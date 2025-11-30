Çin'den iddialı çıkış: 14nm mimarisi Nvidia'ya rakip olacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin, yerli yarı iletken ekosistemini güçlendirmek için uzun süredir yoğun bir çaba yürütüyor. Bu kapsamda ABD ambargoları artarken, Çin'in Yarı İletken Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Wei Shaojun'dan sürpriz bir açıklama paylaşıldı. Çin'de geliştirilen yeni 14nm işlemci, NVIDIA gibi küresel üreticilere rakip olabilir.

120 TFLOPS gücüyle A100'ü geride bırakabilir

Shaojun'un aktardığına göre çip, 14nm mantıksal birimlerin 18nm DRAM modülleriyle doğrudan birleştirilmesiyle tasarlanıyor. Bu yaklaşım, bellek bant genişliğinde belirgin bir artış sağlarken, hesaplama gecikmelerini de kayda değer ölçüde düşürüyor. Rakamlara gelirsek, sistemin toplamda 120 TFLOPS'luk hesaplama gücüne ulaştığı ve watt başına 2 TFLOPS verimlilik sunduğu paylaşıldı.

Bu değerler, teknik açıdan NVIDIA A100 hızlandırıcılarının üzerinde. Ancak mimari detayların açıklanmamış olması nedeniyle bu performansın hangi kullanım senaryoları için geçerli olduğu henüz netleşmiş değil. Yine de Çin, elde edilen sonuçların özellikle yapay zekâ eğitim süreçlerinde CUDA ekosistemine bağımlılığı azaltabileceğini söylüyor.

Moore Threads grafik sektörüne damga vuracak

Aslına bakacak olursak, Çin’in üretim teknolojisi açısından 4nm ve altı süreçlerden hâlâ uzak olduğunu söyleyelim. Ancak bellek ve veri aktarım katmanında uyguladığı çözümlerle rekabeti farklı bir noktaya taşıyabilir.

