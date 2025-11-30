Giriş
    Çin'den iddialı çıkış: 14nm mimarisi Nvidia'ya rakip olacak

    Çin, yeni nesil 14nm işlemci tasarımının NVIDIA'nın 4nm mimarisiyle rekabet edebildiğini açıkladı. Paylaşılan verilere göre 120 TFLOPS performansa ulaşacak. İşte detaylar...

    Çin'den iddialı çıkış: 14nm mimarisi Nvidia'ya rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Çin, yerli yarı iletken ekosistemini güçlendirmek için uzun süredir yoğun bir çaba yürütüyor. Bu kapsamda ABD ambargoları artarken, Çin'in Yarı İletken Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Wei Shaojun'dan sürpriz bir açıklama paylaşıldı. Çin'de geliştirilen yeni 14nm işlemci, NVIDIA gibi küresel üreticilere rakip olabilir. 

    120 TFLOPS gücüyle A100'ü geride bırakabilir

    Shaojun'un aktardığına göre çip, 14nm mantıksal birimlerin 18nm DRAM modülleriyle doğrudan birleştirilmesiyle tasarlanıyor. Bu yaklaşım, bellek bant genişliğinde belirgin bir artış sağlarken, hesaplama gecikmelerini de kayda değer ölçüde düşürüyor. Rakamlara gelirsek, sistemin toplamda 120 TFLOPS'luk hesaplama gücüne ulaştığı ve watt başına 2 TFLOPS verimlilik sunduğu paylaşıldı.

    Bu değerler, teknik açıdan NVIDIA A100 hızlandırıcılarının üzerinde. Ancak mimari detayların açıklanmamış olması nedeniyle bu performansın hangi kullanım senaryoları için geçerli olduğu henüz netleşmiş değil. Yine de Çin, elde edilen sonuçların özellikle yapay zekâ eğitim süreçlerinde CUDA ekosistemine bağımlılığı azaltabileceğini söylüyor.

    Aslına bakacak olursak, Çin’in üretim teknolojisi açısından 4nm ve altı süreçlerden hâlâ uzak olduğunu söyleyelim. Ancak bellek ve veri aktarım katmanında uyguladığı çözümlerle rekabeti farklı bir noktaya taşıyabilir. 

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 1 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 1 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 2 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 2 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 2 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 2 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 2 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 2 gün önce

    Kupon varsa talibim.

