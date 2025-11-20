Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den 7.2 GW’lik yeni nükleer santral: 5 milyon kişiye enerji sağlayacak

    Çin, Shandong’da 7,2 GW kapasiteli Zhaoyuan Nükleer Santrali’nin inşaatına başladı. Tesis yılda 50 milyar kWh üretip 5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.

    Çin’den 7.2 GW’lik yeni nükleer santral hamlesi Tam Boyutta Gör
    Çin Genel Nükleer Enerji Grubu (CGN), Doğu Çin’in Shandong Eyaleti’nde dev bir enerji projesinin inşaatına resmen başladı. Zhaoyuan Nükleer Santrali, tamamlandığında yılda yaklaşık 50 milyar kilovat-saat elektrik üreterek 5 milyon kişinin evsel enerji ihtiyacını karşılayacak.

    Tesis, yıllık 15,27 milyon ton kömür tasarrufu sağlayacak ve karbon dioksit emisyonlarını 46,2 milyon ton azaltacak. Uzmanlar, bu düşüşün çevresel faydasını 110.000 hektardan fazla orman dikimine eşdeğer olarak değerlendiriyor. Santral alanında toplamda altı Hualong One reaktörü planlanıyor ve tesisin toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 7,2 GW olacak.

    İnovatif soğutma kulesi ilk kez devrede

    İnşaatın ilk ünitesi için beton dökümüne geçtiğimiz Salı günü başlandı. Bu süreç, Hualong One reaktör modeli için 203 metre yüksekliğinde doğal çekişli bir soğutma kulesinin ilk kez kullanılmasını simgeliyor.

    16.800 metrekarelik püskürtme alanı, tesisin temel soğutma kaynağını denizden atmosfere kaydırmasına olanak tanıyor. Shandong Zhaoyuan Nükleer Enerji Şirketi İcra Direktörü Yu Xiangdong, bu yeniliğin enerji tüketimini azalttığını ve su kaynaklarının yeniden kullanımını sağladığını belirtti.

    Çin’den 7.2 GW’lik yeni nükleer santral hamlesi Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere geleneksel santral tasarımları tipik olarak kıyı bölgelerinde kurulum yapmayı gerektiriyor, zira buralarda deniz suyu bulunuyor. Ancak Çin’in yeni tasarımı deniz suyuna dayalı soğutma sistemlerinden stratejik bir sapmayı temsil ediyor. “İkincil devre soğutma teknolojisi”, atmosferik ısı emici etkisinden yararlanarak tesisin esnekliğini artırıyor.

    Santral, ayrıca “doğal + mekanik” çift katmanlı bir güvenlik sistemi ile donatıldı. CGN Power Engineering’in Genel Müdür Yardımcısı Yang Yazhang, doğal çekişli kulenin dış su kaynağı kesilse bile en az iki saat operasyonu sürdürebileceğini ve güvenli bir kapanış için yeterli zaman sağladığını açıkladı. Buna ek olarak tesis, büyük bir su tankı ile donatılacak. Bu tank da reaktör soğutmasını 30 gün boyunca su takviyesi olmadan sürdürebilecek.

    Çin’de nükleer atılımı

    Bu arada Hualong One, Çin’in tamamen yerli tasarımıyla geliştirilen üçüncü nesil bir basınçlı su reaktörüdür (PWR). 60 yıllık tasarım ömrüne sahip olan reaktör, 18 aylık yakıt döngüsüyle çalışıyor ve 1100 MW civarı net elektrik üretimi sağlayabiliyor. Günümüzde 41 adet Hualong One ünitesi inşa veya işletme aşamasında bulunuyor.

    Çin Ulusal Enerji İdaresi'ne göre, 2022'den bu yana ülke yılda ortalama 10 yeni nükleer üniteyi onayladı ve şu anda 59 ünite faaliyette, 53 ünite ise inşaat halinde. Toplam kurulu kapasite 125 milyon kilovatı aşarak küresel olarak birinci sırada yer alıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/china-building-zhaoyuan-nuclear-plant https://www.yicaiglobal.com/news/china-begins-building-first-hualong-one-reactor-with-cooling-tower
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en güzel iddia ödülleri önceki aydan devir ne demek apple pencil bağlanmıyor antalyada yaşanır mı 65535 arıza kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum