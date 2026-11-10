Çin'den 800 MW'lık dev yapay zeka veri merkezi hamlesi: ABD’ye meydan okuyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin, ABD’nin Stargate projesine rakip dev bir yapay zeka veri merkezi inşa ediyor. İç Moğolistan'da kurulan 800 megavat kapasiteli Galaxy kampüsünün ilk aşaması tamamlandı. ABD'deki benzer projelerin beşte biri maliyetle yükselen dev tesis, kendi rüzgar türbinleri, bataryaları ve 800 volt doğru akım güç altyapısıyla enerji tasarrufu sağlıyor. Projenin 2027 yılına kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Çin, ABD'nin Stargate projesine rakip olabilecek büyüklükte bir yapay zeka veri merkezi inşa ediyor. İç Moğolistan'da Envision tarafından geliştirilen Galaxy AI veri merkezi kampüsünün toplam 800 MW BT kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Projenin ilk 120 MW'lık bölümü bir yıldan kısa sürede tamamlandı. SemiAnalysis'in eylül ayında gerçekleştirdiği saha ziyaretine dayanan rapora göre ilk aşamanın maliyeti, benzer ABD projelerinin yaklaşık beşte biri seviyesinde.

İsmi açıklanmayan iki internet şirketi için geliştirilen kampüs, dört aşamada inşa ediliyor. Projenin 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Hedeflenen 800 MW kapasite, ABD'nin Teksas eyaletindeki yaklaşık 820 MW BT kapasitesine sahip Stargate kampüsüyle benzer büyüklükte. Galaxy'yi farklı kılan unsurlardan biri de enerji altyapısı. Envision, veri merkezini yerel elektrik şebekesine bağımlı bırakmak yerine kendi rüzgar santrallerini ve batarya depolama sistemlerini kuruyor.

420 MW rüzgar enerjisi ve batarya depolama

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Şirket, kampüsün ilk iki aşamasında ihtiyaç duyulan elektriğin yüzde 60'ından fazlasını rüzgar enerjisinden sağlamayı hedefliyor. Bu amaçla yaklaşık 80 kilometre arayla kurulan iki rüzgar santralinin toplam kapasitesi 420 MW'a ulaşıyor. İlk iki aşamanın elektrik yükünün ise yaklaşık 240 MW olması bekleniyor.

Ancak rüzgar türbinleri sürekli maksimum kapasitede çalışamadığı için Envision, enerji altyapısını dört saatlik batarya depolama sistemleriyle destekliyor.

Çin, veri merkezi altyapısı için yenilenebilir enerjiye yönelirken ABD’li şirketler ise doğal gaz santrallerine yöneliyor.

Sunuculara doğrudan 800V DC elektrik aktarılıyor

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Galaxy'nin güç altyapısında da geleneksel veri merkezlerinden farklı bir tasarım kullanılıyor. SemiAnalysis araştırmacıları, 5 MW kapasiteli bir salonda katı hal transformatörlerini (SST) inceledi. Bu sistemler, şebekeden gelen 10 kV alternatif akımı (AC) doğrudan 800V doğru akıma (DC) dönüştürerek sunucu raflarına iletiyor. Dünyanın ilk 800V güç sistemi olan bu sistem geçtiğimiz haftalarda devreye alınmıştı.

Geleneksel veri merkezlerinde elektriğin sunuculara uygun hale getirilmesi için birden fazla dönüşüm aşaması gerekiyor. Galaxy'deki tasarım ise düşük gerilim transformatörleri, kesintisiz güç kaynakları (UPS) ve doğrultucular gibi bazı ara bileşenleri ortadan kaldırıyor. Böylece ekipman ihtiyacının ve dönüşüm kaynaklı enerji kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

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Şimdilik 5 MW'lık bir salonda kullanılan 800V DC altyapısının sonraki inşaat aşamalarında daha geniş ölçekte uygulanması planlanıyor. Bu teknoloji, Nvidia'nın gelecekteki yüksek yoğunluklu yapay zeka sistemleri için desteklediği 800V DC güç dağıtımı yaklaşımıyla da örtüşüyor.

Kampüste sıvı ve hava soğutmalı sunucuların aynı su döngüsünü paylaştığı bir soğutma sistemi de kullanılıyor. Bu tasarım, geleneksel veri merkezlerinde yaygın olan merkezi soğutma ünitelerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Bununla birlikte Galaxy, Envision'ın İç Moğolistan'da planladığı toplam 3 GW'lık veri merkezi yatırımlarının ilk büyük projelerinden biri. Kampüsün çevresindeki Chahar Yüksek Teknoloji Bölgesi'nde de inşaat faaliyetleri hızla devam ediyor. Bölgedeki 22 veri merkezi projesinde yaklaşık 30 bin işçi çalışıyor. Alibaba, Huawei ve ByteDance gibi teknoloji şirketleri de bölgede altyapı yatırımlarını genişletiyor.

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Çin'den 800 MW'lık dev yapay zeka veri merkezi hamlesi

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