Çin'de satılan en büyük elektrikli SUV olacak: İşte yeni Nio ES9

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre ES9; 5.365 mm uzunluğa, 2.029 mm genişliğe ve 1.870 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle ES8’den 85 mm daha uzun, 29 mm daha geniş ve 70 mm daha yüksek. Daha da önemlisi, 3.250 mm’lik aks mesafesi ES8’e kıyasla 120 mm artmış durumda ve bu da yolcular için ciddi şekilde daha ferah bir yaşam alanı anlamına geliyor.
Tasarım tarafında ES9, genel hatlarıyla ES8’e oldukça benziyor ancak daha dik ve köşeli bir ön yüze sahip. Önde bölünmüş tasarıma sahip gündüz farları ve ana farlar, büyük bir ızgara ve tamponun alt kısmında uzanan siyah bir şerit dikkat çekiyor. ES8’de olduğu gibi tavan üzerinde yer alan LiDAR sensörü de burada korunmuş.
ES9’un iç mekânı henüz açıklanmadı ancak teknik tarafta önemli bilgiler mevcut. Model, önde 241 beygir gücünde, arkada ise 456 beygir gücünde iki elektrik motoruyla donatılacak. Toplamda 697 beygir güç ve 700 Nm tork üreten bu çift motorlu yapı, ES9’a dört tekerlekten çekiş sunacak. Batarya tarafında ise CATL imzalı, 102 kWsa kapasiteli bir paket bekleniyor.
Bataryanın şarj hızlarına dair henüz net bir bilgi yok. Ancak Nio dünyasında bu çok da kritik değil. Marka, Çin genelinde yaygın bir batarya değişim ağı işletiyor ve bu sistem sayesinde boş bir batarya sadece 3 dakika içinde dolu bir bataryayla değiştirilebiliyor.
Nio ES9’un tam tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması, Çin’deki satışlarının ise kısa süre sonra başlaması bekleniyor. Modelin Çin dışındaki pazarlara sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: