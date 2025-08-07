Çin'den iki kanatlı rüzgar türbini devrimi: Eş verim elde edildi

Üç kanatlı türbinlerle yarışıyor
Prototip, yıllık 3.048 tam yük eşdeğer saat üretimiyle, aynı sahada çalışan geleneksel üç kanatlı türbinlerle eşdeğer çıktı elde etti. Bu başarı, iki kanatlı tasarımların yıllardır karşılaştığı denge ve titreşim sorunlarının aşıldığını gösteriyor.
Yeni nesil türbin, şirketin Model X platformu üzerine inşa edildi. Modüler yapıya sahip olan sistemde, yüksek hızlı DFIG (Çift Beslemeli İndüksiyon Jeneratörü) teknolojisi kullanıldı. Bu sayede hem performans hem de sistem kararlılığı artırıldı. Türbinin aynı zamanda hafif olduğu da belirtiliyor.
İki kanatlı türbinler, daha önce titreşim ve yük dağılımı gibi mühendislik zorlukları nedeniyle sektör genelinde tercih edilmiyordu. Ancak Envision, bu konsept üzerinde 2012'den bu yana çalışıyor. 2012 yılında, Envision Energy'nin Danimarka'daki Global İnovasyon Merkezi (GIC), Game Changer adlı 3,6 MW'lık iki kanatlı türbin geliştirerek son atılımın temelini atmıştı. Daha az bileşen ve düşük ağırlık gibi avantajlar bu türbinleri modüler kurulumun kritik olduğu uzak ve gelişmekte olan bölgeler için cazip hale getiriyor. irketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Lou Yimin, bu teknolojinin altyapı sınırlamaları bulunan pazarlarda yeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor.