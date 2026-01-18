Giriş
    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat

    SAIC çatısı altındaki Roewe markasının yeni sedanı M7 DMH, iddialı teknik verileri ve Avrupa'da hayal bile edilemeyecek fiyatıyla otomotiv dünyasında tüm ezberleri bozan bir örnek olarak öne çıkıyor.

    Çin'den dünyayı sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyası son yıllarda büyük bir değişim içinde, ancak bazen öyle bir model ortaya çıkıyor ki; tüm dengeleri alt üst ediyor. SAIC grubunun alt markalarından biri olan Roewe, yeni şarj edilebilir hibrit sedan modeli M7 DMH ile tam olarak bunu yaptı. Araç, iddialı teknik verileri ve Avrupa için neredeyse "imkansız" denilebilecek fiyat etiketiyle, otomotiv sektöründe ezberleri bozan bir örnek olarak öne çıkıyor.

    Roewe markasının yeni şarj edilebilir hibrit sedanı için ön sipariş süreci geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda başlatılmıştı. Araç şu anda Çin pazarında tamamen erişilebilir durumda ve satışları devam ediyor. Avrupa pazarına ne zaman giriş yapacağı henüz netlik kazanmasa da sunduğu veriler, ülke sınırlarını aşarak küresel ölçekte dikkat çekmeyi başarmış durumda.

    Çin'den dünyayı sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat Tam Boyutta Gör

    Tek depoyla binlerce kilometre yol

    Roewe M7 DMH'nin en çok konuşulan özelliği kuşkusuz menzili. Araç dolu depo ve tam şarjlı batarya ile 2.050 kilometre yol katedebiliyor. Çin'in CLTC ölçüm standartları Avrupa'daki WLTP'ye göre biraz daha "iyimser" olsa da, en temkinli hesaplamayla bile bu araç tek seferde 1.500 kilometrenin üzerinde yol yapabiliyor. Bu iddialı değerlerin arkasında ise 110 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor ile 184 beygirlik elektrik motorunun birlikte çalıştığı şarj edilebilir hibrit güç ünitesi var.

    Enerji kaynağı olarak dayanıklılığı ve maliyet avantajıyla öne çıkan 19.7 kWh kapasiteli LFP (lityum-demir-fosfat) batarya bulunuyor. Üretici verilerine göre otomobil, Çin'in CLTC test döngüsüne göre 160 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş sunabiliyor. Bu değer, WLTP ölçütlerine uyarlandığında yaklaşık 140 kilometre civarında. Ucuz otomobil denince akla gelen "basit tasarım" algısı, bu modelde tamamen yıkılmış.

    Çin'den dünyayı sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat Tam Boyutta Gör

    Tasarımın arkasındaki isim: Jozef Kaban

    Roewe M7 DMH'nin tasarımı, sıradan bir ekonomik araçtan ziyade premium bir Avrupa otomobilini andırıyor. Bu elbette ki tesadüf değil. Aracın tasarım koltuğunda, daha önce Rolls-Royce ve BMW gibi markalarda tasarım direktörlüğü yapmış olan Jozef Kaban oturuyor. Otomobils dış görünüm olarak Audi ve Mercedes gibi lüks Avrupa markalarını anımsatan bir estetiğe sahip. Ön kısımdaki devasa ızgara, iki kademeli far tasarımı ve coupe tarzı silüetiyle araç, uygun fiyatlı bir modelden beklenmeyecek düzeyde bir prestij ve premium algı sunuyor.

    Çin'den dünyayı sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat Tam Boyutta Gör
    İç mekanda da benzer bir yaklaşım söz konusu. Tamamen dijital gösterge paneli ve tüm fonksiyonların toplandığı devasa multimedya ekranı, günümüzün modern teknoloji beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Otomobilin detaylarında hissedilen "lüks dokunuşu" ise adeta dünyaca ünlü Slovak otomotiv tasarımcısı Kaban'ın imzası niteliğinde. Bu etkileyici teknolojik paketin en şaşırtıcı kısmı ise fiyatı.

    Çin'den dünyayı sarsan sedan: 2.050 km menzil, 12.000 euro fiyat Tam Boyutta Gör

    Dacia Sandero'dan bile daha ucuz

    Roewe M7 DMH, Çin'de 97.800 yuan (yaklaşık 12.000 euro) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Avrupa'da bu fiyata ancak giriş seviyesi, donanımsız ve küçük bir şehir otomobili alınabilirken, Çin'de üst düzey konfor sunan, devasa menzilli ve geniş bir aile sedanı satın alınabiliyor. Belirlenen fiyat Avrupa pazarındaki en ucuz modellerden biri olan Dacia Sandero'nun bile altında. Şimdilik sadece Çin pazarı için üretilen Roewe M7 DMH, aslında Avrupa otomotiv endüstrisi için ciddi bir uyarı niteliğinde.

    Kaynakça https://www.roewe.com.cn/vehicles/m7-dmh-preheat/ https://www.autoplus.fr/environnement/voiture-electrique/2-050-km-avec-un-plein-pour-moins-de-12-000-euros-hybride-defie-toute-logique-1396220.html
