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    Çin'den dikkat çekici bir yapay zekâ daha geldi: GLM-5.2 açık modellerin zirvesine çıktı

    Çin'in önde gelen yapay zekâ şirketlerinden Z.AI, açık kaynak kodlu yeni modeli GLM-5.2 ile çıtayı epey yukarı çekti. DeepSeek'in çok önünde bir performans sunan model, kapalı rakiplerine de denk.

    Çin'den dikkat çekici bir yapay zekâ daha geldi: GLM-5.2 Tam Boyutta Gör
    Açık kaynaklı yapay zekâ modelleri son dönemde performans açısından kapalı sistemlere giderek daha fazla yaklaşırken, bu alandaki rekabet de hız kesmeden devam ediyor. Çinli yapay zekâ şirketi z.AI'ın bu hafta yayınladığı yeni modeli GLM-5.2, DeepSeek'in bile geride bırakan performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

    GLM-5.2, büyük dil modelleri için başlıca performans testlerinden olan Artificial Analysis Intelligence Index'te 51 puan alarak şu ana kadar yayımlanan en yüksek puanlı açık model oldu. Üstelik burada elde ettiği puan DeepSeek gibi en yakın takipçilerinin çok önünde.

    GLM-5.2, Özellikle Uzun Süreli Görevlerde Fark Yaratıyor

    GLM-5.2'nin en dikkat çekici yeniliklerinden biri, bağlam penceresinin 1 milyon token'a çıkarılması. Bu rakam, bir önceki sürüm olan GLM-5.1'deki 200 bin token sınırının beş katına denk geliyor. Şirket, yeni modelin özellikle yazılım geliştirme ve uzun süreli yapay zekâ ajanı görevleri için optimize edildiğini belirtiyor. Modelde ayrıca, daha hızlı veya daha derin analiz yapabilen iki farklı düşünme modu da bulunuyor.

    Z AI, GLM-5.2'nin FrontierSWE ve PostTrainBench gibi yazılım mühendisliği odaklı testlerde sektör lideri performans sergilediğini öne sürüyor. Şirkete göre model, bu alanlarda OpenAI ve Anthropic'in önde gelen modelleriyle benzer seviyede sonuçlar verebiliyor.

    Son dört ay içinde GLM serisinin dördüncü büyük güncellemesini yayımlayan Z AI, böylece yapay zekâ yarışındaki iddiasını da güçlendirmiş oldu. Özellikle 1 milyon tokenlık bağlam penceresi; modelin büyük kod tabanlarını analiz etmesi, yüzlerce sayfalık belgeler üzerinde çalışması ve uzun süreli görevlerde bağlamını koruyabilmesi gibi kullanım senaryolarının önünü açıyor. Örneğin model, büyük bir yazılım projesinin tamamını hafızasında tutarak çok aşamalı kod geliştirme süreçlerine destek verebilir. Benzer şekilde yüzlerce sayfalık teknik dokümanları analiz edebilir veya uzun süre boyunca bağlamını kaybetmeden çalışan yapay zekâ ajanlarının temelini oluşturabilir.

    Şirket, GLM-5.2'nin API ve sohbet botu erişimini çeşitli abonelik paketleri üzerinden kullanıma sunacağını açıkladı.

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    gündüz farı muayeneden geçer mi marşa basınca gelen gajjt sesi 4 yıllık üniversite 7 yılda bitmezse ne olur grundig tv alınır mı dns probe finished no internet

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