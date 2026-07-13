Çin, Ay'ın karanlık yüzüne lazer ışınlarıyla enerji göndermek istiyor

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Ay'a yönelik planlar son yıllarda yeniden hız kazanmış durumda. Üstelik artık hedef yalnızca Ay yüzeyine kısa süreli inişler gerçekleştirmek değil; burada uzun yıllar faaliyet gösterebilecek kalıcı üsler kurmak. Bu hedefe ulaşabilmek için çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri ise enerji altyapısı. Özellikle Ay'ın güney kutbu, bilim insanlarının en çok ilgi gösterdiği bölgeler arasında yer alıyor. Çünkü bu bölgede yer alan derin kraterlerin, büyük miktarda su buzu barındırdığı düşünülüyor. Ancak Güneş ışığının ulaşmadığı bu alanlarda keşif araçlarını çalıştırmak bugüne kadar önemli bir mühendislik problemi oluşturuyordu.

Çinli araştırmacılar şimdi bu sorunu çözebilecek dikkat çekici bir öneriyle geldi. Hazırlanan yeni çalışmaya göre Ay'ın güney kutbunda kurulacak güneş enerjili istasyonlar, ürettikleri enerjiyi lazer ışınlarıyla kilometrelerce uzağa kablosuz olarak aktarabilir. Böylece kalıcı karanlık bölgelerde çalışan keşif araçları, ağır bataryalara ya da kilometrelerce uzunluğunda güç kablolarına ihtiyaç duymadan faaliyet gösterebilir.

Çin, Ay Yüzeyinde Lazerle Kablosuz Enerji Aktarımını Hayata Geçirmek İstiyor

Harbin Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları tarafından hazırlanan çalışma, Ay yüzeyi için optimize edilmiş lazer tabanlı bir enerji iletim ağı kurulmasını öneriyor. Önerilen sistemde, Güneş ışığını sürekli alan yüksek noktalara güneş panelleri ve lazer vericileri yerleştiriliyor. Bu istasyonlar elektrik enerjisini lazer ışınlarına dönüştürerek, karanlık kraterlerde çalışan keşif araçlarına gönderiyor. Rover'ların, yanı Ay yüzeyinde hareket eden keşif araçlarının üzerinde bulunan özel alıcılar ise lazer ışığını yeniden elektrik enerjisine çevirerek aracın ihtiyaç duyduğu gücü sağlıyor.

Bu yaklaşım sayesinde keşif araçlarının büyük batarya paketleri taşımasına gerek kalmayabilir. Aynı zamanda kilometrelerce uzunluğunda güç kablolarının döşenmesi gibi hem maliyetli hem de riskli çözümlere de ihtiyaç duyulmayacağı belirtiliyor.

Birden Fazla İstasyondan Oluşan Enerji Ağı Kurulacak

Araştırmacılara göre sistem tek bir lazer istasyonundan oluşmayacak. Bunun yerine birbirine bağlı çok sayıda enerji istasyonu kurulacak ve bunlar Ay yüzeyinde adeta bir enerji ağı oluşturacak. Böylece keşif araçları hareket ettikçe farklı istasyonlardan enerji almaya devam edebilecek ve kapsama alanı dışında kalma riski önemli ölçüde azaltılacak.

Çalışmada dikkat çeken noktalardan biri de istasyonların konumlandırılması oldu. Araştırma ekibi, yalnızca en fazla Güneş ışığı alan bölgeleri seçmek yerine istatistiksel modelleme yöntemlerinden yararlanarak hem kapsama alanını hem de istasyonlar arasındaki bağlantıyı en üst seviyeye çıkaracak noktaları belirledi. Simülasyonlar, stratejik olarak konumlandırılmış lazer ışınlarının, yaklaşık 5 kilometrelik mesafelerde bile rover'ları çalıştırabilecek düzeyde enerji sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

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Önerilen Sistem, NASA Verileri Kullanılarak Test Edildi

Çinli araştırmacılar sistemi doğrulamak için NASA'nın *Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA)* görevinden elde edilen topoğrafya verilerini kullandı. Simülasyonlar, gelecekteki Ay görevleri açısından en önemli bölgelerden biri olarak görülen Shackleton Krateri çevresinde gerçekleştirildi

Çinli araştırmacılar, geliştirdikleri lazer tabanlı enerji aktarım sisteminin gelecekte kurulacak Ay araştırma istasyonlarının enerji altyapısının temelini oluşturabileceğini düşünüyor. Her ne kadar bu teknoloji henüz yalnızca bilgisayar simülasyonlarıyla test edilmiş olsa da, Ay yüzeyinde pratik kablosuz enerji aktarımının ilk gerçek kullanım alanlarından biri olma potansiyeli taşıyor. Eğer benzer sistemler ilerleyen yıllarda hayata geçirilebilirse, Ay'ın bugüne kadar erişilmesi en zor bölgeleri çok daha uzun süre ve kesintisiz şekilde keşfedilebilir hâle gelebilir.

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