Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den itiraf: Yapay zekada ABD’yi kısa sürede yakalayamayız

    Çinli yapay zeka uzmanları ilerlemelere rağmen ABD ile aradaki farkın kısa vadede kapanmasının zor olduğunu belirtiyor. En büyük engeller ise çip, hesaplama gücü ve altyapı eksikliği.

    Çin’den itiraf: Yapay zekada ABD’yi kısa sürede yakalayamayız Tam Boyutta Gör
    Çin’de yapay zeka alanında son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen ülkenin ABD’yi kısa vadede geride bırakma ihtimalinin oldukça düşük olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı. Üstelik bu değerlendirmeler doğrudan Çinli bilim insanlarından geliyor. Uzmanlara göre Çin’in önündeki en büyük engeller ise çip, hesaplama gücü ve üretim eksikliği.

    Çin’in liderliği çok düşük bir ihtimal

    Çin’de düzenlenen AGI-Next zirvesinde açıklamalar yapan araştırmacılara göre Çinli şirketler güçlü modeller geliştirse de ileri seviye yapay zeka altyapısının temelini oluşturan donanım kaynakları ABD’nin çok gerisinde.

    Alibaba Group bünyesinde geliştirilen Qwen yapay zeka modelinin teknik lideri Lin Junyang, yaptığı değerlendirmede önümüzdeki üç ila beş yıl içinde herhangi bir Çinli şirketin Google DeepMind veya OpenAI gibi ABD merkezli devleri geçme ihtimalini yüzde 20’nin altında gördüğünü söyledi. Hatta Lin, bu oranın dahi “oldukça iyimser” bir tahmin olduğunu vurguladı. Bilim insanı aynı zamanda ABD’deki hesaplama kaynaklarının de bir ila iki kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

    Başarılar yanıltıcı olabilir

    Çin’den itiraf: Yapay zekada ABD’yi kısa sürede yakalayamayız Tam Boyutta Gör
    Zhipu AI’nin kurucu ortağı ve baş yapay zeka bilim insanı Tang Jie de temkinli bir yaklaşım sergiledi. Uluslararası alanda Z.ai adıyla bilinen şirketin yöneticisi olan Tang, Çinli modellerin son yıllarda performans açısından ABD’li rakipleriyle aradaki farkı kapattığını kabul etti.

    Üçüncü taraf kıyaslama sonuçlarına göre Çin menşeli yapay zeka modelleri, teknik performans açısından önemli ilerleme kaydetmiş durumda. Ayrıca ABD’deki birçok model kapalı kaynak olarak tutulurken Çinli geliştiricilerin büyük ölçüde açık kaynak yaklaşımını benimsemesi bu modellerin küresel ölçekte hızla yayılmasını sağladı.

    Ancak açık modellere bakmak durumu yorumlamayı zorlaştırabilir. Zira Tang’a göre ABD’li şirketlerin kamuoyuna açıklamadığı çok sayıda gelişmiş model bulunuyor; “ABD'nin halka açık olmayan birçok modeli olduğu için Çin ile ABD arasındaki fark aslında giderek artıyor olabilir.”

    Panelin bir diğer konuşmacısı olan Tencent Holdings’in yeni baş yapay zeka bilim insanı Yao Shunyu ise daha umutlu bir tablo çizdi. Daha önce OpenAI’da önemli çalışmalara imza atan Yao, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde dünyanın lider yapay zeka şirketinin Çin’den çıkabileceğini savundu.

    Yao Shunyu’ya göre Çin’in önündeki en büyük sorunlardan biri ileri seviye yarı iletken üretimi için gerekli olan aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerini kendi imkanlarıyla geliştirememesi. Bunun yanı sıra kurumsal yapay zeka kullanımının yeterince yaygın olmaması ve temel yapay zeka araştırmalarına ayrılan kaynakların sınırlı kalması da süreci yavaşlatıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    esenboğa otopark tavsiye honda jazz yorum buji tırnak aralığını daraltınca ne olur güncelim dopingi nedir özdebir zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Ulefone Armor 30 Pro
    Ulefone Armor 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum