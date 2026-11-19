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Oynat Çin'de bir elektrikli otomobil, gece boyunca tam 868 kez otomatik park yapmaya çalıştı. Bu garip durumun arkasından Huawei'nin düzenlediği bir sürücüsüz sürüş yarışması çıktı. Sistemden puan kazanıp sıralamada yükselmek isteyen araç sahibinin, uzaktan erişimle otomatik park özelliğini sabaha kadar defalarca tetiklediği anlaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu ilginç olay kısa sürede gündem oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çin'de yer altı otoparkında sürücüsü olmadan hareket eden bir elektrikli otomobilin gece boyunca defalarca park yapmaya çalıştığı bildirildi. Sabah araç kayıtlarını inceleyen sahibi, otomatik park sisteminin gece saatlerinde 868 kez devreye girdiğini fark etti. Görüntülerdeki otomobilin tasarımı Avatr 12 veya 06 modeline işaret ederken olay, Huawei'nin otomatik park yarışmasının ardından gündeme gelen benzer görüntülerle ilişkilendiriliyor.

Otomobil gece boyunca kendi kendine hareket etti

Olayın Çin'deki bir sitenin yer altı otoparkında, gece saat 03.00 civarında yaşandığı aktarılıyor. Otoparkın büyük ölçüde boş olduğu saatlerde sürücüsü bulunmayan otomobil, otomatik park sistemini devreye sokarak tekrar tekrar manevra yapmaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın ileri ve geri hareket ederek park alanına girmeye çalıştığı, ardından konumunu yeniden ayarladığı görülüyor. Bir park denemesinin tamamlanmasının ardından yeniden harekete geçen otomobilin defalarca bu işlemi tekrarladığı aktarılıyor.

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Otoparkta görevli güvenlik personelinin gelen sesler üzerine durumu kontrol etmek için bölgeye gittiği ancak araçta kimsenin bulunmadığını gördüğü bildirildi. Kapıları kilitli olan otomobilin çevresinde de herhangi bir insan hareketliliği bulunmuyordu. Görevli ise aracı durdurmayı başaramadı.

Araç sahibinin ertesi sabah kontrol ettiği sistem kayıtlarına göre otomobil, gece boyunca toplam 868 kez otomatik park denemesi gerçekleştirdi. Hareketliliğin sabaha kadar sürdüğü ve sistemin bu süre içerisinde tekrar tekrar devreye girdiği belirtildi.

Görüntülerdeki otomobilin hangi marka ve model olduğu belirtilmedi ancak yaptığımız araştırmalarda aracın Avatr 06 olabileceğini veya bir başka Avatr modeli olabileceğini tespit ettik.

Araç neden böyle davrandı?

Öte yandan aracın bu şekilde davranmasının arkasında ise Huawei’nin düzenlemiş olduğu otomatik park yarışması bulunuyor. Huawei Qiankun Intelligent Driving Open adı verilen yarışmanın ikinci etabı, 31 Ekim-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sekiz kategoriden oluşan organizasyona 190 binden fazla araç sahibi katıldı.

Yarışmanın Parking Elite kategorisinde katılımcılar, otomatik park ve uzaktan park gibi sürüş destek özelliklerini başarılı şekilde kullanarak sıralamada yükselmeye çalıştı. Automatic Parking Assist (APA), Remote Parking Assist (RPA), Exit-and-Park Assist (EPA) ve otopark içi navigasyon destekli park özellikleri puanlamaya dahil edildi. İlk 100 katılımcıya Huawei puanları verildi.

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Çin'deki sosyal medya paylaşımlarında bazı araç sahiplerinin sıralamada yükselmek amacıyla park manevralarını tekrar tekrar gerçekleştirdiği öne sürüldü. Yukarıdaki olayın haricinde başka park olayları da tespit edildi. Bu araçlarda Huawei’nin Qiankun ADS sistemi kullanılıyor. Bu sistem, 20'den fazla markada 2 milyondan fazla araçta yer alıyor.

Huawei'nin Qiankun ADS teknolojisi, daha önce ziyaret edilmemiş otoparklarda da park alanları arasında hareket edebilen Park-to-Park özelliğini destekliyor. Şirketin Valet Parking Driver (VPD) adı verilen ayrı sistemi ise kullanıcıların otomobillerini akıllı telefon üzerinden uzaktan hareket ettirmesine imkan tanıyor.

Dolayısıyla gece boyunca tekrarlanan manevralar için birkaç olası açıklama bulunuyor. Araç sahipleri otomobillerini telefon uygulaması üzerinden park alanından çıkarıp yeniden park etmiş olabilir. Otoparklardaki yetersiz aydınlatma, silinmiş park çizgileri veya dar manevra alanları da sistemin park işlemini tamamlayamamasına ve yeniden konumlanmaya çalışmasına neden olabilir. Yazılım kaynaklı bir hata da ihtimaller arasında yer alıyor.

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Çin’de sürücüsüz araç 868 kez park etmeye çalıştı: İşte nedeni

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