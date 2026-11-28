Yapay Zeka Özeti:
- Çin'de sürücüler, otomobillerine prestij katmak için sahte plastik LiDAR kapakları takmaya başladı. İnternette bir dolara satılan bu aksesuarlar, araca üst seviye otonom sürüş havası veriyor. Ancak bu görsel trend kısa sürede ikinci el dolandırıcılığına dönüştü. Bazı satıcılar sahte sensörlerle araçlarını üst donanım gibi gösterip yüksek fiyata satıyor. Uzmanlar ikinci el araç alacakları bu yöntem konusunda uyarıyor.
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Otonom sürüş teknolojilerinin temel parçalarından biri olan tavan tipi LiDAR sensörleri, Çin'de bir statü sembolüne dönüşmüş durumda. Normalde mesafe ölçümü ve engel tespiti için kullanılan bu sensörler, artık araçların donanım seviyesini ve prestijini yansıtan görsel bir unsur olarak görülüyor.
1 dolara LiDAR havası
Bu algıyı fırsata çeviren satıcılar, Çin’in popüler alışveriş sitelerinde hızla yeni bir pazar oluşturdu. Başta Alibaba bünyesindeki Taobao olmak üzere çeşitli platformlarda, baz donanımlı elektrikli araç veya eski içten yanmalı motorlu otomobil sahiplerini hedefleyen sahte plastik LiDAR kapakları satılıyor.
Sahte kapakla ikinci el dolandırıcılığı
Görsel amaçla başlayan bu trend, beraberinde dolandırıcılık vakalarını da getirdi. Fabrika çıkışında LiDAR sensörü bulunmayan bir Li L6 Pro sahibi, aracına sahte sensör kapağı takarak otomobilini en üst donanım seviyesi olan Max versiyonu gibi gösterdi. Bu hile sonucunda aracına, standart Pro versiyona kıyasla 30.000 yuan (4.500 dolar) daha yüksek değer biçildiği belirtiliyor.Kaynakça https://carnewschina.com/2026/11/27/self-driving-lidar-domes-now-a-status-symbol-in-china-as-1-usd-fake-plastic-covers-spark-confusion/ https://chejiahao.autohome.com.cn/info/25619515 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli