Çin, Mach 4 hızında çalışan yeni “şekil değiştiren” jet motorunu test etti

Yeni motor, yalnızca güç üretimiyle değil aynı zamanda yakıt tüketimini yaklaşık üçte bir oranında azaltmasıyla da dikkat çekiyor. Bu veriler doğruysa, Çin’in geliştirdiği sistem ABD’nin halihazırda 6. Nesil uçaklar için test aşamasında olan GE XA100 ve Pratt & Whitney XA101 uyarlanabilir çevrimli motorlarını performans açısından geride bırakabilir.
Klasik jet motorları -özellikle turbofan ve turbojet türleri- genellikle düşük hızlarda verimlilik, yüksek hızlarda ise ham güç için optimize edilir. Ancak her iki özelliği aynı anda sağlayamazlar. Uyarlanabilir çevrimli motor teknolojisi bu sınırlamayı ortadan kaldırarak iç hava akışı yollarını, basınç oranlarını ve yanma döngülerini anlık olarak değiştirebiliyor. Başka bir deyişle, bu sistem bir “akıllı motor” gibi davranarak uçuşun her evresinde kendi yapısını yeniden şekillendiriyor.
Çin yeni motorunda sınırları zorluyor
ABD’nin mevcut uyarlanabilir çevrimli motorları, çift bypass sistemine (iki hava akışı kanalı) sahip. Çin’in yeni geliştirdiği tasarımda ise üçüncü bir soğuk hava akımı bulunuyor. Bu “üç akışlı yanma” ve “ara karışım” mimarisi, özellikle termal yönetim açısından büyük avantaj sağlıyor. Motor, elektronik bileşenlerden veya radar emici kaplamalardan kaynaklanan fazla ısıyı emebiliyor. Bu yapı aynı zamanda egzoz sıcaklığını düşürerek kızılötesi (IR) görünürlüğü azaltıyor, yani uçağa daha yüksek gizlilik (stealth) kabiliyeti kazandırıyor.
Henüz motorun sadece yer tabanlı deneylerde denendiği söyleniyor. Ayrıca testlere dair spesifik ayrıntılar içeren belgeler de yayınlanmış değil. Dolayısıyla söylemlerin doğrulamak henüz mümkün değil. Yine de açıklanan üç akışlı uyarlanabilir çevrim ve bypass yanması gibi termodinamik prensipler günümüzde ABD ve Avrupa'da yürütülen ileri seviye motor araştırmalarıyla bilimsel olarak örtüşüyor. Eğer Çin'in verileri doğrulanırsa, bu yeni motor ülkenin bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş türbin motoru olacak.
