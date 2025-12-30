Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'den Nvidia'ya rakip: Lisuan G100 dağıtıma başladı

    Çinli GPU üreticisi Lisuan Technology, 6nm üretim sürecine sahip G100 ekran kartları için ilk müşteri sevkiyatlarını tamamladı. Kartların şu an aktif olarak kullanıldığı bildiriliyor.

    Çin'den Nvidia'ya rakip: Lisuan G100 dağıtıma başladı Tam Boyutta Gör
    Çin'in yerli ekran kartı girişimlerinden Lisuan Technology, G100 GPU ailesi için önemli bir eşiği geride bıraktı. Çin basınında yer alan bilgilere göre şirket, kendi geliştirdiği 6nm üretim sürecine sahip G100 GPU'ların ilk müşteri sevkiyatlarını tamamladı ve kartlar aktif kullanım senaryolarına girdi.

    Lisuan G100 dağıtıma başladı

    Paylaşılan rapora göre Lisuan, G100 GPU'larını TSMC'nin 6nm üretim süreciyle seri üretime aldı. Seri üretimin 15 Eylül 2025 tarihinde başladığı belirtilirken, ilk teslimatların ağırlıklı olarak şirketlere yapıldığı söyleniyor. Kaçıranlar için Lisuan, G100 ailesini yılın başlarında "TrueGPU" markası altında tanıtmıştı. Şirket, bu platformu tamamen kendi geliştirdiği grafik yazılım ve donanım yığınıyla konumlandırıyor.

    Tanıtım sürecinde DirectX 12 ve modern grafik API'leri üzerinden çalışan oyun demoları sergilenmiş, kartların yalnızca kurumsal tarafta değil, tüketici ve oyun pazarını da hedeflediği mesajı verilmişti. Teknik tarafta G100 ailesinin farklı varyantlara sahip olduğu biliniyor. Profesyonel segmentte konumlanan 7G105 modeli 24 GB GDDR6 belleğe, oyun odaklı varyant ise 12GB bellekle geliyor.

    Ayrtıca kartların DirectX 12 ve Vulkan 1.3 desteği sunduğu da paylaşılan bilgiler arasında. Öte yandan, şu aşamada hangi G100 varyantının müşterilere gönderildiği netlik kazanmış değil. Oyun odaklı sürümün sevk edilmiş olması durumunda, performans testlerinin daha yaygın şekilde ortaya çıkması beklenirdi. Bu nedenle ilk teslimatların profesyonel modellerle sınırlı olması muhtemel.

    Lisuan G100'ün daha önce paylaşılan performans testlerinde ise, RTX 5060'a yaklaştığı belirtilmişti. Bu bağlamda yazılım desteği ve sürücü tarafındaki gelişmelere bağlı olarak, Lisuan küresel GPU rekabetinde daha görünür hâle gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kar duası delik petek tamiri no frost buzdolabı kaç dakikada bir çalışır kredi kartı taksit mantığı agatha christie okuma sırası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI Modern 15
    MSI Modern 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum