Çin'den Nvidia'ya rakip: Lisuan G100 dağıtıma başladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin'in yerli ekran kartı girişimlerinden Lisuan Technology, G100 GPU ailesi için önemli bir eşiği geride bıraktı. Çin basınında yer alan bilgilere göre şirket, kendi geliştirdiği 6nm üretim sürecine sahip G100 GPU'ların ilk müşteri sevkiyatlarını tamamladı ve kartlar aktif kullanım senaryolarına girdi.

Lisuan G100 dağıtıma başladı

Paylaşılan rapora göre Lisuan, G100 GPU'larını TSMC'nin 6nm üretim süreciyle seri üretime aldı. Seri üretimin 15 Eylül 2025 tarihinde başladığı belirtilirken, ilk teslimatların ağırlıklı olarak şirketlere yapıldığı söyleniyor. Kaçıranlar için Lisuan, G100 ailesini yılın başlarında "TrueGPU" markası altında tanıtmıştı. Şirket, bu platformu tamamen kendi geliştirdiği grafik yazılım ve donanım yığınıyla konumlandırıyor.

Tanıtım sürecinde DirectX 12 ve modern grafik API'leri üzerinden çalışan oyun demoları sergilenmiş, kartların yalnızca kurumsal tarafta değil, tüketici ve oyun pazarını da hedeflediği mesajı verilmişti. Teknik tarafta G100 ailesinin farklı varyantlara sahip olduğu biliniyor. Profesyonel segmentte konumlanan 7G105 modeli 24 GB GDDR6 belleğe, oyun odaklı varyant ise 12GB bellekle geliyor.

Çin'in yeni ekran kartı G100 test edildi! Nvidia'yı zorluyor 5 ay önce eklendi

Ayrtıca kartların DirectX 12 ve Vulkan 1.3 desteği sunduğu da paylaşılan bilgiler arasında. Öte yandan, şu aşamada hangi G100 varyantının müşterilere gönderildiği netlik kazanmış değil. Oyun odaklı sürümün sevk edilmiş olması durumunda, performans testlerinin daha yaygın şekilde ortaya çıkması beklenirdi. Bu nedenle ilk teslimatların profesyonel modellerle sınırlı olması muhtemel.

Lisuan G100'ün daha önce paylaşılan performans testlerinde ise, RTX 5060'a yaklaştığı belirtilmişti. Bu bağlamda yazılım desteği ve sürücü tarafındaki gelişmelere bağlı olarak, Lisuan küresel GPU rekabetinde daha görünür hâle gelebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: