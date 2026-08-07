Çin’den otonom araçlara yönelik ilk zorunlu güvenlik standardı

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Çin, gelişmiş otonom sürüş sistemlerine yönelik ilk zorunlu ulusal güvenlik standartlarını duyurdu. Yeni düzenleme, akıllı bağlantılı araçlarda kullanılacak otonom sürüş sistemlerinin geliştirilmesinden satış sonrası kullanımına kadar tüm yaşam döngüsünü kapsayan güvenlik gereklilikleri getiriyor. Standartlar 1 Temmuz 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Seviye 3 ve Seviye 4 araçları kapsıyor

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından açıklanan düzenleme, M ve N sınıfı araçlarda kullanılan Seviye 3 ve Seviye 4 otonom sürüş sistemlerini kapsıyor. Buna karşın otomatik park sistemleri yeni standardın kapsamı dışında bırakıldı.

Belirlenen yeni kurallar üreticilerin otonom sürüş sistemleri için uçtan uca güvenlik mekanizmaları oluşturmasını zorunlu kılıyor. Araç tasarımı, yazılım geliştirme, üretim süreçleri ve satış sonrası dahil olmak üzere tüm aşamalarda güvenlik yönetimi uygulanması isteniyor.

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Standart kapsamında üreticilerin kapsamlı bir risk yönetim sistemi oluşturması gerekiyor. Otonom sürüş özelliklerinin kullanıma sunulabilmesi için simülasyon testleri, kapalı pist denemeleri ve gerçek yol testlerinin tamamlanması şart koşuluyor.

Sürücü takibi ve kullanıcı bilgilendirmesi zorunlu

Tam Boyutta Gör Yeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de insan-makine etkileşimi üzerine odaklanıyor. Araçların, sürücünün gerektiğinde kontrolü devralmaya hazır olup olmadığını sürekli takip edebilmesi zorunlu olacak. Böylece Seviye 3 sistemlerde sürücünün dikkatini kaybetmesi veya müdahaleye hazır olmaması gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Üreticiler ayrıca kullanıcıları otomasyon seviyesi, sistemin çalışabileceği koşullar, kullanım sınırları, kısıtlamaları ve sürücünün sorumlulukları konusunda açık şekilde bilgilendirmekle yükümlü olacak. Bu yöndeki bilgiler kullanım kılavuzunda, web sitesinde ve araç içi ekranlarda sunulacak.

Çin, otonom araçlar ticari olarak yaygınlaşmadan önce yeni düzenlemeyle standartları belirlemeyi hedefliyor. Bilindiği üzere Çin, geçtiğimiz yıl iki Seviye 3 otonom araç modeline şartlı erişim onayı vererek teknolojinin ticari kullanımı için ilk adımları atmıştı.

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Çin’den otonom araçlara yönelik ilk zorunlu güvenlik standardı

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