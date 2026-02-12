Giriş
    Seri üretim öncesi kritik hamle: Çin'den katı hal batarya standardı

    Çin, katı hal bataryalar için ilk ulusal standardı Temmuz 2026’da yayımlayacak. Seri üretim öncesi tanımlar netleşiyor, 300 Wh/kg üzeri enerji yoğunluğu hedefleniyor.

    Çin'den katı hal bataryada ilk ulusal standart geliyor Tam Boyutta Gör
    Çin, katı hal bataryaların seri üretimine geçiş hazırlıkları sürerken bu alandaki ilk ulusal standardını Temmuz 2026’da yayımlamaya hazırlanıyor. Açıklama, Çin Otomotiv Teknoloji ve Araştırma Merkezi'nden (CATARC) geldi.

    “Elektrikli Araçlar İçin Katı Hal Bataryalar - Bölüm 1: Terminoloji ve Sınıflandırma” başlıklı standardın taslağı Aralık 2025’te tamamlandı. Görüş toplama süreci ise 28 Şubat 2026’da sona erecek. CATARC’ın Şubat ayında doğrulama testleri düzenleyerek test yöntemlerini netleştireceği ve değerlendirme kriterlerini kesinleştireceği belirtiliyor. Standardın Nisan 2026’da onaylanması, resmi yayımlanmasının ise Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

    Yeni standart ilk etapta katı hal bataryalara ilişkin temel kavramları netleştirecek. Sıvı elektrolitli bataryalar, yarı katı hal bataryalar ve tamamen katı hal bataryalar arasındaki tanımlar açık biçimde ayrıştırılacak. İlerleyen aşamalarda katı elektrolitler ve diğer teknik bileşenlere yönelik gereklilikleri içeren ek bölümlerin de yayımlanması planlanıyor.

    Katı hal batarya yarışı

    Çin'den katı hal bataryada ilk ulusal standart geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticileri ve batarya firmaları uzun süredir bu teknolojiye yatırım yapıyor. Katı hal bataryalar, daha yüksek enerji yoğunluğu ve yanmaya karşı daha yüksek direnç gibi avantajlar sunuyor. Enerji yoğunluğunun 300 Wh/kg’ın üzerine çıkabildiği belirtiliyor.

    Örneğin Dongfeng, 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip geliştirdiği katı hal bataryayı elektrikli sedan modeli üzerinde test etmeye başladı. Şirket, bu bataryanın tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunabileceğini ve -30°C’de dahi yüzde 72 enerji koruma oranı sağlayabildiğini açıkladı. Ancak Dongfeng, katı hal bataryaların seri üretimini 2027’ye erteledi.

    Öte yandan Çinli bilim insanları, katı hal bataryalar için “nefes alabilir” yapıya sahip silikon nanotel anot geliştirdiklerini duyurdu. Bu tasarımın güvenliği artırdığı, enerji yoğunluğunu yükselttiği ve döngü ömrünü iyileştirdiği ifade ediliyor.

    BYD, Geely, Chery, GAC, Dongfeng ve FAW dahil birçok Çinli üreticinin, tamamen katı hal bataryaları gelecek yıldan itibaren araçlara entegre ederek saha testlerine başlaması bekleniyor.

