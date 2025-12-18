Giriş
    Çin, kazaların ardından araç kapı kolu kurallarını sertleştiriyor

    Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, meydana gelen kazaların ardından kapıların mekanik olarak açılmasını zorunlu kılan yeni bir standart için görüş süreci başlattı.

    Çin'den otomobil kapı kollarına yeni zorunluluk Tam Boyutta Gör
    Son dönemde meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran kazaların ardından, Çin’de araç kapı güvenliğiyle ilgili düzenlemeler yeniden tartışma konusu oldu. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, kazalar veya elektrikli araç bataryalarında yaşanabilecek termal olaylar sonrasında kapıların mekanik olarak açılabilir kalmasını zorunlu kılan yeni ulusal standart taslağı için kamuoyu görüş sürecini başlattı.

    17–23 Aralık 2025 tarihleri arasında görüşe açılan taslak düzenleme, Çin’de zorunlu araç güvenlik standartlarının güncellenmesi sürecinde bir sonraki adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce 24 Eylül’de yayımlanan ve araç kapı kollarına yönelik acil durum açma gerekliliklerini çerçeve olarak ortaya koyan taslağın ardından, bu kez teknik şartlar ve test yöntemlerini içeren daha kapsamlı bir metin kamuoyuna sunulmuş oldu.

    Bakanlık tarafından paylaşılan “Otomotiv Kapı Kolu Güvenliği Teknik Gereklilikleri” başlıklı taslağa göre, bagaj kapakları hariç olmak üzere her yan kapıda mekanik olarak çalışan bir dış kapı kolu bulunması zorunlu hale geliyor. Bu sistemin, emniyet sistemlerinin devreye girdiği ağır kazalar ya da batarya termal yayılımı gibi durumlar sonrasında, herhangi bir alet gerektirmeden kapının açılmasına imkân tanıması gerekiyor. Elektronik kontrollü veya otomatik kilitleme sistemine sahip araçlarda dahi, kilitler devrede kalsa bile mekanik açma işlevinin çalışması şart koşuluyor.

    Çin'den otomobil kapı kollarına yeni zorunluluk Tam Boyutta Gör
    Taslak düzenlemede, dış kapı kollarının konumu da detaylı şekilde tanımlanıyor. Kapı açılma tipine bağlı olarak, kapı üzerinde veya kapı çerçevesine yakın belirli erişim alanları içinde yer almaları gerekiyor. Elektrik kesintisi ya da sistem arızası durumlarında dahi el ile müdahale edilebilecek yeterli boşluğun her koşulda korunması zorunlu tutuluyor.

    İç kapı kollarına yönelik gereklilikler ise ayrı başlık altında ele alınıyor. Her yan kapıda en az bir mekanik iç kapı kolu bulunması şartı getirilirken, birden fazla kol varsa her birinin kapıyı bağımsız olarak açabilmesi gerekiyor. İç kapı kollarından en az birinin, yolcular tarafından net şekilde görülebilecek bir konumda yer alması, kapı kenarına ve koltuk referans noktasına göre belirlenen mesafeler içinde konumlandırılması isteniyor. Ayrıca çoğu iç kapı kolunda, düşük ışık koşullarında dahi ayırt edilebilecek, yüksek kontrastlı ve standart semboller içeren kalıcı işaretlemeler bulunması zorunlu hale geliyor.

    Yeni standart, kapsamlı test prosedürlerini de beraberinde getiriyor. Dış ve iç kapı kolları için statik ve dinamik testler, çarpışma senaryoları, elektrik kesintisi simülasyonları ve olay sonrası kapı açılabilirliğinin doğrulanması gibi aşamalar tanımlanıyor. Buna göre dış kapı kollarının en az 500 newton kuvvete kırılmadan veya yerinden çıkmadan dayanması gerekiyor. İç kapı kolları için bu değer çoğunlukla 200 newton olarak belirlenirken, elektronik düğme tipi sistemler için daha düşük eşikler tanımlanıyor.

    Bu kamuoyu görüş süreci, Çin’de hem yeni hem de mevcut binek otomobiller için mekanik kapı açma sistemlerinin standart hale getirilmesine yönelik düzenleyici adımların hız kazandığını gösteriyor.

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

