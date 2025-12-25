Çin'den ABD savunmasına engel: Nadir toprak krizi derinleşiyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nadir toprak elementleri, son yıllarda küresel güç yarışının en kritik başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Çin ile ABD arasındaki ticaret ve teknoloji gerilimi derinleşirken, Pekin'in bu alandaki hakimiyeti ABD'yi etkilemeye başladı. Washington yönetimi, savunma sanayii için yeni bir çözüm arıyor.

Çin-ABD hattında yeni kriz

Son dönemde Çin'in samaryum ve ilişkili nadir toprak elementlerine getirdiği ihracat kısıtlamaları, ABD savunma sanayiinde doğrudan etki göstermeye başladı. Özellikle aşırı yüksek sıcaklıklara dayanabilen samaryum-kobalt mıknatıslar, hassas güdümlü silah sistemlerinin kritik bileşenleri arasında. Bu mıknatıslar, füze yönlendirme sistemleri, hipersonik silahlar ve modern savaş uçaklarında kullanılıyor.

Diğer tarafta Tomahawk füzeleri de öne çıkan riskli başlıklardan biri konumunda. Füze burun konisi yönlendirme sistemlerinde kullanılan yüksek ısıya dayanıklı mıknatıslar, samaryum olmadan üretilemiyor. Çin'in ihracat kısıtlamaları sonrası ABD'nin mevcut üretim kapasitesi baskı altına girerken, kısa vadeli çözümler devreye alındı.

Mühimmat ve savaş uçağı üretimi tehlikede

Şu an için ABD yönetiminin geçici çözüm olarak Fransa'da yıllardır depolarda bekleyen bir samaryum stoğuna yöneldiği belirtiliyor. Ancak yeni ve sürdürülebilir kaynaklar devreye alınmazsa, ABD'nin hassas güdümlü mühimmat ve savaş uçağı üretimini mevcut seviyelerde sürdürmesi mümkün olmayacak.

Daha önce F-35 programında Çin menşeli mıknatısların tespit edilmesi ve üretimin geçici olarak durdurulması da bu kırılganlığı doğrulamıştı. Washington yönetimi, bu bağımlılığı azaltmak amacıyla yerli nadir toprak üretimine ciddi finansal destek sağlıyor. Ancak Hükümet destekleri nadir toprak projelerinde başarıyı garanti etmiyor.

ABD, Çinli DJI dahil yabancı dronların ülkeye satışını yasakladı 2 gün önce eklendi

Uzmanlara göre Lynas Rare Earths'in ABD'de planladığı tesis henüz tamamlanmadı ve şirket odağını Malezya'daki mevcut tesisini genişletmeye kaydırdı. Buna karşılık USA Rare Earth'in Oklahoma'daki yatırım planı ve Less Common Metals'i satın alma hamlesi ise, Batı dünyasında samaryum işleme kapasitesinin güçlenmesini sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: