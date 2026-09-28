Çin'den bataryada dev plan: Tam katı hal için 2030 hedefi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) ve altı diğer devlet kurumu, ülke sanayisine yön verecek olan "Yeni Batarya Sanayisi 15. Beş Yıllık Gelişim Planı"nı resmi olarak yayımladı.

Stratejik plandaki en dikkat çekici unsur, geleceğin batarya teknolojisi olarak görülen tam katı hal bataryaların 2030 yılına kadar kitlesel ölçekte ticari kullanıma geçmesi hedefi oldu. Yayınlanan devlet stratejisi, lityum bataryalarda ömrün 15.000 şarj döngüsüne çıkarılmasını ve öncü üreticilerin üretimdeki hata oranlarını milyarda bir seviyesine kadar düşürmesini şart koşuyor.

Pekin yönetimi, geliştirilecek bu yeni nesil batarya teknolojilerinin kullanım alanını yalnızca elektrikli binek otomobillerle sınırlı tutmayacak. Plan doğrultusunda katı hal ve yeni kimyalar; elektrikli gemiler, havacılık sektörü, akıllı robotlar, iş makineleri ve tarım ekipmanları gibi çok daha geniş bir mobilite ve enerji depolama alanına entegre edilecek.

Maliyet farkı 5 kata kadar çıkıyor

Tam Boyutta Gör Şu an için BYD, CATL ve GAC gibi Çinli devler, katı hal bataryaların araçlarda ilk küçük ölçekli test ve gösterim kullanımları için 2027-2028 yıllarını hedefliyor. Ancak teknolojinin önündeki en büyük engel yüksek üretim maliyeti. Mevcut tam katı hal hücrelerinin kWsa başına maliyeti 0,24 - 0,33 dolar seviyesindeyken, geleneksel LFP hücrelerde bu rakam 0,06 - 0,07 dolar bandında seyrediyor. Yani katı hal bataryalar geleneksel hücrelere kıyasla 3 ila 5 kat daha pahalı.

12 bin dolarlık elektrikli Jetta sahnede: Yeni M6 ön satışa çıktı 8 sa. önce eklendi

Bu maliyet uçurumunu kapatmak isteyen Çin Hükümeti, mali teşvikleri devreye soktu. 1 Eylül 2026 itibarıyla geleneksel lityum-iyon bataryalara %2 tüketim vergisi getiren ve bu oranı 2027'de %4'e çıkaracak olan idare; sodyum-iyon, tam katı hal ve yakıt hücreli bataryaları 2028 sonuna kadar vergiden muaf tutacağını açıkladı. Bu muafiyet, seri üretimin ilk yıllarında üreticilerin üzerindeki finansal baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çin'den bataryada dev plan: Tam katı hal için 2030 hedefi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: