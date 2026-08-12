Çin'de elektrikli payı rekor tazeledi: İlk 10'da direnen tek benzinli bir Japon

Pazar genelindeki daralmaya rağmen elektrikli araç dönüşümü o kadar hızlandı ki en çok satan ilk 10 otomobil arasında benzinli motora sahip tek araç Toyota Corolla Cross oldu.
Listenin zirvesinde yerli Çin markaları var
Temmuz ayında satış sıralamasının ilk üç sırasını tamamen yeni nesil elektrikli modeller domine etti:
- Geely Xingyuan (EX2): 32.306 adet satışla listenin zirvesine yerleşti.
- Leapmotor A10: Aylık %6 büyüme ile 26.424 adet satarak 2. sıraya yükseldi.
- Tesla Model Y: Geçtiğimiz ayın lideri olan Model Y, satışlarında yaşanan %35'lik sert düşüşle 25.158 adede gerileyerek 3. sıraya düştü.
Teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikli sedanı SU7, 24.023 adetlik satışla 4. sıradaki güçlü konumunu korurken; BYD markası Fangchengbao Ti 7 (20.300 adet), Yuan UP (20.275 adet) ve Sealion 06 (15.395 adet) modelleriyle ilk 10 içerisinde üç farklı pozisyon elde etti.
Benzinli motorlar için yolun sonu göründü
Temmuz ayı Çin'de en çok satan otomobiller
|Sıra
|Model
|Yakıt / Motor Tipi
|Temmuz Satış Adedi
|1
|Geely Xingyuan (EX2)
|%100 Elektrikli
|32.306
|2
|Leapmotor A10
|%100 Elektrikli
|26.424
|3
|Tesla Model Y
|%100 Elektrikli
|25.158
|4
|Xiaomi SU7
|%100 Elektrikli
|24.023
|5
|Fangchengbao Ti 7
|Hibrit
|20.300
|6
|BYD Yuan UP (Atto 2)
|%100 Elektrikli
|20.275
|7
|Nevo Q05
|Hibrit
|18.871
|8
|Li Auto i6
|Hibrit
|15.420
|9
|BYD Sealion 06
|Hibrit
|15.395
|10
|Toyota Corolla Cross
|Benzinli
|14.510