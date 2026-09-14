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    Çin’den yapay zekada yavaşlama çağrılarına yanıt: “Soğuk Savaş taktiği”

    Çin, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka gelişiminin yavaşlatılması çağrısını “Soğuk Savaş taktiği” olarak nitelendirerek ABD’yi Çin’in ilerlemesini sınırlamaya çalışmakla suçladı.

    Çin’den AI’da yavaşlama çağrılarına yanıt: Soğuk Savaş taktiği Tam Boyutta Gör
    Çin devleti tarafından desteklenen Global Times, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönündeki önerisini sert şekilde eleştirdi. Gazetenin başyazısında, güvenlik risklerine odaklanan makul bir öneri gibi görünen yaklaşımın gerçekte Çin’in yapay zeka alanındaki ilerlemesini sınırlamaya yönelik bir “Soğuk Savaş taktiği” olduğu savunuldu.

    Uarılar arka arkaya geldi

    Amodei, cumartesi günü yayımladığı makalesinde yapay zeka modellerinin yeteneklerinin geliştirilme hızının kontrollü biçimde azaltılmasını ve böylece giderek büyüyen güvenlik risklerini yönetmek için daha fazla zaman kazanılmasını önermişti. Öneri daha sonra OpenAI CEO’su Sam Altman ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk tarafından da desteklenmişti.

    Amodei, yayınladığı yazısında yavaşlama çağrısının yanı sıra ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatı kontrollerini güçlendirmesi gerektiğini de söylemişti. Hatta Çinli yapay zeka laboratuvarlarının “model damıtma” uygulamalarına karşı daha sert önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

    Çin’den AI’da yavaşlama çağrılarına yanıt: Soğuk Savaş taktiği Tam Boyutta Gör
    Amodei, pazar günü CBS News’e yaptığı açıklamada ise önerisinin karşı karşıya olduğu en zor sorunun, Çin gibi rakip ülkelerin aynı şekilde yavaşlamayı tercih etmemesi halinde ortaya çıkacağını belirtti.

    Global Times, Amodei’nin yaklaşımının arkasındaki asıl hedefin Çin’in yapay zeka geliştirmesini teknolojik engeller ve düzenleyici tekeller yoluyla yavaşlatmak olduğunu ileri sürdü.

    Gazete ayrıca Washington’ın ileri teknolojilerdeki hakimiyetini korumaya çalıştığını ve Çin’i küresel yapay zeka yönetişiminin dışında bırakmayı hedeflediğini savundu. Bu yaklaşımın “sessiz bir yapay zeka Soğuk Savaşı” anlamına geldiğini belirten yayın, bunun ikiyüzlü ve dar görüşlü bir politika olduğunu öne sürdü.

    Gazete, dünya genelindeki yapay zeka geliştirme sürecinde daha fazla deneme ve yanılma yapılmasının gerekeceğini, Çin’in dışlanmasının ise bu sürecin maliyetlerini ve risklerini yükseltebileceğini savundu.

    Çin, “korku yaymakla” suçladı

    Çin Dışişleri Bakanlığı da ABD’li teknoloji yöneticilerinin yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesi yönündeki çağrılarına karşı çıktı. Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, pazartesi günü düzenlenen günlük basın toplantısında “Korku yayma, çatışma ve rekabet, küresel yapay zeka yönetişimi sürecini sadece aksatacaktır” dedi.

    Çin Devlet Güvenliği Bakanı Chen Yixin de pazar günü yayımladığı makalede yapay zeka güvenlik risklerini önleme ve kontrol etmeye yönelik sistemlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

    Chen, yapay zekanın küresel teknolojik rekabetin ana cephelerinden biri ve büyük güçler arasındaki stratejik rekabetin yeni alanı haline geldiğini söyledi. Buna karşın teknolojinin “sağlıklı ve düzenli” biçimde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

    Trump, yavaşlama yok dedi

    Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise yapay zeka geliştirme hızının düşürülmesi çağrılarına karşı çıktı. İrlanda ziyareti sırasında konuşan Trump, ABD’nin Çin’in önünde olduğunu ve bu avantajı korumak istediğini belirterek yapay zeka yarışında üstünlüğün stratejik önemine dikkat çekti. Trump, “yapay zekayı kim kazanırsa, o kazanır.” dedi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/china/china-state-newspaper-blasts-anthropics-calls-slow-ai-cold-war-tactic-2026-09-14/ https://www.cnbc.com/2026/09/14/china-ai-slowdown-us-tech-ceos.html
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