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    Havlu atması bekleniyordu: Honda, Çin'deki ortaklığını 10 yıl uzattı

    Çinli rakipleri karşısında zorlanan ve fabrikasını kapatan Honda, GAC ile olan ortaklığını 2038'e kadar uzattı. Japon dev, kan kaybettiği Çin pazarındaki varlığını güçlendirmekte kararlı.

    Çin'den kopamadı: Honda, ortaklığını 10 yıl uzattı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin agresif fiyat politikası karşısında zorlu günler geçiren Honda, dünyanın en büyük otomotiv pazarından çekilmeyeceğini radikal bir adımla ilan etti.

    Japon otomotiv devi, Çinli ortağı Guangzhou Automobile Group (GAC) ile olan stratejik ortaklık anlaşmasını 10 yıl daha uzatarak süreci 2038 yılına kadar taşıdığını resmen duyurdu.

    İki dev şirketin 1998 yılında kurduğu %50-%50 ortaklıklı GAC Honda şirketinin mevcut anlaşma süresi 2028 yılında doluyordu. Çin pazarındaki satışların son 5 yılda yüzde 60'a yakın gerilemesi sebebiyle sektörde "Honda Çin’deki ortaklığı sonlandıracak mı?" soruları yüksek sesle dillendiriliyordu. Bu ay başında atılan resmi imzalarla birlikte tüm spekülasyonlar son buldu.

    Honda tarafından yapılan açıklamada, "Her iki şirketin sahip olduğu teknoloji ve kaynakların tam kapasite kullanılmasıyla Çin’deki otomobil faaliyetlerinin daha da güçlendirileceği" vurgulandı.

    1998'de imzalanan 30 yıllık ilk anlaşmanın ardından 1999 yılında üretime başlayan Honda, Çin’de yerel üretime geçen ilk Japon otomobil markası unvanına sahip. Ortaklık; markanın amiral gemisi modellerinden Accord sedan ile SUV modeli Avancier başta olmak üzere çok sayıda benzinli ve %100 elektrikli modelin üretimini gerçekleştiriyor.

    Satışlarda kriz ve fabrika kapatma kararı

    Çin'den kopamadı: Honda, ortaklığını 10 yıl uzattı
    Her ne kadar anlaşma uzatılmış olsa da Honda’nın Çin bilançosu oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. 2020 yılında Çin’de zirve satış rakamlarına ulaşan Honda, Çinli yerel markaların fiyat baskısı nedeniyle 2025 yılında 340.000 adetlik satışta kaldı. Bu rakam, zirve döneme kıyasla %60’lık dev bir gerilemeyi ve bir önceki yıla göre %26'lık düşüşü temsil ediyor.

    Satışlardaki sert düşüşün ardından şirket, Guangzhou'daki yıllık 240.000 araç kapasitesine sahip Huangpu Fabrikası'nda üretim faaliyetlerini askıya almak zorunda kalmıştı.

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