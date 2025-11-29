Giriş
    Çin’den 700 MW’lık dev basınçlı hava enerji depolama tesisi

    Çin’de 700 MW/4.200 MWh kapasiteli yeni basınçlı hava depolama tesisi onay aldı. 2026’da başlayacak proje, gelişmiş CAES teknolojisiyle enerji güvenliğini güçlendirecek.

    Çin’den 700 MW’lık dev basınçlı hava enerji depolama tesisi Tam Boyutta Gör

    Çin, uzun süreli enerji depolama kapasitesini büyütme hedefi kapsamında 700 MW/4.200 MWh kapasiteli yeni bir basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisine onay verdi. Henan eyaletinde inşa edilecek proje için geçtiğimiz günlerde onay verildi. . Projenin geliştiricisi ZCGN, ülkedeki en büyük CAES üreticisi konumunda bulunuyor. Altı saatlik depolama süresi sunan bu tesis, enerji güvenliğini ve yenilenebilir entegrasyonunu güçlendirecek.

    2026’da inşaat başlayacak

    Tesisin çevresel etki, arazi tahsisi ve planlama onaylarının tamamlanmasının ardından 2026’da inşaata başlanması bekleniyor. Faaliyete geçtiğinde, ülkenin en büyük bağımsız fiziksel depolama varlıklarından biri olacak sistem, özellikle zirve yük dengeleme, frekans kontrolü ve yedek kapasite sağlayarak bölgedeki şebeke istikrarına katkı sunacak.

    Sistem, düşük talep dönemlerinde havayı yer altındaki boşlukta yüksek basınçla depoluyor ve talebin arttığı saatlerde bu basınçlı hava ile elektrik üretimi sağlıyor. Tesis, yüksek kapasiteli bir basınç istasyonu, yüksek basınca dayanıklı yer altı hava depolama odası, genişleme türbini-jeneratör üniteleri, basınçlı hava sıkıştırma aşamasında ortaya çıkan ısıyı geri kazanan yüksek verimli termal depolama modülü ve tüm operasyonu anlık olarak yöneten akıllı kontrol sistemi üzerine kurulu.

    25 yıl ömür sunuyor

    Sistemin 25 yılı aşan işletme ömrü sunması ve lityum-iyon depolama çözümlerinde görülen termal kaçak risklerini ortadan kaldırması, projeyi uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından öne çıkarıyor. Yatırım tutarı açıklanmamış olsa da, benzer ölçekli bir başka bölgede geliştirilen 700 MW/2.800 MWh kapasiteli CAES projesi için 4.8-6 milyar yuan kaynak ayrılmıştı. Bu tesisin de benzer aralıkta olması bekleniyor.

    ZCGN, Çin’in CAES alanındaki lider firması olarak, daha önce 10 MW Feicheng, 100 MW Zhangjiakou ve 300 MW/1.800 MWh Feicheng projeleriyle tecrübe kazandı. Bu tesisler, yer altı boşlukları ve gelişmiş basınç yönetimi sayesinde yüksek verimlilik ve düşük maliyet sağlıyor. Analistler, Çin’de CAES yatırımlarının maliyetinin yaklaşık 113-212 USD/kWh, elektrik üretim maliyetinin ise 2,8-4,2 cent/kWh seviyesinde olduğunu belirtiyor.

    (Görseller temsilidir)

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

