Çin’de kömür dönemi bitiyor: Güneş enerjisi ilk sıraya çıktı

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Çin, 2026’nın ilk sekiz ayında yenilenebilir enerji kapasitesini 159 GW artırdı. Ağustos sonu itibarıyla ülkenin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60,8’i yenilenebilir kaynaklardan oluşurken güneş enerjisi, kurulu güç bakımından kömürü geride bırakarak Çin’in en büyük elektrik üretim kaynağı oldu.

Elektrik kapasitesinin yüzde 60,8’i yenilenebilir kaynaklardan

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) tarafından açıklanan verilere göre ülkenin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü Ağustos 2026 sonunda 2.496 GW’a (2,496 TW) ulaştı. Bu kapasite, Çin’in toplam elektrik üretim kapasitesinin yüzde 60,8’ini oluşturuyor. Ocak-ağustos döneminde yenilenebilir enerji kaynaklarına eklenen 159 GW’lık yeni kapasite ise toplam yeni kurulu elektrik gücünün yüzde 71,6’sına karşılık geldi.

Yenilenebilir enerji kaynakları aynı dönemde 2,77 trilyon kWh elektrik üretti. Bu miktar, Çin’in toplam elektrik üretiminin yüzde 41,6’sını oluşturdu.

Güneş enerjisi kömürü geride bıraktı

Çin’in enerji dönüşümünde öne çıkan gelişmelerden biri, güneş enerjisinin kurulu güç bakımından kömürü geride bırakması oldu. Ağustos sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 1.992 GW’a yükseldi. Bu kapasitenin 693 GW’lık bölümünü rüzgar enerjisi, 1.297 GW’lık bölümünü ise güneş enerjisi oluşturdu. Güneş enerjisi verilerine yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri dahil edilmedi.

Rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kapasitesi, Çin’in elektrik kurulu gücünün yüzde 48,5’ine ulaştı. İki kaynak, 2026’nın ilk sekiz ayında toplam 1,71 trilyon kWh elektrik üreterek ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 23,8’ini karşıladı.

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Güneş enerjisinin kurulu gücü 1.297 GW’a ulaşarak kömürlü santralleri geride bıraktı ve Çin’in en büyük kurulu güç kaynağı haline geldi.

Güneş ve rüzgarda daha da hızlanılacak

Çin Ulusal Enerji İdaresi, eylül ayında düzenlenen aylık değerlendirme toplantısında yenilenebilir enerji sektörünün gelişimini sürdürmesi için dört temel alana odaklanılacağını açıkladı.

İlk olarak büyük ölçekli rüzgar ve güneş enerjisi projelerinin inşasının hızlandırılması planlanıyor. Bu kapsamda büyük yenilenebilir enerji üretim merkezlerinin yanı sıra hidroelektrik ve pompaj depolamalı hidroelektrik tesislerinin geliştirilmesine de ağırlık verilecek.

Çin, yenilenebilir enerji yatırımlarının ekonomik sürdürülebilirliğini güçlendirecek adımlar da atacak. Ek olarak yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin şebekeye aktarılmasını zorlaştıran darboğazların giderilmesi da hedefleniyor. Son olarak enerji şirketlerinin değişen piyasa koşullarına uyum sağlaması teşvik edilecek.

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