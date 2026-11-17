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Oynat Çin'deki dev güneş santrali, kurulduğu kurak bölgede bitki örtüsünün canlanmasını sağladı. Yirmi bir gigavatlık tesisi inceleyen araştırmacılar, panellerin gölgesi sayesinde topraktaki buharlaşmanın azaldığını tespit etti. Panellerin rüzgarı kesmesi ve temizleme sularının toprağa ulaşmasıyla bölgedeki bitki yoğunluğunda yüzde yirmi sekizi aşan bir artış kaydedildi. Uzmanlar, güneş panellerinin kurak iklimlerde çevreye sürpriz katkılar sağlayabileceğini belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Güneş enerjisinin çevresel faydalarının sayısı giderek artıyor. Bu kapsamda Çin'in Çinghay eyaletinde bulunan 21 GW kapasiteli Gonghe Talatan güneş enerjisi kompleksi kurulduğu bölgedeki bitki örtüsünün zamanla gelişmesine katkı sağladı. Uydu görüntülerini inceleyen araştırmacılar, güneş panellerinin kurulumundan sonraki ikinci yılda bitki örtüsü yoğunluğunun inşaat öncesi seviyeyi aştığını ortaya koydu.

Araştırmanın gerçekleştirildiği bölge, deniz seviyesinden ortalama 2.920 metre yükseklikte, büyük ölçüde kurak ve düz bir arazi yapısına sahip. Soğuk ve yarı kurak iklimin hakim olduğu bölgede yıllık ortalama sıcaklık 4,1 derece, yağış miktarı ise 303 mm seviyesinde. Yağışların yaklaşık yüzde 88'i mayıs-eylül döneminde gerçekleşiyor. Buna karşılık yıllık buharlaşma miktarı 1.800 mm'ye ulaşıyor. Bölge ayrıca yılda 2.900 saatten fazla güneş ışığı alıyor ve rüzgar kaynaklı kum hareketlerine maruz kalıyor.

Araştırma nasıl gerçekleştirildi?

Araştırmacılar, güneş enerjisi santrallerinin bitki örtüsü üzerindeki etkisini belirlemek için 2008-2025 yılları arasındaki uydu verilerini inceledi. Santrallerin içindeki bitki örtüsü, çevredeki benzer alanlarla karşılaştırılarak güneş enerjisi yatırımlarının ardından yaşanan değişim takip edildi.

Bitki örtüsünün yoğunluğu ve yeşillik seviyesi, NDVI adı verilen bir indeks üzerinden ölçüldü. Ayrıca santrallerin kurulumundan önceki beş yıl ile kurulumdan sonraki 10 yıllık dönem karşılaştırılarak bitki örtüsündeki uzun vadeli değişim analiz edildi. Böylece güneş panellerinin bulunduğu alanlarda bitki örtüsünün zaman içinde nasıl değiştiği ortaya konuldu.

Bitki örtüsü yoğunluğu ortalama yüzde 28,4 arttı

Tam Boyutta Gör 2025 yılında 158 güneş enerjisi santralini kapsayan incelemede tesislerin içindeki bitki örtüsünün çevredeki kontrol alanlarından daha yeşil olduğu belirlendi. Santral sahalarındaki ortalama NDVI değerleri, çevredeki alanlara kıyasla yüzde 11,5 daha yüksek çıktı. İki bölge arasındaki en belirgin fark ise ağustos ayında kaydedildi.

2024-2026 dönemindeki aylık karşılaştırmalar da bu sonucu destekledi. İncelenen 12 aylık karşılaştırmanın tamamında güneş enerjisi tesislerinin içindeki bitki örtüsü daha yüksek NDVI değerlerine ulaştı. Fark, aylara göre yüzde 3,5 ile yüzde 10,7 arasında değişti.

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Uzun dönemli uydu verileri, bitki örtüsündeki iyileşmenin güneş enerjisi tesislerinin kurulmasının ardından başladığını ve sonraki yıllarda devam ettiğini gösterdi. Kurulumdan sonraki ikinci yılda NDVI değerleri, inşaat öncesi seviyenin yüzde 19,9 üzerine çıktı. İkinci ve beşinci yıllar arasındaki ortalama artış ise yüzde 28,4 olarak hesaplandı.

2013-2018 yılları arasında tamamlanan tesislerde bitki örtüsü yoğunluğundaki artış yüzde 14,1 ile yüzde 35,9 arasında değişti. Genel olarak daha eski tesislerde daha belirgin bir bitki örtüsü iyileşmesi gözlemlendi.

Güneş panelleri bitki gelişimini nasıl etkiliyor?

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Araştırmacılar, bitki örtüsündeki artışın arkasında birden fazla çevresel etken olabileceğini düşünüyor. Güneş panellerinin oluşturduğu gölge, toprağın doğrudan güneş ışığına maruz kalmasını azaltarak buharlaşmayı sınırlayabilir. Böylece bitkilerin yararlanabileceği nem miktarı artabilir.

Panellerin rüzgar hızını düşürmesi ve yağmur suyunun araziye dağılımını değiştirmesi de bitki gelişimini destekleyen diğer etkenler arasında gösteriliyor. Bunun yanında panellerin temizlenmesi sırasında kullanılan suyun toprağa ulaşması ve santral sahalarında gerçekleştirilen yeniden tohumlama çalışmaları da bitki örtüsünün gelişmesine katkıda bulunabilir.

Ancak araştırmada bu faktörlere bakılmadı ve sadece uydu görüntülerinden yararlanıldı. Bu nedenle araştırmacılar, elde edilen sonuçların farklı iklim ve coğrafi koşullara sahip bölgelere doğrudan genellenemeyeceği uyarısında bulunuyor. Bununla birlikte geçmişteki benzer araştırmalarda da benzer iyileşmelerin yaşandığı görülmüştü.

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Çin'deki dev güneş enerjisi santrali bitki örtüsünü canlandırdı

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