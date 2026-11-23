Yapay Zeka Özeti:
- Çin, yapay zekâ tokenlarının ölçümü ve ücretlendirmesi için yeni standartlar geliştirmeye hazırlanıyor. Ulusal Veri İdaresi, token üretiminden tüketimine uzanan yeni bir ekosistem kuracak. Bu kapsamda kurulacak token fabrikaları; işlem gücü kiralama, yapay zekâ modeli ve veri altyapısı sunarak şirketlerin dışarıdan kaynak temin edebileceği ortak bir pazar oluşturacak. Bu standartlar sayesinde düşük kaliteli hizmetlerin önüne geçilmesi ve düzenli bir pazar kurulması hedefleniyor.
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Çin, Yapay Zekâ Tokenları İçin Yeni Standartlar Geliştirecek
Çin Ulusal Veri İdaresi (National Data Administration) Direktörü Liu Liehong tarafından yapılan açıklamaya göre kurum, yapay zekâ tokenlarının ölçüm ve ücretlendirme yöntemlerini standartlaştırmak için çalışmalar yürütecek. Cumartesi günü kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, tokenların üretiminden dolaşımına ve tüketimine kadar uzanan yeni bir endüstriyel ekosistemin şekillenmeye başladığı ifade edildi.
Bu ekosistemin önemli parçalarından biri de "token fabrikaları" olarak adlandırılan yeni hizmet sağlayıcıları olacak. Bu yapılar, bilgi işlem gücü kiralama, yapay zekâ modeli sağlama ve veri altyapısı gibi farklı hizmetleri bir araya getirerek token üretimine yönelik çözümler sunacak. Böylece şirketlerin yalnızca kendi donanımlarını ve yapay zekâ modellerini kullanarak hizmet geliştirmesi yerine, ihtiyaç duydukları işlem gücünü ve modelleri dışarıdan temin edebilecekleri yeni bir hizmet modeli ortaya çıkacak.
Belirlenecek Standartlar, Yeni Bir Hizmet Pazarının da Temelini Oluşturacak
Liu Liehong'a göre bu dönüşüm, yüksek kaliteli veri kümelerinin yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çıkarım (inference) süreçlerinden geçirilerek ölçülebilir ve sunulabilir akıllı hizmetlere dönüştürülmesini sağlayacak. Yani token ekonomisi, yalnızca yapay zekâların kullandığı veri miktarını ölçmekten ibaret olmayacak; veri, işlem gücü ve model yeteneklerinin bir araya getirildiği yeni bir hizmet pazarının da temelini oluşturacak.
Tabii bu yeni sisteme geçilmesinin bir diğer sonucu da birbirinin benzeri, düşük kaliteli hizmetlerin piyasada kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçilmesi olacak. Bu standartlar, farklı şirketlerin sunduğu token hizmetlerinin daha tutarlı şekilde ölçülmesini ve karşılaştırılmasını kolaylaştıracak. Tokenların ölçülmesi, ücretlendirilmesi ve kalite kontrolü konusunda ortak standartların oluşturulması, Çin'in bu alanda daha düzenli ve ölçeklenebilir bir pazar kurmasına yardımcı olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli