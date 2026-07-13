Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, Ay'ın karanlık yüzüne lazer ışınlarıyla enerji göndermek istiyor

    Çinli araştırmacılar, Ay'ın güney kutbunda lazer tabanlı kablosuz enerji ağı kurulmasını öneriyor. Sistem, Güneş görmeyen kraterlerdeki keşif araçlarına kilometrelerce uzaktan güç aktarabilecek.

    Çin, Ay'ın karanlık yüzüne lazer ışınlarıyla enerji göndermek istiyor Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Ay'a yönelik planlar son yıllarda yeniden hız kazanmış durumda. Üstelik artık hedef yalnızca Ay yüzeyine kısa süreli inişler gerçekleştirmek değil; burada uzun yıllar faaliyet gösterebilecek kalıcı üsler kurmak. Bu hedefe ulaşabilmek için çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri ise enerji altyapısı. Özellikle Ay'ın güney kutbu, bilim insanlarının en çok ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor. Çünkü bu bölgede yer alan derin kraterlerin, büyük miktarda su buzu barındırdığı düşünülüyor. Ancak Güneş ışığının ulaşmadığı bu alanlarda keşif araçlarını çalıştırmak bugüne kadar önemli bir mühendislik problemi oluşturuyordu.

    Çinli araştırmacılar şimdi bu sorunu çözebilecek dikkat çekici bir öneriyle geldi. Hazırlanan yeni çalışmaya göre Ay'ın güney kutbunda kurulacak güneş enerjili istasyonlar, ürettikleri enerjiyi lazer ışınlarıyla kilometrelerce uzağa kablosuz olarak aktarabilir. Böylece kalıcı karanlık bölgelerde çalışan keşif araçları, ağır bataryalara ya da kilometrelerce uzunluğunda güç kablolarına ihtiyaç duymadan faaliyet gösterebilir.

    Çin, Ay Yüzeyinde Lazerle Kablosuz Enerji Aktarımını Hayata Geçirmek İstiyor

    Harbin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından hazırlanan çalışma, Ay yüzeyi için optimize edilmiş lazer tabanlı bir enerji iletim ağı kurulmasını öneriyor. Önerilen sistemde, Güneş ışığını sürekli alan yüksek noktalara güneş panelleri ve lazer vericileri yerleştiriliyor. Bu istasyonlar elektrik enerjisini lazer ışınlarına dönüştürerek, karanlık kraterlerde çalışan keşif araçlarına gönderiyor. Rover'ların, yanı Ay yüzeyinde hareket eden keşif araçlarının üzerinde bulunan özel alıcılar ise lazer ışığını yeniden elektrik enerjisine çevirerek aracın ihtiyaç duyduğu gücü sağlıyor.

    Bu yaklaşım sayesinde keşif araçlarının büyük batarya paketleri taşımasına gerek kalmayabilir. Aynı zamanda kilometrelerce uzunluğunda güç kablolarının döşenmesi gibi hem maliyetli hem de riskli çözümlere de ihtiyaç duyulmayacağı belirtiliyor.

    Birden Fazla İstasyondan Oluşan Enerji Ağı Kurulacak

    Araştırmacılara göre sistem tek bir lazer istasyonundan oluşmayacak. Bunun yerine birbirine bağlı çok sayıda enerji istasyonu kurulacak ve bunlar Ay yüzeyinde adeta bir enerji ağı oluşturacak. Böylece keşif araçları hareket ettikçe farklı istasyonlardan enerji almaya devam edebilecek ve kapsama alanı dışında kalma riski önemli ölçüde azaltılacak.

    Çalışmada dikkat çeken noktalardan biri de istasyonların konumlandırılması oldu. Araştırma ekibi, yalnızca en fazla Güneş ışığı alan bölgeleri seçmek yerine istatistiksel modelleme yöntemlerinden yararlanarak hem kapsama alanını hem de istasyonlar arasındaki bağlantıyı en üst seviyeye çıkaracak noktaları belirledi. Simülasyonlar, stratejik olarak konumlandırılmış  lazer ışınlarının, yaklaşık 5 kilometrelik mesafelerde bile rover'ları çalıştırabilecek düzeyde enerji sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

    Önerilen Sistem, NASA Verileri Kullanılarak Test Edildi

    Çinli araştırmacılar sistemi doğrulamak için NASA'nın *Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA)* görevinden elde edilen topoğrafya verilerini kullandı. Simülasyonlar, gelecekteki Ay görevleri açısından en önemli bölgelerden biri olarak görülen Shackleton Krateri çevresinde gerçekleştirildi

    Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri lazer tabanlı enerji aktarım sisteminin gelecekte kurulacak Ay araştırma istasyonlarının enerji altyapısının temelini oluşturabileceğini düşünüyor. Her ne kadar bu teknoloji henüz yalnızca bilgisayar simülasyonlarıyla test edilmiş olsa da, Ay yüzeyinde pratik kablosuz enerji aktarımının ilk gerçek kullanım alanlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Eğer benzer sistemler ilerleyen yıllarda hayata geçirilebilirse, Ay'ın bugüne kadar erişilmesi en zor bölgeleri çok daha uzun süre ve kesintisiz şekilde keşfedilebilir hâle gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    füme renk araba tesla long range menzil opel corsa 1.2 twinport enpara güvenilir mi ps2 oyunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum