Huawei teknolojili Avatr T09 ortaya çıktı: 3 motorlu 844 beygirlik canavar

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Changan, teknoloji devi Huawei ve batarya üreticisi CATL’ın ortak yapımı olan Avatr Technology, amiral gemisi konumundaki 9 serisi dev SUV modelini Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) resmi kayıtlarında T09 koduyla tescilletti.

Çin'deki resmi başvuruda sadece şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonlarıyla boy gösteren araç, devasa boyutları ve üst düzey teknolojik altyapısıyla sınıfındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

5.2 metre uzunluk ve 6 kişilik yaşam alanı

Resmi tescil belgelerine göre Avatr T09; 5.285 mm uzunluğa, 2.025 mm genişliğe ve 3.150 mm aks mesafesine sahip. 6 koltuklu lüks bir oturma düzeniyle gelen dev SUV, heybetli tasarımıyla pazarın en iddialı oyuncularından biri olacağını şimdiden kanıtlıyor.

3 motorlu hibrit canavar: 844 hp güç

Tam Boyutta Gör Avatr T09, kullanıcılara iki farklı motor ve güç kombinasyonu sunuyor. 3 motorlu versiyonda 208 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli motora 180 kW ön ve iki adet 225 kW arka elektrik motoru eşlik ediyor. Bu sayede oldukça yüksek bir elektrikli güce ulaşan bu versiyonun boş ağırlığı ise tam 3.035 kg.

Nissan’ın en ucuz elektriklisi geliyor: İsmi resmen açıklandı 5 sa. önce eklendi

Çift motorlu giriş versiyonunda ise 154 beygirlik 1.5 litre turbo motor; 180 kW ön ve 310 kW arka motor kombinasyonuyla eşleşiyor. Her iki versiyon da maksimum 220 km/s hıza ulaşıyor. Araçta CATL üretimi 71.24 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi yer alıyor ve araç sadece elektrikle 300-330 km arası menzil sunabiliyor.

Huawei Qiankun ADS 5 ve 4 adet LiDAR

Tam Boyutta Gör Avatr Başkan Yardımcısı Yong Jun'un "Huawei ile gerçek anlamda ilk tam kapsamlı ortak projemiz" olarak tanımladığı T09; araç kontrolü, aydınlatma, sesli asistan ve sürüş destek sistemlerinde tamamen Huawei imzası taşıyor. Aracın 4 adet LiDAR sensörüyle donatılmış yeni nesil Huawei Qiankun ADS 5 otonom sürüş mimarisine sahip olması bekleniyor.

Yıl sonuna doğru resmi satışı başlayacak olan Avatr T09; pazarda Aito M9, Li Auto L9, Denza N9 ve IM LS9 gibi dev rakiplerle kıyasıya bir rekabete girecek. Yılın ilk 7 ayında 35.250 adet araç satarak Nio ve Xpeng’in gerisinde kalan marka, uygun fiyatlı 07L modelinin ardından bu amiral gemisiyle hem imajını tazelemeyi hem de pazar payını büyütmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin’den 844 beygirlik dev SUV: Huawei ve CATL imzalı Avatr T09

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: