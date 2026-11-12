Çin'in güneş enerjisiyle 30 saat havada kalabilen İHA'sı ilk uçuşunu yaptı

Yapay Zeka Özeti:
- Çin'in güneş enerjisiyle çalışan yeni insansız hava aracı Light Cavalry, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Sabit bir piste ihtiyaç duymadan havalanabilen araç, yedi bin metre irtifaya kadar çıkabiliyor. Tamamen güneş enerjisinden güç alan platform, otuz saate kadar havada kalarak gözlem ve haberleşme gibi farklı görev ekipmanlarıyla kesintisiz gözetleme yapabiliyor. İHA'nın afet değerlendirmesi, altyapı denetimi ve ekolojik izleme gibi alanlarda kullanılması planlanıyor.
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Çin'in Güneş Enerjili İHA'sı İlk Uçuşunu Tamamladı
Light Cavalry, ilk uçuşunu Çin'in kuzeybatısında gerçekleştirdi. Kalkış, tırmanış, dairesel uçuş ve iniş aşamalarının tamamını başarıyla tamamlayan insansız hava aracı, gerçekleştirilen testlerde uçuş kontrol sistemleri, aviyonikleri ve enerji depolama sisteminin de değerlendirilmesini sağladı. Geliştirici enstitü, inişin ardından tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığını açıkladı.
Tamamen güneş enerjisiyle çalışan aracın en dikkat çekici özelliği ise 30 saate kadar havada kalabilecek şekilde tasarlanmış olması. Bu süre, özellikle geniş alanların uzun süre boyunca gözlemlenmesini gerektiren görevlerde önemli bir avantaj sağlayabilir.
Light Cavalry 3,2 metre uzunluğunda ve 7,9 metre kanat açıklığına sahip. Yaklaşık 45 kilogram kalkış ağırlığına sahip olan araç, 7 bin metre irtifaya kadar çıkabiliyor ve 5 kilogramdan fazla yük taşıyabiliyor. Light Cavalry'nin taşıyabileceği ekipmanlar farklı görevler için değiştirilebiliyor. Elektro-optik gözlem sistemleri, haberleşme ekipmanları ve çeşitli algılama sistemleriyle donatılabilen araç, böylece tek bir platform üzerinden farklı faaliyetleri gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı. Bu da insansız hava aracının yalnızca gözetleme değil, arazi ölçümü, ekolojik izleme ve altyapı denetimi gibi alanlarda da kullanılabilmesini sağlayacak.
Çinli araştırmacılar, Light Cavalry'nin özellikle afet bölgelerinin değerlendirilmesi, su kaynaklarının izlenmesi, kıyı şeritlerinin ve limanların incelenmesi gibi görevlerde kullanılabileceğini düşünüyor. Örneğin bir altyapı işletmecisi, geniş bir elektrik hattını veya boru hattını denetlemek için insansız hava aracını ilgili bölgeye yakın bir noktadan havalandırabilir. 30 saate kadar uzanan tasarım uçuş süresi de aynı görev kapsamında daha geniş bir alanın incelenmesine imkân tanıyabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış