Çin’den içerik üreticilerine şok: Diploma olmadan konuşmak yasak

Endişeler altında yasanın detayları
Bu adım, yetkililer tarafından yanlış bilgilendirmeyi önleme ve halkı yanıltıcı içeriklerden koruma amacıyla açıklansa da, eleştirmenler bunu çevrim içi ifade özgürlüğüne yönelik bir darbe olarak değerlendiriyor.
Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), yeni düzenlemenin amacının doğru bilgi akışını sağlamak ve kullanıcıları yanıltıcı içeriklerden korumak olduğunu belirtti. Popüler platformlar Douyin (TikTok), Bilibili ve Weibo, artık içerik üreticilerinin yeterliliklerini doğrulamak ve paylaşımların doğru kaynak gösterimi ve uyarılar içermesini sağlamakla yükümlü olacak.
Örneğin, içeriklerde kullanılan bilgilerin bilimsel çalışmalardan mı alındığı ya da yapay zeka ile üretilip üretilmediği açıkça belirtilmek zorunda. Ayrıca CAC, tıbbi ürünler, takviyeler ve sağlık gıdaları için yapılan reklamları da yasakladı.
“Kontrollü” güven artışı
Yetkililer, düzenlemenin amaçlarından birinin güveni artırmak olduğunu savunsa da birçok eleştirmen bunu dijital sansürün yeni bir biçimi olarak görüyor. Uzmanlar, “uzmanlık” tanımının hâlâ belirsiz ve sübjektif olduğunu, bu durumun hükümete kimin çevrim içi konuşabileceği üzerinde geniş bir yetki verdiğini vurguluyor.
Bu tartışma, influencer'ların giderek geleneksel uzmanların yerini aldığı bir dönemde yaşanıyor. Sağlık tavsiyelerinden finansal koçluğa kadar pek çok alanda içerik üreticiler, takipçileri tarafından onay gören bir konuma sahip. Bazı kullanıcılar yasayı olumlu karşılıyor ve çevrim içi tartışmalara daha fazla güvenilirlik kazandıracağını söylüyor. Öte yandan, diğer kullanıcılar yaratıcılığın kısıtlanmasından ve sosyal medyanın devlet kontrollü bir platforma dönüşmesinden endişe ediyor.
