Çin'in en çok satan otomobili Geely EX2 yenilendi: 460 km menzil sunuyor

Geely, kompakt elektrikli hatchback modeli EX2’nin yenilenmiş versiyonunu Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Çin pazarında “Xingyuan” adıyla satılan model, küçük tasarım dokunuşları ve artırılmış menzil değeriyle dikkat çekiyor. Fiyat henüz açıklanmasa da mevcut modelin Çin’de yaklaşık 10.100 ile 12.900 dolar arasında satıldığı belirtiliyor.

2025'te Çin'in en çok satan otomobili oldu

Tam Boyutta Gör EX2 ilk olarak 2024 yılında Geely’nin Geome alt markası altında piyasaya sürülmüştü. Ancak model artık Geely’nin Galaxy markası altında konumlandırılıyor. Bu değişim, 2025’in sonlarında ortaya çıkan casus fotoğraflarla da doğrulanmıştı.

Model, Çin otomobil pazarında oldukça güçlü bir performans sergiliyor. Verilerine göre EX2, 2025 yılı boyunca toplam 465.775 adet teslimat gerçekleştirerek Çin’in en çok satan otomobili olmayı başardı.

Yenilenen EX2’de neler değişti?

Makyaj operasyonuyla birlikte EX2’nin tasarımında büyük değişiklikler yapılmadı. Model artık yeni Galaxy logolarını taşıyor ve farklı jant kapaklarıyla sunuluyor.

Batarya tarafında ise önemli bir güncelleme bulunuyor. Yenilenen EX2’de artık 35 kWsa ve 47 kWsa olmak üzere iki farklı LFP batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryalar CLTC'ye göre sırasıyla 360 km ve 460 km sürüş menzili vadediyor.

Motor seçeneklerinin ise büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor. Giriş seviyesinde 58 kW (78 hp) gücünde arkadan itişli bir elektrik motoru yer alırken, üst versiyonlarda 85 kW (114 hp) gücünde elektrik motoru kullanılmaya devam edecek.

Geely henüz yeni batarya tedarikçisini açıklamadı. Mevcut modelde CATL imzalı LFP bataryalar kullanılıyordu.

Hızlı şarj desteği sürüyor

Tam Boyutta Gör EX2’nin mevcut versiyonunda standart olarak sunulan hızlı şarj desteğinin yeni modelde de korunması bekleniyor. Geely, mevcut aracın bataryasının yüzde 30’dan yüzde 80 seviyesine 21 dakikada şarj edilebildiğini belirtiyor. Yenilenen modelde bu sürenin daha da iyileştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.

Rakiplerine karşı önemli avantajları var

Geely EX2’yi sınıfındaki birçok rakibinden ayıran en önemli özelliklerden biri standart sıvı batarya soğutma sistemi oluyor. BYD Seagull ve Wuling Binguo gibi rakip modellerde sıvı soğutma sistemi genellikle sadece üst donanımlarda sunulurken, EX2’nin tüm versiyonlarında standart olarak geliyor.

Bunun yanında modelin altyapısı da dikkat çekiyor. EX2’de önde McPherson süspansiyon sistemi, arkada ise bağımsız çok noktadan bağlantılı süspansiyon kullanılıyor. Aynı segmentteki birçok rakip model ise daha basit torsiyon çubuğu sistemiyle yetiniyor.

Boyutlarıyla şehir kullanımına uygun

Geely EX2’nin boyutları ise şu şekilde:

Uzunluk: 4.135 mm

Genişlik: 1.805 mm

Yükseklik: 1.570 mm

Aks mesafesi: 2.650 mm

Yaklaşık iki yıldır büyük bir değişim geçirmeden satışta olan modelin bu makyaj operasyonuyla birlikte pazardaki güçlü konumunu korumayı hedeflediği belirtiliyor.

