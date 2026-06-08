Çin'den uzatılmış menzilli elektrikli araçlara sıkı denetim: Yeni kurallar devreye giriyor

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Uzatılmış menzilli elektrikli otomobiller (EREV) Çin genelinde hızla yaygınlaşıyor. 2024 yılında ülkede bu teknolojiye sahip araçların satışları 1 milyon adedi aşarken, 2025 yılında 1,2 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Başta Li Auto, Seres, Deepal ve Leapmotor olmak üzere birçok marka yeni EREV modellerini piyasaya sürmeye devam ediyor.

Bu durum, EREV pazarı için bir dizi önemli düzenlemeyi de beraberinde getirdi. Çin, bu araçlarda kullanılan menzil uzatıcı sistemler için teknik standartları güncelleyerek üreticilere daha sıkı kurallar getirdi.

1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenleme, araçların performansından dayanıklılığına, titreşim seviyesinden elektronik sistemlerin güvenilirliğine kadar birçok alanda daha yüksek standartlar talep ediyor.

Menzil uzatıcılı elektrikli otomobil nedir?

Tam Boyutta Gör Menzil uzatıcılı elektrikli otomobillerde tekerlekleri her zaman elektrik motoru hareket ettiriyor. Ancak batarya seviyesi düştüğünde devreye küçük bir benzinli motor giriyor ve jeneratör gibi çalışarak bataryaya elektrik üretiyor. Bu sayede araç tamamen elektrikli sürüş karakterini korurken uzun yol menzilini de artırabiliyor.

Üreticilerin işi zorlaşıyor

2017 yılında yayımlanan eski standartlarda birçok teknik kriter üreticilerin kendi belirlediği değerler üzerinden değerlendiriliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ise somut ve ölçülebilir hedefler getirildi. Örneğin menzil uzatıcının ürettiği elektrik gücünün artık belirli hassasiyet sınırları içinde kalması gerekiyor. Böylece sistemlerin daha verimli ve daha kararlı çalışması hedefleniyor.

Sektör temsilcilerine göre yeni kurallar, piyasadaki düşük kaliteli çözümlerin elenmesine yardımcı olacak.

Sessizlik ve konfor artık daha önemli

Yeni standartların en dikkat çekici bölümlerinden biri de gürültü ve titreşim performansına yönelik düzenlemeler oldu. İlk nesil menzil uzatıcılı araçlarda benzinli motor devreye girdiğinde hissedilen titreşimler ve kabine gelen sesler önemli bir sorun olarak görülüyordu.

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Ancak günümüzde kullanıcılar daha sessiz ve daha konforlu araçlar bekliyor. Bu nedenle üreticilerin artık titreşim izolasyonu, ses yalıtımı ve sürüş konforu konusunda daha yüksek standartları karşılaması gerekecek.

Elektronik sistemler de daha sıkı test edilecek

Tam Boyutta Gör Yeni kurallar yalnızca mekanik parçaları kapsamıyor. Araç içerisindeki elektronik sistemlerin birbirini etkilememesi için elektromanyetik uyumluluk testleri de zorunlu hale getiriliyor. Böylece güç elektroniği, batarya yönetim sistemi ve sürüş destek sistemleri gibi teknolojilerin daha sorunsuz çalışması amaçlanıyor.

300 bin kilometrelik dayanıklılık hedefi

Çin'in getirdiği yeni standartlarda dayanıklılık konusu da öne çıkıyor. Menzil uzatıcı sistemler artık yüz binlerce kez çalıştırılıp durdurulacak ve uzun süreli yük testlerinden geçirilecek.

Uzmanlara göre bu testler yaklaşık 300 bin kilometrelik gerçek kullanım ömrünü simüle ediyor. Özellikle şehir içinde sık sık dur-kalk yapılan kullanım senaryoları dikkate alınıyor. Bu sayede sistemlerin uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışması hedefleniyor.

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Çin'den EREV'lere sıkı denetim! Yeni kurallar devreye giriyor

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