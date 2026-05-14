Çin’de süper verimli süt keçileri ilk kez toplu olarak klonlandı

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, süt verimi son derece yüksek keçileri klonlamayı başardı. Northwestern Polytechnical Üniversitesi’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, günde 8 kilogramdan fazla süt verebilen üstün verimli Saanen süt keçilerinden elde edilen hücrelerle toplam 6 klon yavru dünyaya geldi.

6 klon keçi sağlıklı şekilde doğdu

Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre koyun genetiği geliştirme ve biyolojik yetiştiricilik üzerinde uzmanlaşmış araştırma ekibi, uzun süredir üzerinde çalıştığı kritik teknik engelleri aşmayı başardı. Araştırma ekibi tarafından geliştirilen yöntem sayesinde, 11 Mayıs tarihinde Shaanxi eyaletindeki Fuping Süt Keçisi Endüstrisi Araştırma Enstitüsü deneme merkezinde 6 klon süt keçisi doğdu.

Doğumdan sonraki birkaç günlük gözlem sürecinde yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gelişimlerinin normal şekilde sürdüğü açıklandı. Araştırmacılar, bunun Çin tarihinde ilk kez yüksek süt verimli keçilerin seri biçimde klonlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Tam Boyutta Gör Projede kullanılan donör hayvanların, günlük süt üretimi 8 kilogramın üzerine çıkabilen seçkin Saanen süt keçileri olduğu belirtildi.

Araştırma kapsamında hücre aktarımının yanında hücre hattı oluşturma, embriyo rekonstrüksiyonu, embriyo transferi ve gebelik izleme süreçlerinin tamamı optimize edildi. Böylece üstün süt verimine sahip keçilerin genetik özelliklerinin hızlı ve doğru biçimde çoğaltılması mümkün hale geldi.

Uzmanlar, Çin’de süt keçisi sektörünün uzun yıllardır kaliteli genetik kaynak eksikliği, düşük çoğaltma verimi ve uzun yetiştiricilik süreçleri nedeniyle istenen seviyeye ulaşamadığını belirtiyor. Yeni teknolojiyle birlikte bu sorunların önemli ölçüde aşılabileceği ifade ediliyor.

Yıllık 2.800 kilogramı aşan süt verimi

Projeye liderlik eden Profesör Wang Xiaolong, klonlanan keçilerin 4 erkek ve 2 dişi yavrudan oluştuğunu açıkladı. Wang’ın verdiği bilgilere göre klonlamada kullanılan dişi donör keçinin yıllık süt üretimi 2.800 kilogramın üzerine çıkabiliyor.

Ayrıca yalnızca süt miktarı değil, kalite göstergeleri de dikkat çekiyor. Donör keçilerin süt yağ oranı ve süt protein oranı gibi temel kalite parametrelerinde standart sürülere göre belirgin üstünlük taşıdığı kaydedildi.

Sektör uzmanlarına göre üstün özelliklere sahip sürüler oluşturmak genellikle 8 ila 10 yıl sürüyor. Klonlama teknolojisinin ise bu süreyi ciddi biçimde kısaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca klasik yöntemlerde nesiller arasında genetik özelliklerin dağılma riskinin bulunduğu, klonlama sayesinde ise en değerli özelliklerin doğrudan korunabildiği vurgulanıyor.

