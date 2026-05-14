Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’de süper verimli süt keçileri ilk kez toplu olarak klonlandı

    Çinli bilim insanları, günlük 8 kilogramdan fazla süt verebilen keçileri ilk kez toplu şekilde klonladı. Gelişme, hayvancılıkta genetik yetiştiricilik için kritik dönüm noktası olarak görülüyor.

    Çin’de süper verimli süt keçileri ilk kez toplu olarak klonlandı Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, süt verimi son derece yüksek keçileri klonlamayı başardı. Northwestern Polytechnical Üniversitesi’ne bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, günde 8 kilogramdan fazla süt verebilen üstün verimli Saanen süt keçilerinden elde edilen hücrelerle toplam 6 klon yavru dünyaya geldi.

    6 klon keçi sağlıklı şekilde doğdu

    Xinhua Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre koyun genetiği geliştirme ve biyolojik yetiştiricilik üzerinde uzmanlaşmış araştırma ekibi, uzun süredir üzerinde çalıştığı kritik teknik engelleri aşmayı başardı. Araştırma ekibi tarafından geliştirilen yöntem sayesinde, 11 Mayıs tarihinde Shaanxi eyaletindeki Fuping Süt Keçisi Endüstrisi Araştırma Enstitüsü deneme merkezinde 6 klon süt keçisi doğdu.

    Doğumdan sonraki birkaç günlük gözlem sürecinde yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu ve gelişimlerinin normal şekilde sürdüğü açıklandı. Araştırmacılar, bunun Çin tarihinde ilk kez yüksek süt verimli keçilerin seri biçimde klonlanması anlamına geldiğini vurguladı.

    Çin’de süper verimli süt keçileri ilk kez toplu olarak klonlandı Tam Boyutta Gör
    Projede kullanılan donör hayvanların, günlük süt üretimi 8 kilogramın üzerine çıkabilen seçkin Saanen süt keçileri olduğu belirtildi.

    Araştırma kapsamında hücre aktarımının yanında hücre hattı oluşturma, embriyo rekonstrüksiyonu, embriyo transferi ve gebelik izleme süreçlerinin tamamı optimize edildi. Böylece üstün süt verimine sahip keçilerin genetik özelliklerinin hızlı ve doğru biçimde çoğaltılması mümkün hale geldi.

    Uzmanlar, Çin’de süt keçisi sektörünün uzun yıllardır kaliteli genetik kaynak eksikliği, düşük çoğaltma verimi ve uzun yetiştiricilik süreçleri nedeniyle istenen seviyeye ulaşamadığını belirtiyor. Yeni teknolojiyle birlikte bu sorunların önemli ölçüde aşılabileceği ifade ediliyor.

    Yıllık 2.800 kilogramı aşan süt verimi

    Projeye liderlik eden Profesör Wang Xiaolong, klonlanan keçilerin 4 erkek ve 2 dişi yavrudan oluştuğunu açıkladı. Wang’ın verdiği bilgilere göre klonlamada kullanılan dişi donör keçinin yıllık süt üretimi 2.800 kilogramın üzerine çıkabiliyor.

    Ayrıca yalnızca süt miktarı değil, kalite göstergeleri de dikkat çekiyor. Donör keçilerin süt yağ oranı ve süt protein oranı gibi temel kalite parametrelerinde standart sürülere göre belirgin üstünlük taşıdığı kaydedildi.

    Sektör uzmanlarına göre üstün özelliklere sahip sürüler oluşturmak genellikle 8 ila 10 yıl sürüyor. Klonlama teknolojisinin ise bu süreyi ciddi biçimde kısaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca klasik yöntemlerde nesiller arasında genetik özelliklerin dağılma riskinin bulunduğu, klonlama sayesinde ise en değerli özelliklerin doğrudan korunabildiği vurgulanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    anime indir 4g solar kamera tavsiye gerçekten saç çıkaran birşey varmi migpack apk aniden duran arabaya arkadan çarpmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum