Huawei teknolojili Avatr T09 ortaya çıktı: 3 motorlu 844 beygirlik canavar

Çin'deki resmi başvuruda sadece şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla boy gösteren araç, devasa boyutları ve üst düzey teknolojik altyapısıyla sınıfındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.
5.2 metre uzunluk ve 6 kişilik yaşam alanı
Resmi tescil belgelerine göre Avatr T09; 5.285 mm uzunluğa, 2.025 mm genişliğe ve 3.150 mm aks mesafesine sahip. 6 koltuklu lüks bir oturma düzeniyle gelen dev SUV, heybetli tasarımıyla pazarın en iddialı oyuncularından biri olacağını şimdiden kanıtlıyor.
3 motorlu hibrit canavar: 844 hp güç
Çift motorlu giriş versiyonunda ise 154 beygirlik 1.5 litre turbo motor; 180 kW ön ve 310 kW arka motor kombinasyonuyla eşleşiyor. Her iki versiyon da maksimum 220 km/s hıza ulaşıyor. Araçta CATL üretimi 71.24 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi yer alıyor ve araç sadece elektrikle 300-330 km arası menzil sunabiliyor.
Huawei Qiankun ADS 5 ve 4 adet LiDAR
Yıl sonuna doğru resmi satışı başlayacak olan Avatr T09; pazarda Aito M9, Li Auto L9, Denza N9 ve IM LS9 gibi dev rakiplerle kıyasıya bir rekabete girecek. Yılın ilk 7 ayında 35.250 adet araç satarak Nio ve Xpeng’in gerisinde kalan marka, uygun fiyatlı 07L modelinin ardından bu amiral gemisiyle hem imajını tazelemeyi hem de pazar payını büyütmeyi hedefliyor.
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