Çin'de elektrikli payı rekor tazeledi: İlk 10'da direnen tek benzinli bir Japon

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de benzinli otomobillerin dönemi resmen kapanıyor. Çin Binek Otomobil Derneği’nin (CPCA) açıkladığı son verilere göre, Temmuz ayında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların (NEV) pazar payı %65,1 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Pazar genelindeki daralmaya rağmen elektrikli araç dönüşümü o kadar hızlandı ki en çok satan ilk 10 otomobil arasında benzinli motora sahip tek araç Toyota Corolla Cross oldu.

Listenin zirvesinde yerli Çin markaları var

Temmuz ayında satış sıralamasının ilk üç sırasını tamamen yeni nesil elektrikli modeller domine etti:

Geely Xingyuan (EX2): 32.306 adet satışla listenin zirvesine yerleşti. Leapmotor A10: Aylık %6 büyüme ile 26.424 adet satarak 2. sıraya yükseldi. Tesla Model Y: Geçtiğimiz ayın lideri olan Model Y, satışlarında yaşanan %35'lik sert düşüşle 25.158 adede gerileyerek 3. sıraya düştü.

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Teknoloji devi Xiaomi’nin elektrikli sedanı SU7, 24.023 adetlik satışla 4. sıradaki güçlü konumunu korurken; BYD markası Fangchengbao Ti 7 (20.300 adet), Yuan UP (20.275 adet) ve Sealion 06 (15.395 adet) modelleriyle ilk 10 içerisinde üç farklı pozisyon elde etti.

Benzinli motorlar için yolun sonu göründü

Tam Boyutta Gör Çin pazarında yaşanan bu dönüşümün hızı istatistiklere belirgin şekilde yansıyor. 2026'nın başında en çok satan ilk 10 araç arasında 7 adet benzinli model yer alırken, bu sayı Mart’ta 5'e, Nisan’da ise sadece 1'e düşmüştü. Mayıs ayında ise tarihte ilk kez ilk 10 listenin tamamı elektrikli araçlardan oluşmuştu.

Temmuz ayı Çin'de en çok satan otomobiller

Sıra Model Yakıt / Motor Tipi Temmuz Satış Adedi 1 Geely Xingyuan (EX2) %100 Elektrikli 32.306 2 Leapmotor A10 %100 Elektrikli 26.424 3 Tesla Model Y %100 Elektrikli 25.158 4 Xiaomi SU7 %100 Elektrikli 24.023 5 Fangchengbao Ti 7 Hibrit 20.300 6 BYD Yuan UP (Atto 2) %100 Elektrikli 20.275 7 Nevo Q05 Hibrit 18.871 8 Li Auto i6 Hibrit 15.420 9 BYD Sealion 06 Hibrit 15.395 10 Toyota Corolla Cross Benzinli 14.510

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Çin'de elektrikli rekoru: İlk 10'da direnen tek benzinli kaldı

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