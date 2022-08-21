Çin'de yaşanan Covid-19 kısıtlamaları Xiaomi'yi vurdu: İşten çıkarmalar başladı

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Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi Xiaomi, Çin’de yaşanan Covid-19 kısıtlamaları ve küresel ekonomide yaşanan sorunlar sebebiyle gelir kaybetmeye devam ediyor.

İşten çıkarmalar başladı

Paylaşılan raporlara göre 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte Xiaomi, 70,17 milyar yuan (10,31 milyar dolar) yıllık satış geliri ile tahminlerin altında kalarak yüzde 20'lik bir düşüş yaşadı. Bununla beraber teknoloji devinin net geliri, son çeyrekte yüzde 67 düşerek 2,08 milyar yuan'a (305 milyon dolar) geriledi.

Araştırma firması Canalys, Çin pazarında birim sevkiyatlarının yüzde 10 düştüğünü ve bunun da uzun süredir durgunluk gösteren akıllı telefon sektörünü etkilendiğini bildirdi. Son çeyrek açıklamalarında "Çin pazarında pandeminin yeniden baş göstermesi sebebiyle, talep zor ve zayıftı" sözlerini dile getiren Xiaomi başkanı Wang Xiang, artan yakıt fiyatları, girdi maliyetleri ve enflasyonun denizaşırı satışları da etkilediğini söyledi.

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2021'de Xiaomi, ABD yaptırımları nedeniyle Huawei'nin pazar payını ele geçirerek satışlarda büyük bir artış görmüştü. Ancak bu artış yavaşlayan Çin ekonomisi ve zayıflayan denizaşırı büyümenin etkisiyle 2022'nin başından bu yana yaklaşık yüzde 40 oranında düştü. Yaşanan ekonomik yavaşlama ile beraber akıllı telefon devinin 900 çalışanı ile yolları ayırdığı bildiriliyor.

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