    Çin'den 6G için kritik adım: Veriler beyaz ışıkla 1.2 kilometre taşındı

    Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen lazer destekli yeni fotonik motor, verileri beyaz ışık üzerinden 1.2 kilometre uzağa aktararak yapay zeka destekli 6G ağları için önemli bir adım attı.

    Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin adım adım 5G'ye geçtiği şu günlerde, bir yandan da 6G'nin temelleri atılıyor. Özellikle ABD ve Çin, bu konuda son derece somut adımlar atmaya başladı. 6G'nin yalnızca daha yüksek internet hızları sunması değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli akıllı ağların önünü açması bekleniyor. Ancak bu vizyonun gerçeğe dönüşebilmesi için mevcut iletişim teknolojilerinin ötesine geçilmesi gerekiyor. Çin'de geliştirilen yeni fotonik motor, bu konuda şu ana kadarki en dikkat çekici projelerden biri olarak dikkat çekmeyi başardı.

    Çin'deki araştırmacılar tarafından geliştirilen ve lazerlerle çalışan yeni fotonik motor, geleceğin yapay zekâ destekli 6G ağları için önemli bir temel oluşturabilir. Matter dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bu sistem, bilgi aktarımını beyaz ışık üzerinden gerçekleştiriyor ve verileri bugüne kadar görünür ışık iletişimi teknolojilerinde alışılmış sınırların çok ötesine taşıyabiliyor.

    Bugün kullanılan görünür ışık iletişimi (VLC) sistemleri genellikle LED ışık kaynaklarına dayanıyor. Bu sistemlerde veriler, insan gözünün algılayamayacağı kadar hızlı ışık titreşimleri aracılığıyla iletiliyor. Ancak LED tabanlı çözümler çoğunlukla birkaç metrelik mesafelerle sınırlı kalıyor. Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni fotonik motor ise bu sınırı ciddi ölçüde aşmış durumda. Araştırma ekibi, lazer destekli sistemin verileri 1.2 kilometrelik bir mesafeye başarıyla aktarabildiğini açıkladı. Araştırmacılara göre elde edilen sonuçlar, lazer aydınlatma tabanlı veri iletişim sistemlerinde şimdiye kadar ulaşılan en etkileyici performanslardan biri.

    Seramik Tabanlı Özel Bir Yapı Kullanılıyor

    Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise sistemin temelinde kullanılan malzeme. Bilim insanları, özel bir cam kristalleştirme süreci kullanarak yarı saydam seramik yapılar üretti. Lazer ışığıyla çalışan bu seramik yapı, hem yüksek kaliteli beyaz ışık üretebiliyor hem de veri iletimi için gerekli optik özellikleri sağlayabiliyor. Araştırmacılar, bu başarının arkasında malzemenin kristalleşme süreçlerinin hassas şekilde kontrol edilmesinin yattığını söylüyor. Deneysel çalışmalar ve bilgisayar modellemeleri sayesinde, cam yapı içerisindeki iyon hareketlerinin yönlendirilmesi ve enerji bariyerlerinin optimize edilmesiyle daha yoğun ve verimli kristal oluşumları elde edilmiş durumda.

    Tabii ki sistem henüz kusursuz değil. Araştırmacılar, üretilen ışığın büyük ölçüde sarı dalga boyu aralığında yoğunlaştığını ve kırmızı bileşenlerin eksik olduğunu belirtiyor. Bu durum, özellikle renk doğruluğunun kritik olduğu bazı aydınlatma uygulamalarında kullanımını sınırlandırabiliyor. Ayrıca veri aktarım hızları henüz fiber optik bağlantıların sunduğu seviyelere ulaşmış değil.

    Araştırmacılar bundan sonraki aşamada daha kısa floresans ömrüne ve ayarlanabilir ışık bant genişliğine sahip yeni malzemeler geliştirmeyi planlıyor. Bu sayede veri aktarım hızlarının daha da artırılması hedefleniyor. Ekip ayrıca sistemi radyo frekanslı iletişim altyapılarıyla birleştirerek kötü hava koşullarında da kesintisiz hizmet sunabilecek hibrit çözümler üzerinde çalışıyor.

