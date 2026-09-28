Çin'den bataryada dev plan: Tam katı hal için 2030 hedefi

Stratejik plandaki en dikkat çekici unsur, geleceğin batarya teknolojisi olarak görülen tam katı hal bataryaların 2030 yılına kadar kitlesel ölçekte ticari kullanıma geçmesi hedefi oldu. Yayınlanan devlet stratejisi, lityum bataryalarda ömrün 15.000 şarj döngüsüne çıkarılmasını ve öncü üreticilerin üretimdeki hata oranlarını milyarda bir seviyesine kadar düşürmesini şart koşuyor.
Pekin yönetimi, geliştirilecek bu yeni nesil batarya teknolojilerinin kullanım alanını yalnızca elektrikli binek otomobillerle sınırlı tutmayacak. Plan doğrultusunda katı hal ve yeni kimyalar; elektrikli gemiler, havacılık sektörü, akıllı robotlar, iş makineleri ve tarım ekipmanları gibi çok daha geniş bir mobilite ve enerji depolama alanına entegre edilecek.
Maliyet farkı 5 kata kadar çıkıyor
Bu maliyet uçurumunu kapatmak isteyen Çin Hükümeti, mali teşvikleri devreye soktu. 1 Eylül 2026 itibarıyla geleneksel lityum-iyon bataryalara %2 tüketim vergisi getiren ve bu oranı 2027'de %4'e çıkaracak olan idare; sodyum-iyon, tam katı hal ve yakıt hücreli bataryaları 2028 sonuna kadar vergiden muaf tutacağını açıkladı. Bu muafiyet, seri üretimin ilk yıllarında üreticilerin üzerindeki finansal baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.Kaynakça https://chinaevhome.com/2026/09/28/china-targets-initial-mass-deployment-of-all-solid-state-batteries-by-2030/ https://mp.weixin.qq.com/s/kZK-dkYYiHvxusza2sUn2A Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: