Çin'de Jensen Huang krizi: Nvidia GPU'lar için telaş başladı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia CEO'su hakkındaki iddialar, ABD ve Çin arasındaki teknoloji gerilimini yeniden tırmandırdı. Doğrudan GPU satın alamayan Çinli yapay zeka şirketleri, olası yeni ABD kısıtlamalarına karşı yurt dışındaki veri merkezlerinden uzun vadeli işlem gücü kiralamak için harekete geçti. Bulut erişiminin de engellenmesinden korkan firmalar, Nvidia kapasitelerini şimdiden güvenceye almaya çalışıyor. Süreç, küresel yapay zeka pazarındaki dengeleri ve kısıtlama kararlarını doğrudan etkileyebilir. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki skandal iddialar, ABD'nin Çin üzerindeki baskısını artırabilir. Son olarak Çinli yapay zeka şirketleri, kısıtlama ihtimaline karşı Nvidia GPU'ları üzerinden sunulan işlem kapasitesini uzun vadeli olarak kiralamayı değerlendiriyor.

Çin, kapasitesini güvenceye almak istiyor

Günümüzde ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarının doğrudan Çin'e satışını kısıtlıyor. Ancak Çinli şirketler, yurt dışındaki veri merkezlerinden işlem gücü kiralayarak bu donanımlara uzaktan erişebiliyor. Böylece fiziksel olarak Çin'e gönderilmesi yasaklanan GPU'lar, bulut hizmetleri üzerinden kullanılabiliyor.

Kaynaklara göre büyük bir Çinli bulut hizmeti sağlayıcısı, yurt dışındaki Nvidia GPU kapasitesini uzun vadeli olarak güvenceye almayı kendi içinde değerlendirdi. Ayrıca daha küçük şirketlerin de Güneydoğu Asya'daki büyük kiralık işlem gücü sağlayıcılarının bulunduğu veri merkezi işletmecileriyle temasa geçtiği belirtiliyor.

Şirketlerin endişesi, ABD'de gündemde olan Remote Access Security Act (RASA) tasarısının yasalaşması. Temsilciler Meclisi'nden Ocak ayında 369'a karşı 22 oyla geçen tasarı, ABD Ticaret Bakanlığı'na kısıtlı teknolojilere bulut üzerinden uzaktan erişimi düzenleme yetkisi vermeyi öngörüyor. Tasarının Senato aşaması ise henüz tamamlanmış değil.

Jensen Huang hakkındaki iddialar tartışmayı büyüttü

Düzenleyici baskı endişesini artıran gelişmelerden biri de Jensen Huang ile eski Megaspeed yöneticisi Alice Huang arasındaki ilişkiye yönelik haberler oldu. ABD makamlarının Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiği öne sürülüyor. Ancak bu casusluk iddiası bağımsız şekilde doğrulanmış değil ve Çin tarafından reddediliyor.

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Megaspeed ise Nvidia işlemcilerinin Çin'e yönlendirilmiş olabileceğine ilişkin ABD incelemelerinin odağında bulunuyor. Nvidia yönetimi, Huang'ın yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olup olmadığını değerlendirmek üzere bağımsız bir soruşturma başlattı. Şirket, ulusal güvenlik bilgilerinin veya ticari sırların tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını açıklamıştı.

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Çin'de Jensen Huang krizi: Nvidia GPU'lar için telaş başladı

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