Çin’den 7.2 GW’lik yeni nükleer santral: 5 milyon kişiye enerji sağlayacak

Tam Boyutta Gör Çin Genel Nükleer Enerji Grubu (CGN), Doğu Çin’in Shandong Eyaleti’nde dev bir enerji projesinin inşaatına resmen başladı. Zhaoyuan Nükleer Santrali, tamamlandığında yılda yaklaşık 50 milyar kilovat-saat elektrik üreterek 5 milyon kişinin evsel enerji ihtiyacını karşılayacak.

Tesis, yıllık 15,27 milyon ton kömür tasarrufu sağlayacak ve karbon dioksit emisyonlarını 46,2 milyon ton azaltacak. Uzmanlar, bu düşüşün çevresel faydasını 110.000 hektardan fazla orman dikimine eşdeğer olarak değerlendiriyor. Santral alanında toplamda altı Hualong One reaktörü planlanıyor ve tesisin toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 7,2 GW olacak.

İnovatif soğutma kulesi ilk kez devrede

İnşaatın ilk ünitesi için beton dökümüne geçtiğimiz Salı günü başlandı. Bu süreç, Hualong One reaktör modeli için 203 metre yüksekliğinde doğal çekişli bir soğutma kulesinin ilk kez kullanılmasını simgeliyor.

16.800 metrekarelik püskürtme alanı, tesisin temel soğutma kaynağını denizden atmosfere kaydırmasına olanak tanıyor. Shandong Zhaoyuan Nükleer Enerji Şirketi İcra Direktörü Yu Xiangdong, bu yeniliğin enerji tüketimini azalttığını ve su kaynaklarının yeniden kullanımını sağladığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere geleneksel santral tasarımları tipik olarak kıyı bölgelerinde kurulum yapmayı gerektiriyor, zira buralarda deniz suyu bulunuyor. Ancak Çin’in yeni tasarımı deniz suyuna dayalı soğutma sistemlerinden stratejik bir sapmayı temsil ediyor. “İkincil devre soğutma teknolojisi”, atmosferik ısı emici etkisinden yararlanarak tesisin esnekliğini artırıyor.

Santral, ayrıca “doğal + mekanik” çift katmanlı bir güvenlik sistemi ile donatıldı. CGN Power Engineering’in Genel Müdür Yardımcısı Yang Yazhang, doğal çekişli kulenin dış su kaynağı kesilse bile en az iki saat operasyonu sürdürebileceğini ve güvenli bir kapanış için yeterli zaman sağladığını açıkladı. Buna ek olarak tesis, büyük bir su tankı ile donatılacak. Bu tank da reaktör soğutmasını 30 gün boyunca su takviyesi olmadan sürdürebilecek.

Çin’de nükleer atılımı

Bu arada Hualong One, Çin’in tamamen yerli tasarımıyla geliştirilen üçüncü nesil bir basınçlı su reaktörüdür (PWR). 60 yıllık tasarım ömrüne sahip olan reaktör, 18 aylık yakıt döngüsüyle çalışıyor ve 1100 MW civarı net elektrik üretimi sağlayabiliyor. Günümüzde 41 adet Hualong One ünitesi inşa veya işletme aşamasında bulunuyor.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, 2022'den bu yana ülke yılda ortalama 10 yeni nükleer üniteyi onayladı ve şu anda 59 ünite faaliyette, 53 ünite ise inşaat halinde. Toplam kurulu kapasite 125 milyon kilovatı aşarak küresel olarak birinci sırada yer alıyor.

