26.424
    3 Tesla Model Y %100 Elektrikli 25.158
    4 Xiaomi SU7 %100 Elektrikli 24.023
    5 Fangchengbao Ti 7 Hibrit 20.300
    6 BYD Yuan UP (Atto 2) %100 Elektrikli 20.275
    7 Nevo Q05 Hibrit 18.871
    8 Li Auto i6 Hibrit 15.420
    9 BYD Sealion 06 Hibrit 15.395
    10 Toyota Corolla Cross Benzinli 14.510
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    samsung 85qn90f türk telekom çekmiyor mazda pikap boyner çalışan yorumları pillars of eternity 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO 2
    TECNO Spark GO 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum