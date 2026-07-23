Çin'de tatil kabusu: Ülke dışına çıkınca lüks SUV kendini kilitledi

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Tam Boyutta Gör Çin’de yaşayan Liu isimli bir sürücü, yaklaşık altı ay önce yaklaşık 73.500 dolar ödeyerek satın aldığı amiral gemisi SUV modeli Zeekr 9X ile 8 Temmuz’da hayalindeki Avrupa turuna çıktı. Ancak seyahatin Kazakistan durağında araç, sürücüsüne unutamayacağı bir sürpriz yaşattı.

Sınırı geçtikten kısa bir süre sonra aracın yerleşik güvenlik mekanizması otomatik olarak devreye girdi. Aracın navigasyonu, saklama gözleri, multimedya ekranı ve hatta elektronik yakıt deposu kapağı tam 30 saat boyunca uzaktan kilitli kaldı. Aracının adeta "yarı felçli" hale geldiğini belirten Liu, seyahat öncesi yetkili servise sınır ötesi seyahat yapacağını bildirmesine rağmen kendisine hiçbir uyarı yapılmadığını söyledi.

Yakıt deposu bile açılmadı: Acil durum çözümü buldu

Araç yürür aksam olarak çalışmaya devam etse de akıllı sistemlerin kilitlenmesi nedeniyle depo kapağı dahi ekran üzerinden açılamadı. Çaresiz kalan sürücü, depo kapağını açabilmek için internetten acil durum yöntemlerini araştırmak zorunda kaldı.

Yaşanan olayın sosyal medyada çığ gibi büyümesi üzerine Zeekr cephesinden resmi açıklama geldi. Şirket yetkilileri, aracın yurt dışı bölgesinde tespit edilmesiyle birlikte yerleşik hırsızlık ve kaçakçılık önleme mekanizmasının otomatik olarak tetiklendiğini doğruladı.

Zeekr’den açıklama: "Motor ve fren etkilenmez"

Zeekr yetkilileri, sistemin uluslararası kaçakçılık ve hırsızlığı önlemek amacıyla geliştirilmiş standart bir sektör güvenlik protokolü olduğunu savundu. Şirket, kısıtlamanın motor veya fren gibi sürüşe dair kritik sistemleri kapsamadığını, "aracın yolda kalması" gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

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Ayrıca marka, kullanıcıların ekran kilidine takılmadan yakıt ve şarj kapaklarını nasıl açabileceklerini de paylaştı:

Şarj Portu: Doğrudan fiziksel baskı uygulanarak açılabiliyor.

Doğrudan fiziksel baskı uygulanarak açılabiliyor. Yakıt Deposu Kapağı: Kabin içindeki dörtlü flaşör düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutulduğunda multimedya ekranına ihtiyaç duyulmadan mekanik olarak açılabiliyor.

Araç kodla açıldı

Tam Boyutta Gör Zeekr, sürücünün seyahat belgelerini doğrulamasının ardından araca özel bir yetkilendirme kodu gönderilerek kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi. Ancak şirket, bu geçici kilit açma işleminin yalnızca tek bir bölge/ülke için geçerli olduğunu, aracın seyahat boyunca başka ülkelerin sınırlarından geçmesi durumunda sistemin tekrar kilitlenebileceği konusunda uyardı.

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Akıllı ve internete bağlı otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte, "mülkiyet hakkı" ve "uzaktan müdahale" tartışmaları yeni bir boyuta taşındı. Parasını ödeyip aldığınız bir aracın başka bir ülkeye geçince yazılımla kilitlenmesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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