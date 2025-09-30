Giriş
    Çin'de ulaşım devrimi: Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı

    Çin, Guizhou eyaletinde dünyanın en yüksek köprüsü Huajiang Grand Canyon Bridge'i hizmete açtı. 2.050 feet (625m) yükseklikteki köprü, seyahat süresini saatlerden dakikalara indiriyor.

    Çin'de ulaşım devrimi: Dünyanın en yüksek köprüsü açıldı Tam Boyutta Gör
    Çin, Guizhou eyaletinde 2.050 feet (yaklaşık 625 metre) yükseklikte Huajiang Grand Canyon Bridge'i açarak dünyanın en yüksek köprüsüne sahip oldu. Yeni köprü, dik ve sarp Huajiang Kanyonu üzerinde uzanıyor ve iki uç arasındaki ulaşım süresini saatler yerine dakikalara indiriyor.

    Çin'in yeni mühendislik harikası

    Çin'de inşa edilen köprü, yalnızca yüksekliğiyle değil, aynı zamanda dağlık bölgelerde inşa edilmiş en uzun köprü ünvanına sahip. Ana açıklığı 4.600 feet (yaklaşık 1.400 metre) olan köprü, daha önce benzer rekorlara sahip olan Duge Bridge'i geride bıraktı. ABD'deki Royal Gorge Bridge'in 956 feet yükseklikte olduğunu düşündüğümüzde, Huajiang Grand Canyon Bridge'in ölçeği daha da çarpıcı hale geliyor.

    İnşaat süreci yaklaşık dört yıl sürdü ve kanyonun dik yapısı ile temellerin stabilize edilmesi ciddi mühendislik zorlukları yarattı. Yetkililer, köprüyü hem ekonomik gelişimi hızlandıracak bir altyapı yatırımı hem de mühendislik başarılarının simgesi olarak tanımlıyor. Bu arada Guizhou, tarihi olarak Çin'in en yoksul bölgelerinden biri olarak kabul edilse de son 30 yılda devletin yoğun yatırımlarıyla yollar, demir yolları ve köprüler inşa edilerek bölgenin ulaşım altyapısı güçlendirildi.

    Huajiang Grand Canyon Bridge, turizm açısından da önemli bir merkez olarak tasarlanmış. 2.600 feet yükseklikte bir kafeye ulaşımı sağlayan yüksek hızlı cam asansör, 1.900 feet yükseklikteki cam yürüyüş yolu ve bungee jumping gibi etkinlikler de bulunuyor. 

