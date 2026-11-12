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    Çin'de Jensen Huang krizi: Nvidia GPU'lar için telaş başladı

    Jensen Huang hakkındaki tartışmaların ardından ABD'nin bulut üzerinden Nvidia GPU erişimini de kısıtlayabileceği endişesi arttı. Çinli yapay zeka şirketleri ise alternatif arayışında.

    Çin'de Jensen Huang krizi: Nvidia GPU'lar için telaş başladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkındaki skandal iddialar, ABD'nin Çin üzerindeki baskısını artırabilir. Son olarak Çinli yapay zeka şirketleri, kısıtlama ihtimaline karşı Nvidia GPU'ları üzerinden sunulan işlem kapasitesini uzun vadeli olarak kiralamayı değerlendiriyor.

    Çin, kapasitesini güvenceye almak istiyor

    Günümüzde ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarının doğrudan Çin'e satışını kısıtlıyor. Ancak Çinli şirketler, yurt dışındaki veri merkezlerinden işlem gücü kiralayarak bu donanımlara uzaktan erişebiliyor. Böylece fiziksel olarak Çin'e gönderilmesi yasaklanan GPU'lar, bulut hizmetleri üzerinden kullanılabiliyor.

    Kaynaklara göre büyük bir Çinli bulut hizmeti sağlayıcısı, yurt dışındaki Nvidia GPU kapasitesini uzun vadeli olarak güvenceye almayı kendi içinde değerlendirdi. Ayrıca daha küçük şirketlerin de Güneydoğu Asya'daki büyük kiralık işlem gücü sağlayıcılarının bulunduğu veri merkezi işletmecileriyle temasa geçtiği belirtiliyor.

    Şirketlerin endişesi, ABD'de gündemde olan Remote Access Security Act (RASA) tasarısının yasalaşması. Temsilciler Meclisi'nden Ocak ayında 369'a karşı 22 oyla geçen tasarı, ABD Ticaret Bakanlığı'na kısıtlı teknolojilere bulut üzerinden uzaktan erişimi düzenleme yetkisi vermeyi öngörüyor. Tasarının Senato aşaması ise henüz tamamlanmış değil.

    Jensen Huang hakkındaki iddialar tartışmayı büyüttü

    Düzenleyici baskı endişesini artıran gelişmelerden biri de Jensen Huang ile eski Megaspeed yöneticisi Alice Huang arasındaki ilişkiye yönelik haberler oldu. ABD makamlarının Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelendiği öne sürülüyor. Ancak bu casusluk iddiası bağımsız şekilde doğrulanmış değil ve Çin tarafından reddediliyor.

    Megaspeed ise Nvidia işlemcilerinin Çin'e yönlendirilmiş olabileceğine ilişkin ABD incelemelerinin odağında bulunuyor. Nvidia yönetimi, Huang'ın yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olup olmadığını değerlendirmek üzere bağımsız bir soruşturma başlattı. Şirket, ulusal güvenlik bilgilerinin veya ticari sırların tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını açıklamıştı.

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    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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