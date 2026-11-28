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Oynat Çin'de sürücüler, otomobillerine prestij katmak için sahte plastik LiDAR kapakları takmaya başladı. İnternette bir dolara satılan bu aksesuarlar, araca üst seviye otonom sürüş havası veriyor. Ancak bu görsel trend kısa sürede ikinci el dolandırıcılığına dönüştü. Bazı satıcılar sahte sensörlerle araçlarını üst donanım gibi gösterip yüksek fiyata satıyor. Uzmanlar ikinci el araç alacakları bu yöntem konusunda uyarıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çin'deki araç sahipleri, gelişmiş otonom sürüş sensörlerini taklit eden sahte plastik LiDAR kapaklarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Araçlara üst segment ve teknolojik bir görünüm kazandıran bu parçalar, 7 yuan'dan (yaklaşık 1 dolar) başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

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Otonom sürüş teknolojilerinin temel parçalarından biri olan tavan tipi LiDAR sensörleri, Çin'de bir statü sembolüne dönüşmüş durumda. Normalde mesafe ölçümü ve engel tespiti için kullanılan bu sensörler, artık araçların donanım seviyesini ve prestijini yansıtan görsel bir unsur olarak görülüyor.

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1 dolara LiDAR havası

Bu algıyı fırsata çeviren satıcılar, Çin’in popüler alışveriş sitelerinde hızla yeni bir pazar oluşturdu. Başta Alibaba bünyesindeki Taobao olmak üzere çeşitli platformlarda, baz donanımlı elektrikli araç veya eski içten yanmalı motorlu otomobil sahiplerini hedefleyen sahte plastik LiDAR kapakları satılıyor.

Tam Boyutta Gör Araçlarına üst donanım paketi görünümü kazandırmak isteyen sürücülere hitap eden bu sahte LiDAR kapakları, sade siyah tasarımlardan ön camın üst bölümündeki güneşlik şeridine entegre daha kapsamlı modellere kadar farklı seçeneklerle sunuluyor. Fiyatlar ise en basit modellerde 7 yuan (1 dolar) seviyesinden başlayıp 146 yuan'a (22 dolar) kadar çıkıyor.

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Sahte kapakla ikinci el dolandırıcılığı

Görsel amaçla başlayan bu trend, beraberinde dolandırıcılık vakalarını da getirdi. Fabrika çıkışında LiDAR sensörü bulunmayan bir Li L6 Pro sahibi, aracına sahte sensör kapağı takarak otomobilini en üst donanım seviyesi olan Max versiyonu gibi gösterdi. Bu hile sonucunda aracına, standart Pro versiyona kıyasla 30.000 yuan (4.500 dolar) daha yüksek değer biçildiği belirtiliyor.

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Çin'deki sürücüler araçlarına sahte LiDAR takmaya başladı: Peki n

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