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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin, yapay zekâ tokenlarının ölçümü ve ücretlendirmesi için yeni standartlar geliştirmeye hazırlanıyor. Ulusal Veri İdaresi, token üretiminden tüketimine uzanan yeni bir ekosistem kuracak. Bu kapsamda kurulacak token fabrikaları; işlem gücü kiralama, yapay zekâ modeli ve veri altyapısı sunarak şirketlerin dışarıdan kaynak temin edebileceği ortak bir pazar oluşturacak. Bu standartlar sayesinde düşük kaliteli hizmetlerin önüne geçilmesi ve düzenli bir pazar kurulması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi yapay zekâ modelleri, kendilerine verilen komutları ve diğer girdileri işlerken bunları token adı verilen daha küçük veri birimlerine ayırıyor. Metinlerde kelimeler veya kelime parçaları, ses ve video gibi farklı içeriklerde ise ilgili veri parçaları token olarak işleniyor. Bu birimler, yapay zekânın ne kadar veri işlediğini ölçmek ve özellikle büyük dil modellerinin kullanım maliyetlerini hesaplamak için kullanılıyor. Bu token sistemi, bugün artık sektörün ekonomik açıdan önemli bileşenlerinden biri hâline gelmiş durumda. Bu yüzden Çin şimdi bu sistemi bir standarda bağlamak için harekete geçti.

Çin, Yapay Zekâ Tokenları İçin Yeni Standartlar Geliştirecek

Çin Ulusal Veri İdaresi (National Data Administration) Direktörü Liu Liehong tarafından yapılan açıklamaya göre kurum, yapay zekâ tokenlarının ölçüm ve ücretlendirme yöntemlerini standartlaştırmak için çalışmalar yürütecek. Cumartesi günü kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, tokenların üretiminden dolaşımına ve tüketimine kadar uzanan yeni bir endüstriyel ekosistemin şekillenmeye başladığı ifade edildi.

Bu ekosistemin önemli parçalarından biri de "token fabrikaları" olarak adlandırılan yeni hizmet sağlayıcıları olacak. Bu yapılar, bilgi işlem gücü kiralama, yapay zekâ modeli sağlama ve veri altyapısı gibi farklı hizmetleri bir araya getirerek token üretimine yönelik çözümler sunacak. Böylece şirketlerin yalnızca kendi donanımlarını ve yapay zekâ modellerini kullanarak hizmet geliştirmesi yerine, ihtiyaç duydukları işlem gücünü ve modelleri dışarıdan temin edebilecekleri yeni bir hizmet modeli ortaya çıkacak.

Belirlenecek Standartlar, Yeni Bir Hizmet Pazarının da Temelini Oluşturacak

Liu Liehong'a göre bu dönüşüm, yüksek kaliteli veri kümelerinin yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çıkarım (inference) süreçlerinden geçirilerek ölçülebilir ve sunulabilir akıllı hizmetlere dönüştürülmesini sağlayacak. Yani token ekonomisi, yalnızca yapay zekâların kullandığı veri miktarını ölçmekten ibaret olmayacak; veri, işlem gücü ve model yeteneklerinin bir araya getirildiği yeni bir hizmet pazarının da temelini oluşturacak.

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Tabii bu yeni sisteme geçilmesinin bir diğer sonucu da birbirinin benzeri, düşük kaliteli hizmetlerin piyasada kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçilmesi olacak. Bu standartlar, farklı şirketlerin sunduğu token hizmetlerinin daha tutarlı şekilde ölçülmesini ve karşılaştırılmasını kolaylaştıracak. Tokenların ölçülmesi, ücretlendirilmesi ve kalite kontrolü konusunda ortak standartların oluşturulması, Çin'in bu alanda daha düzenli ve ölçeklenebilir bir pazar kurmasına yardımcı olabilir.

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