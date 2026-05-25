Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'in en çok satan otomobili Geely EX2 yenilendi: 460 km menzil sunuyor

    Geely’nin Çin’de satış rekorları kıran elektrikli hatchback modeli EX2 yenilendi. Yeni model, 460 km’ye ulaşan menzili ve güncellenen tasarım detaylarıyla geliyor.

    Geely, kompakt elektrikli hatchback modeli EX2’nin yenilenmiş versiyonunu Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Çin pazarında “Xingyuan” adıyla satılan model, küçük tasarım dokunuşları ve artırılmış menzil değeriyle dikkat çekiyor. Fiyat henüz açıklanmasa da mevcut modelin Çin’de yaklaşık 10.100 ile 12.900 dolar arasında satıldığı belirtiliyor.

    2025'te Çin'in en çok satan otomobili oldu

    Çin'de satış rekorları kırdı! Şimdi yenilendi: Geely EX2 Tam Boyutta Gör
    EX2 ilk olarak 2024 yılında Geely’nin Geome alt markası altında piyasaya sürülmüştü. Ancak model artık Geely’nin Galaxy markası altında konumlandırılıyor. Bu değişim, 2025’in sonlarında ortaya çıkan casus fotoğraflarla da doğrulanmıştı.

    Model, Çin otomobil pazarında oldukça güçlü bir performans sergiliyor. Verilerine göre EX2, 2025 yılı boyunca toplam 465.775 adet teslimat gerçekleştirerek Çin’in en çok satan otomobili olmayı başardı.

    Yenilenen EX2’de neler değişti?

    Makyaj operasyonuyla birlikte EX2’nin tasarımında büyük değişiklikler yapılmadı. Model artık yeni Galaxy logolarını taşıyor ve farklı jant kapaklarıyla sunuluyor.

    Batarya tarafında ise önemli bir güncelleme bulunuyor. Yenilenen EX2’de artık 35 kWsa ve 47 kWsa olmak üzere iki farklı LFP batarya seçeneği sunuluyor. Bu bataryalar CLTC'ye göre sırasıyla 360 km ve 460 km sürüş menzili vadediyor.

    Motor seçeneklerinin ise büyük ölçüde korunacağı belirtiliyor. Giriş seviyesinde 58 kW (78 hp) gücünde arkadan itişli bir elektrik motoru yer alırken, üst versiyonlarda 85 kW (114 hp) gücünde elektrik motoru kullanılmaya devam edecek.

    Geely henüz yeni batarya tedarikçisini açıklamadı. Mevcut modelde CATL imzalı LFP bataryalar kullanılıyordu.

    Hızlı şarj desteği sürüyor

    Çin'de satış rekorları kırdı! Şimdi yenilendi: Geely EX2 Tam Boyutta Gör
    EX2’nin mevcut versiyonunda standart olarak sunulan hızlı şarj desteğinin yeni modelde de korunması bekleniyor. Geely, mevcut aracın bataryasının yüzde 30’dan yüzde 80 seviyesine 21 dakikada şarj edilebildiğini belirtiyor. Yenilenen modelde bu sürenin daha da iyileştirilmiş olabileceği ifade ediliyor.

    Rakiplerine karşı önemli avantajları var

    Geely EX2’yi sınıfındaki birçok rakibinden ayıran en önemli özelliklerden biri standart sıvı batarya soğutma sistemi oluyor. BYD Seagull ve Wuling Binguo gibi rakip modellerde sıvı soğutma sistemi genellikle sadece üst donanımlarda sunulurken, EX2’nin tüm versiyonlarında standart olarak geliyor.

    Bunun yanında modelin altyapısı da dikkat çekiyor. EX2’de önde McPherson süspansiyon sistemi, arkada ise bağımsız çok noktadan bağlantılı süspansiyon kullanılıyor. Aynı segmentteki birçok rakip model ise daha basit torsiyon çubuğu sistemiyle yetiniyor.

    Boyutlarıyla şehir kullanımına uygun

    Geely EX2’nin boyutları ise şu şekilde:

    • Uzunluk: 4.135 mm
    • Genişlik: 1.805 mm
    • Yükseklik: 1.570 mm
    • Aks mesafesi: 2.650 mm

    Yaklaşık iki yıldır büyük bir değişim geçirmeden satışta olan modelin bu makyaj operasyonuyla birlikte pazardaki güçlü konumunu korumayı hedeflediği belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yatay fotoğrafı dikey yapma araç muayenesinde yangın tüpü zorunlu mu isofix aparatı turkcell sms gelmiyor aisin şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim
    Tecno SPARK Slim
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum