Çin'den iki kanatlı rüzgar türbini devrimi: Eş verim elde edildi

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yenilenebilir enerji devi Envision Energy, sessiz sedasız geliştirdiği iki kanatlı kara tipi akıllı rüzgar türbini prototipinin 500 günü aşkın süredir sorunsuz şekilde çalıştığını açıkladı. Şirket, türbinin yüzde 99,3 gibi yüksek çalışma oranı yakaladığını ve bu süreçte 2.444 saatlik arıza arası ortalaması ile dikkat çektiğini duyurdu.

Üç kanatlı türbinlerle yarışıyor

Prototip, yıllık 3.048 tam yük eşdeğer saat üretimiyle, aynı sahada çalışan geleneksel üç kanatlı türbinlerle eşdeğer çıktı elde etti. Bu başarı, iki kanatlı tasarımların yıllardır karşılaştığı denge ve titreşim sorunlarının aşıldığını gösteriyor.

Yeni nesil türbin, şirketin Model X platformu üzerine inşa edildi. Modüler yapıya sahip olan sistemde, yüksek hızlı DFIG (Çift Beslemeli İndüksiyon Jeneratörü) teknolojisi kullanıldı. Bu sayede hem performans hem de sistem kararlılığı artırıldı. Türbinin aynı zamanda hafif olduğu da belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Envision’ın akıllı rüzgar enerjisi doğrulama merkezinde uzun süreli testlerden geçen prototip, çok eksenli yük testi platformu gibi gelişmiş altyapılarla farklı çalışma senaryolarında test edildi. Yapılan açıklamada, sistemin hem mühendislik hem de ticari açıdan piyasaya hazır olduğu belirtildi.

İki kanatlı türbinler, daha önce titreşim ve yük dağılımı gibi mühendislik zorlukları nedeniyle sektör genelinde tercih edilmiyordu. Ancak Envision, bu konsept üzerinde 2012'den bu yana çalışıyor. 2012 yılında, Envision Energy'nin Danimarka'daki Global İnovasyon Merkezi (GIC), Game Changer adlı 3,6 MW'lık iki kanatlı türbin geliştirerek son atılımın temelini atmıştı. Daha az bileşen ve düşük ağırlık gibi avantajlar bu türbinleri modüler kurulumun kritik olduğu uzak ve gelişmekte olan bölgeler için cazip hale getiriyor. irketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Lou Yimin, bu teknolojinin altyapı sınırlamaları bulunan pazarlarda yeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor.

