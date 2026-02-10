Çin'de iPhone 17 Pro satışları arttı: Nedeni şaşırtıcı

Hermes'in imza rengine benzetildi
Hermès'in ikonik tonuna benzeyen Kozmik Turuncu renkte piyasaya sürülen iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, 2025 sonbaharındaki lansmanından bu yana binlerce sosyal medya paylaşımına konu oldu. Tüketiciler, tanınabilirliğini ve statü sembolizmini vurguladı; Bir influencer, "Turuncu seçmek, herkesin en yeni iPhone 17'yi kullandığınızı bilmesi anlamına gelir, bu bir kimlik ifadesidir" dedi.
Sosyal medyada viral oldu
Basit gibi görünse de, tasarımda yapılan dışsal ve bariz değişiklikler, özellikle de dikkat çekici turuncu rengin eklenmesi, tüketicilerin iPhone 17 Pro’ya geçmeleri için öncelikli neden oldu. Satışları artıran sadece görsel çekicilik değil. Çincede orange (cheng) kelimesi başarılar anlamına da geliyor; sosyal medyada "Tüm dilekleriniz gerçekleşsin ('cheng')" gibi viral ifadelere rastlamak mümkün.
26 milyar dolar gelir
Apple'ın Çin'deki geliri çeyrekte 26 milyar dolara ulaşarak küresel satışların neredeyse beşte birini oluşturdu. Counterpoint Research'e göre iPhone sevkiyatları %28 artarak %20 pazar payına ulaştı.
Eylül ayında Apple'ın ilk katlanabilir cihazıyla birlikte tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in kahverengi benzeri bir ton, mor ve bordo renkte gelmesi bekleniyor.