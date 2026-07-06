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    MG 07'nin tanıtımı kopya tartışmasına döndü! Canlı yayın erken bitti

    MG'nin yeni elektrikli sedanı MG 07, tanıtımından çok tasarımıyla gündem oldu. Porsche Taycan ve Xiaomi SU7'ye benzetilen model nedeniyle şirket yöneticisi canlı yayını erken bitirmek zorunda kaldı.

    Çin'de MG 07 krizi! Porsche benzetmeleri canlı yayını bitirdi Tam Boyutta Gör
    MG'nin yeni elektrikli fastback sedanı MG 07, daha satışa çıkmadan tasarım tartışmalarının odağı haline geldi. Çin'de gerçekleştirilen canlı tanıtım yayını sırasında izleyicilerin modeli sürekli Porsche Taycan ve Xiaomi SU7 ile kıyaslaması üzerine MG yöneticisi yayını planlanandan önce sonlandırdı.

    "Tek bir detayı bile kopyalamadık"

    Canlı yayına MG'nin marka operasyonlarından sorumlu yöneticisi Chen Cui ev sahipliği yaptı. Yayının amacı MG 07'nin tasarım anlayışını anlatmaktı. Ancak izleyicilerin yorumları kısa sürede otomobilin Porsche Taycan ve Xiaomi SU7'ye benzediği yönünde yoğunlaştı.

    Çin basınında yer alan bilgilere göre Chen Cui, canlı yayında "MG 07 tek bir detayı bile kopyalamıyor" ifadelerini kullandı. Ancak artan eleştiriler karşısında duygusal anlar yaşayan yönetici, yayını planlanandan erken bitirdi.

    MG'den dikkat çeken savunma

    Çin'de MG 07 krizi! Porsche benzetmeleri canlı yayını bitirdi Tam Boyutta Gör
    Şirket daha sonra düzenlediği basın toplantısında eleştirilere yeniden yanıt verdi. Chen Cui, MG 07'nin başka markaları değil, MG'nin kendi tarihini referans aldığını savundu.

    Yöneticiye göre yeni modelin tasarımında özellikle 1965 yılında tanıtılan MGB GT Fastback modelinden ilham alındı ve MG 07, markanın onlarca yıllık tasarım mirasının modern bir yorumu olarak geliştirildi.

    Porsche ve Xiaomi benzerliği tartışılıyor

    Çin'de MG 07 krizi! Porsche benzetmeleri canlı yayını bitirdi Tam Boyutta Gör
    MGB GT

    Buna rağmen otomobil dünyasında yapılan yorumların önemli bölümü MG 07'nin özellikle ön far tasarımı, jant seçenekleri ve yan profiliyle Porsche Taycan ve Xiaomi SU7'yi hatırlattığı yönünde.

    Özellikle alçak burun yapısı, eğimli tavan çizgisi, gizli kapı kolları ve fastback arka tasarım nedeniyle benzerlik tartışmaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

    Elektrikli otomobiller neden birbirine benziyor?

    Uzmanlara göre bu durum yalnızca MG'ye özgü değil.

    Elektrikli otomobillerde daha uzun menzil elde edebilmek için üreticiler hava direncini mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyor.

    Bu nedenle;

    • Alçak ön tasarım,
    • Akıcı gövde hatları,
    • Gizli kapı kolları,
    • Eğimli tavan yapısı,
    • Fastback arka tasarım

    gibi çözümler birçok markada ortak hale geliyor.

    Ancak otomotiv sektöründe asıl zorluk, benzer aerodinamik gereksinimlere rağmen her modelin kendine özgü bir tasarım kimliği oluşturabilmesi olarak görülüyor. MG 07 hakkındaki tartışmalar da elektrikli otomobil dünyasında tasarım özgünlüğü konusunun önümüzdeki dönemde daha fazla gündeme geleceğini gösteriyor.

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