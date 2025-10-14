Çin’den devrim niteliğinde buluş: Atom inceliğinde çipler geliyor

Atom2Chip teknolojisi tanıtıldı
Silikonun fiziksel sınırlarına yaklaşan yarı iletken dünyasında, Çinli araştırmacılar yeni bir çözüm bulmuş olabilir. Fudan Üniversitesi’nden Profesör Chunsen Liu ve ekibi, atom kalınlığındaki 2D malzemeleri silikon çiplerle entegre eden bir prototip geliştirdi. "Atom2Chip" adını taşıyan bu teknoloji, 2D malzemelerin kırılgan yapısını koruyarak onları CMOS mimarisiyle uyumlu hâle getiriyor.
Silikonu geride bırakabilir
Sonuç olarak ortaya çıkan 1 Kb 2D NOR flash bellek çipi yalnızca bir laboratuvar denemesi değil, tam anlamıyla çalışan bir donanım. 5 MHz hızında çalışan bu çip, 20 nanosaniye gibi düşük programlama ve silme sürelerine ulaşırken enerji verimliliğinde de dikkat çekiyor. Performans açısından mevcut silikon temelli hafızalardan daha ileri bir noktada bulunuyor.
Bu hibrit yapı, silikon üretiminde fiziksel miniaturizasyonun sınırlarına yaklaşılan dönemde yeni bir yön sunuyor. 2D malzemeler, atom ölçeğinde doğrulukla üretilebildikleri için geleceğin ultra ince cihazları, uzun ömürlü giyilebilir ürünleri ve enerji açısından verimli yapay zekâ hızlandırıcıları için büyük fayda sağlayabilir.
Her ne kadar seri üretim ve maliyet ölçeklendirme konularında zorluklar devam etse de, Fudan Üniversitesi'nin "Atom2Chip" yaklaşımı Moore Yasası sonrası dönemin kapısını aralıyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme, çiplerin artık nanometrelerle değil, atomlarla ölçüldüğü yeni bir çağa geçişin başlangıcı olabilir.