Çin'den bir ilk: Standart akıllı telefonla uydudan görüşme gerçekleştirildi

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Tam Boyutta Gör Çinli uydu şirketi Yuanxin Satellite, ülkede bir ilke imza atarak herhangi bir donanım veya yazılım değişikliği yapılmamış bir akıllı telefon üzerinden doğrudan uydu görüşmesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirket, görüşme kalitesinin karasal 5G ağlarıyla karşılaştırılabilecek seviyede olduğunu belirtti.

Dijital faz dizili antenler kullanıldı

Başarıyla tamamlanan test, 9 Haziran'da Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Test Bölgesi'nden fırlatılan Yuanxin'in ilk cep telefonu doğrudan bağlantı test uydusu üzerinden gerçekleştirildi. Şirketin açıklamasına göre sistem, Çin'de geliştirilen ve ülkenin en gelişmiş L-bandı tam dijital faz dizili antenlerinden biriyle donatıldı.

Uzay ve yer istasyonları arasındaki iletişimde karşılaşılan zaman-frekans sapmaları ile yukarı bağlantı (uplink) kapasitesi gibi teknik zorlukları aşmak için Yuanxin mühendisleri iki aşamalı zaman-frekans telafi sistemi ve dinamik uyarlanabilir kodlama teknolojisi geliştirdi. Bu sayede mevcut mobil iletişim standartlarının sınırlarının ötesine geçildiği belirtildi.

5G ile aynı ses kalitesi

En dikkat çekici noktalardan biri ise teknolojinin mevcut akıllı telefonlarda herhangi bir değişiklik gerektirmemesi oldu. Yapılan testlerde görüşme boyunca tam sinyal gücü elde edilirken, ses kalitesinin de 5G şebekeleriyle benzer seviyede olduğu aktarıldı. Şirket ayrıca sistem mimarisinin mevcut mobil iletişim altyapısıyla yüksek uyumluluk gösterdiğini ve gelecekte uzay-yer entegre haberleşme ağlarının önünü açabileceğini vurguladı.

Söz konusu test, Yuanxin'in 9 Haziran 2026 tarihinde Zhuque-2 Y6 taşıyıcı roketiyle yörüngeye gönderdiği ilk doğrudan bağlantı test uydusu sayesinde gerçekleştirildi. Fırlatma sırasında China Mobile'a ait "China Mobile 02" uydusu da aynı roketle uzaya taşındı. İki uydu, doğrudan uydu bağlantılı mobil iletişim ve uzay-yer ağ entegrasyonu teknolojilerinin doğrulanması amacıyla kullanılacak.

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Starlink'e rakip uydu ağı

Öte yandan Şanghay merkezli Yuanxin Satellite tarafından işletilen Qianfan uydu takımyıldızındaki aktif uydu sayısı 200'e ulaştı. Starlink benzeri alçak Dünya yörüngesi internet ağı olarak tasarlanan Qianfan projesi, 300 ila 2.000 kilometre yükseklikte konuşlandırılacak binlerce uyduyla küresel kapsama sunmayı hedefliyor.

Şirketin planına göre ilk aşamada 648, ikinci aşamada ise 1.296 uydu devreye alınacak. Tamamlandığında 15 binden fazla uydudan oluşacak ağın, 2027 yılına kadar küresel kapsama sağlayacak ikinci aşamayı tamamlaması hedefleniyor.

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