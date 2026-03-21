Çin’de telefon satışları düştü: Üreticiler fiyat artırabilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel akıllı telefon pazarında son dönemde toparlanma sinyalleri verirken, bölgesel bazda tablo aynı değil. Özellikle Çin gibi kritik pazarlarda yaşanan dalgalanma, genel görünümü etkileyen farktörler arasında. Counterpoint Research verilerine göre, Çin'de akıllı telefon satışları 2026'nın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4 geriledi.

Counterpoint Research'e göre, Şubat ayında Çin Yeni Yılı etkisiyle satışlarda sınırlı bir toparlanma yaşandı. Ancak bu artış, Ocak ayındaki düşüşü dengelemeye yetmedi. Özellikle artan bellek maliyetleri ve üreticilerin fiyat artışına hazırlanması, talep tarafını baskılayan temel unsurlar arasında.

Tam Boyutta Gör Bu süreçte ilginç bir ayrışma mevcut. Apple, iPhone 17 serisine olan güçlü talep sayesinde satışlarını %23 artırmayı başardı. Benzer şekilde Huawei de pazardaki konumunu güçlendiren markalar arasında yer alıyor. Şirketin yerel tedarik zincirine yaptığı yatırımlar, küresel bellek fiyatlarındaki artışa karşı bir denge unsuru oluşturuyor.

Diğer tarafta Çinli üreticiler için tablo daha zorlu. Özellikle Vivo ve Oppo gibi markalar, artan maliyetler nedeniyle fiyat artışına gitmek zorunda kalacaklarını şimdiden doğrulamış durumda. Önümüzdeki döneme dair beklentiler de çok parlak değil. Analistler, Mart ile Mayıs arasında pazarın dalgalı seyrini sürdüreceğini düşünüyor. Bu süreçte ise Çin pazarında kısa vadede baskı devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: